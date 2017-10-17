Таинственный человек из Торда: загадка, которую до сих пор никто не может разгадать

Таинственный человек из Торда: загадка, которую до сих пор никто не может разгадать5 Июля 1954 года, день выдался жаркий.
Неизвестный мужчина только что прибыл в Японию, в токийский аэропорт.
На вид — среднестатистический европеец, но у охраны аэропорта он почему-то вызывает подозрения.
Во время проверки паспорта выясняется, что мужчина приехал из государства под названием «Торд».
Паспорт выглядит подлинным, за исключением того факта, что страны под названием Торд никогда не существовало — по крайней мере, в нашем измерении.
Мужчину просят пройти в специальное помещение для дополнительного досмотра, и просят показать на карте, где именно находится его страна. Тот без колебаний тычет пальцем в то место, где располагается Княжество Андорра и никак не может взять в толк, почему на этой карте не указана его родная страна Торд.
По словам мужчины, она должна быть именно здесь, и уже как минимум тысячу лет!
Представители таможни обнаруживают у странного господина деньги в несколько разных европейских валютах. В его паспорте отметки, сделанные во множестве аэропортов мира, включая более ранние визиты в Токио.
Сбитые с толку, чиновники решают отвезти странного человека в один из местных отелей и выставить перед дверью номера охрану из двух человек — пока им не удастся разгадать эту загадку.
Компания, в которой этот человек, по его словам, трудится уже много лет, не имеет о нем никакого представления, хотя мужчина доказывает свою принадлежность к ней документально.
Сотрудники отеля, в котором, по его словам, должен быть забронирован номер на его имя, тоже ничего о нем не слышали. В токийской компании, куда незнакомец направлялся «по делам своей компании», тоже только головами покачали.
В довершение головоломки, номер отеля, где странный человек находился под охраной, мистическим образом оказался пуст. Мужчина бесследно исчез.
Он точно не мог сбежать через окно — его номер находился достаточно высоко над землей, и там не было никакого балкона. Никогда никто больше не видел этого человека. Тайна так и осталась неразгаданной.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 98Комментарии: 4
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