Таинственный человек из Торда: загадка, которую до сих пор никто не может разгадать

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 98 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 14:37 by

5 Июля 1954 года, день выдался жаркий.Неизвестный мужчина только что прибыл в Японию, в токийский аэропорт.На вид — среднестатистический европеец, но у охраны аэропорта он почему-то вызывает подозрения.Во время проверки паспорта выясняется, что мужчина приехал из государства под названием «Торд».Паспорт выглядит подлинным, за исключением того факта, что страны под названием Торд никогда не существовало — по крайней мере, в нашем измерении.Мужчину просят пройти в специальное помещение для дополнительного досмотра, и просят показать на карте, где именно находится его страна. Тот без колебаний тычет пальцем в то место, где располагается Княжество Андорра и никак не может взять в толк, почему на этой карте не указана его родная страна Торд.По словам мужчины, она должна быть именно здесь, и уже как минимум тысячу лет!Представители таможни обнаруживают у странного господина деньги в несколько разных европейских валютах. В его паспорте отметки, сделанные во множестве аэропортов мира, включая более ранние визиты в Токио.Сбитые с толку, чиновники решают отвезти странного человека в один из местных отелей и выставить перед дверью номера охрану из двух человек — пока им не удастся разгадать эту загадку.Компания, в которой этот человек, по его словам, трудится уже много лет, не имеет о нем никакого представления, хотя мужчина доказывает свою принадлежность к ней документально.Сотрудники отеля, в котором, по его словам, должен быть забронирован номер на его имя, тоже ничего о нем не слышали. В токийской компании, куда незнакомец направлялся «по делам своей компании», тоже только головами покачали.В довершение головоломки, номер отеля, где странный человек находился под охраной, мистическим образом оказался пуст. Мужчина бесследно исчез.Он точно не мог сбежать через окно — его номер находился достаточно высоко над землей, и там не было никакого балкона. Никогда никто больше не видел этого человека. Тайна так и осталась неразгаданной.Автор неизвестен.

Ключевые слова: 5 Июль 1954 года страна Торд странный человек неразгаданная тайна

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