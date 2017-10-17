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Страшно интересно

Таинственный человек из Торда: загадка, которую до сих пор никто не может разгадать

5 Июля 1954 года, день выдался жаркий.
Неизвестный мужчина только что прибыл в Японию, в токийский аэропорт.
На вид — среднестатистический европеец, но у охраны аэропорта он почему-то вызывает подозрения.
Во время проверки паспорта выясняется, что мужчина приехал из государства под названием «Торд».

Таинственный человек из Торда: загадка, которую до сих пор никто не может разгадать

Паспорт выглядит подлинным, за исключением того факта, что страны под названием Торд никогда не существовало — по крайней мере, в нашем измерении.

Мужчину просят пройти в специальное помещение для дополнительного досмотра, и просят показать на карте, где именно находится его страна. Тот без колебаний тычет пальцем в то место, где располагается Княжество Андорра и никак не может взять в толк, почему на этой карте не указана его родная страна Торд.

По словам мужчины, она должна быть именно здесь, и уже как минимум тысячу лет!

Представители таможни обнаруживают у странного господина деньги в несколько разных европейских валютах. В его паспорте отметки, сделанные во множестве аэропортов мира, включая более ранние визиты в Токио.

Сбитые с толку, чиновники решают отвезти странного человека в один из местных отелей и выставить перед дверью номера охрану из двух человек — пока им не удастся разгадать эту загадку.

Компания, в которой этот человек, по его словам, трудится уже много лет, не имеет о нем никакого представления, хотя мужчина доказывает свою принадлежность к ней документально.

Сотрудники отеля, в котором, по его словам, должен быть забронирован номер на его имя, тоже ничего о нем не слышали. В токийской компании, куда незнакомец направлялся «по делам своей компании», тоже только головами покачали.

В довершение головоломки, номер отеля, где странный человек находился под охраной, мистическим образом оказался пуст. Мужчина бесследно исчез.

Он точно не мог сбежать через окно — его номер находился достаточно высоко над землей, и там не было никакого балкона. Никогда никто больше не видел этого человека. Тайна так и осталась неразгаданной.


Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 98Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: 5 Июль 1954 года страна Торд странный человек неразгаданная тайна

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 14:55
0
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Комментариев: 78
Параллельные миры существуют+
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Qusto
Сегодня, 15:12
+1
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Публикаций: 234
Комментариев: 1 985
Ну не знаю... Слишком уж неправдоподобно. Одно объяснение - чиновники сами человека прошляпили и попытались всё спихнуть на параллельные миры и мистику. Но даже если и так, если бы у них вот так человек пропал, то простой народ никогда бы эту информацию не узнал... Чтоб власти да так опростоволосились! Они же не просто так сидят на верхушке, работу делают stuck_out_tongue_closed_eyes . Потому, считаю, что это выдумка. Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:39
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Публикаций: 50
Комментариев: 1 394
Тоже без оценки. И по-моему, стопятидесятый раз выкладывают

Цитата: зелёное яблочко
Тоже без оценки. И по-моему, стопятидесятый раз выкладывают
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:13
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Комментариев: 1 663
Интересная сказочка. Я таких много насочинять могу.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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