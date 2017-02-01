Ад на Земле, расплата за грехи

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:20 by

Ад и Земля соприкасаются друг с другомПоговорим об отношении некоторых групп обитателей астрального мира к земному человечеству. Прежде всего это имеет отношение к душам людей, перешедших за могильный порог. Какое их отношение к нам, живущим в границах трех измерений?Это зависит, во-первых, от духовного уровня развоплотившейся души, а во-вторых, от нашей собственной духовно-нравственной природы, в том числе и от наших кармических накоплений. После смерти духовно-нравственная суть человека практически не подвергается изменению. Изменения состоят только в усилении его основных духовных качеств. Душа человека, при земной жизни бывшая порочной и бездуховной, в посмертии получает соответствующее кармическое воздаяние в низших, адских областях Тонкого мира.Как писала об этих душах Анни Безант, «ни в чем не изменившиеся, кроме потери физического тела, люди здесь выставляют напоказ свои страсти во всей их наготе; и, полные лютых неудовлетворенных стремлений, кипящие местью и ненавистью, жаждущие физических удовлетворений, которыми, лишившись физического тела, они уже не могут наслаждаться, они рыщут, разъяренные и алчные, по этой мрачной области, толпясь вокруг всех грязных притонов на земле, вокруг публичных домов и кабаков, подстрекая их завсегдатаев к постыдным делам и к насилиям, и вселяясь в них, дабы вовлечь их во всевозможные излишества. Тошнотворная атмосфера, распространяющаяся вокруг этих мест, происходит главным образом от этих привязанных к земле астральных сущностей, излучающих гнусные страсти и нечистые желания».О том, чем занимаются в таких злачных местах души порочных людей, можно судить по описанию, данному в книге Эльзы Баркер «Письма Живого Усопшего». Эта книга является одним из наиболее любопытных художественных произведений, посвященных проблемам посмертного бытия сознания. В книге Э. Баркер говорится о мире ином от имени человека, который сохранил после своей смерти телепатическую связь с автором книги и таким образом передавшего ей свои личные впечатления от странствий по разным сферам и планам надземного мира.Вот как описал встречу с одним из обитателей низшего астрала «Живой Усопший»: «Однажды, руководимый желанием отыскать тот особый вид ада, к которому должен быть притянут пьяница, я разыскал ту часть астральной сферы которая соответствует одной из стран, где в особенности процветает пьянство. Я не встретил никакого затруднения и скоро нашел ад, переполненный пьяницами. Как вы думаете, что они делали? Раскаивались в своей слабости? Нисколько. Они толпились вокруг тех мест, где испарения алкоголя и еще более тяжелые излучения от тех, кто им злоупотребляет, делают атмосферу такой тошнотворной. Нет ничего удивительного, что люди с чувствительной организацией так не любят кабаков.Вы бы отвернулись с отвращением, если бы увидали то, что я увидел там. Одного или двух примеров достаточно. Я начал с того, что привел себя в нейтральное состояние, так что мог видеть одновременно в обоих мирах.Молодой человек с беспокойным взором и страдальческим лицом вошел в один из тех “винных дворцов”, в которых густая позолота и блестящая полировка поддельного красного дерева внушают несчастному путнику, что он наслаждается роскошью “царства от мира сего”. Одежда молодого человека была поношенной, и обувь его видала много видов. Лицо было давно не бритым. Он наклонился к стойке, жадно опорожняя стакан с какой-то разрушающей душу смесью. А рядом с ним, ростом выше его и нагнувшись к нему так, что отталкивающее, распухшее, ужасное лицо было прижато к лицу молодого человека, как бы для того, чтобы вдыхать его проспиртованное дыхание,— стояло одно из самых жутких астральных существ, какое мне приходилось видеть в этом мире. Руки этого существа сжимали тело молодого человека, одна длинная рука обхватила его плечи, другая обвилась вокруг его бедер. Оно буквально высасывало пропитанные вином жизненные силы своей жертвы, поглощая их, вбирая в себя, чтобы удовлетворить через них свою страсть, которую смерть только удесятерила.Было ли это существо из области ада? — спросите вы. Да, ибо я мог видеть его внутреннее состояние и убедиться в его страдании. Навеки (слово “навеки” может быть употреблено для того, что кажется бесконечным) было оно обречено жаждать и жаждать и никогда не находить удовлетворения.В нем оставалась только та доля сознания, делающая его когда-то человеком, та слабая искра, которая давала ему время от времени мимолетное прозрение в чудовищный ужас его собственного положения. Это не было желание спастись, но самое сознание невозможности избавления лишь усиливало его мучения. И страх виднелся в его глазах, страх перед будущим, в которое он не мог заглянуть, но которое — он чувствовал это — влекло его к еще большим мучениям; перед будущим, когда астральные частицы его теперешней оболочки не будут больше в состоянии удерживаться вместе за отсутствием объединяющей их души, когда они начнут тянуть и раздирать то, что осталось от его астральных нервов,— в ужасе и мучении разрывать и разбивать ту форму, которая уже была так близка к своему концу. Потому как только душа сохраняется, то же, что покидается душой, должно погибнуть и распасться на составные части.А молодой человек, прислонившийся к стойке этого позолоченного алкогольного дворца, ощутил невыразимый ужас и постарался покинуть это место; но руки того существа, которое было теперь его господином, обхватывали его все сильней и сильней, отвратительная, покрытая испарениями щека прижималась все тесней к его щеке, желание вампира вызвало ответное желание в его жертве, и молодой человек потребовал еще один стакан.Воистину, земля и ад соприкасаются друг с другом, и не существует проведенных между ними границ.Я видел ад похоти и ад ненависти; ад лживости, где любой предмет, который обитатель ада старался схватить, превращается в нечто иное, противоположное желанному предмету, где происходило вечное издевательство над правдой, и где не было ничего реального, где все становилось — изменчивое и неверное как сама ложь — своей собственной антитезой.Я видал обезумевшие лица тех, которые не вполне отдались лжи, какие страшные усилия они делали, чтобы схватить реальность, которая немедля таяла в их руках. Потому как привычка к лживости, перенесенная в этот мир изменчивых форм, окружает неправдивую личность вечно меняющимися образами, которые не перестают дразнить и ускользать от нееЗахочет ли такой человек видать лица любимых друзей? Желаемое исполняется, но лишь только появляются желанные лица, они немедля превращаются в оскаленных фурий. Захочет ли он восстановить в памяти плоды своего честолюбия? Они проносятся перед ним лишь для того, чтобы превратиться в позор, преобразуя гордость в бессильный стыд. Захочет ли он пожать руку друга? Рука протянется к нему, но в ней захвачен нож, который вонзается во внутренность лжеца, не разрушая его, и все те же бесплодные попытки возобновляются вновь и вновь, пока мучительное сознание не истощится вконец».…Как говорилось раньше, данная сущность представляла собой элементария. Однако вампиризмом в низшем астрале занимается не только этот класс существ. Среди обитающих в «адских» слоях порочных душ есть еще не совсем утратившие свое духовное начало существа.Самое грустное состоит в том, что разлагающим влияниям вампирических астральных существ подвержена большая часть живущих на Земле людей. При этом уровни и степени подверженности этим иноматериальным «подстрекателям» могут быть очень разными — от периодического воздействия на сознание человека, случайно оказавшегося в поле их деятельности, до «вселения» астральной лярвы в тонкое тело «облюбованного» ею человека-донора. В последнем случае, речь идет об одержании. Большинство психических расстройств имеет своей истинной причиной именно такое противоестественное состояние. Известное в психиатрии явление, называемое раздвоением личности, во многих случаях (однако не во всех) объясняется тем же.«Бурная деятельность» обитателей низших слоев астрала негативнейшим образом сказывается на духовном развитии всего земного человечества. В Живой Этике неоднократно говорится о том, что обилие в низших слоях астрала неразвитых и порочных душ в значительной мере затрудняет эволюцию всех остальных людей: «Конечно, очень губительно засорение ближайших сфер около планеты. Низшие тонкие тела, как мошенники на базаре, толкутся, затрудняя успешное образование спирали строительства. Нужно иметь особенное стремление, чтобы проникнуть за пределы этих ужасных накоплений. Так, когда говорим о необходимости очищать психическую энергию утончением мышления, мы имеем в виду очищение низших сфер. Говоря языком церкви, нужно победить полчища адовы».Но в действительности «победить полчища адовы» удается далеко не каждому человеку даже из числа тех, кто искренне стремится к самосовершенствованию.Какими бы неправдоподобными ни казались на первый взгляд утверждения о способности негативных существ астрального плана оказывать воздействие на психику человека, вплоть до его полного порабощения, современная наука имеет немало доказательств реальности данного явления.Автор:Н.Ковалева.

Ключевые слова: Астральный мир земля и ад вампиризм «победить полчища адовы»

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