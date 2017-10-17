Самые необычные смерти

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:37

Крокозябла Просмотров: 71 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 11:37 by

В 270 году до н.э., пытаясь решить парадокс Лиара (это так называемый парадокс лжеца, сформулированный Евбулидом), поэт Philetas умер от бессонницы.В 207 году до н. э. философ Хрисипп, живший в Греции, умер от смеха, наблюдая за попытками пьяного осла есть инжир. Это одна из самых нелепых смертей в истории.В 121 году до н.э. за убийство римского военачальника Гая Гракха была обещана награда золотом, вес которого должен быть равен весу головы Гаия. Согласно Плутарху, один из участников убийства, Septimuleius, обезглавив Гракха, вынул из его черепа мозги и заполнил полость расплавленным свинцом. Голова была предъявлена римскому сенату и взвешена. Убийцы получили семнадцать фунтов золота.В 260 году римский император Валериан потерпел поражение в бою с персами и был захвачен в плен. Персидский царь Шапур использовал его в качестве подножия, а затем в ответ на просьбу об освобождении за выкуп влил ему в горло расплавленное золото. Но и этого царю показалось мало. Он снял с Валериана кожу и сделал чучело, заполнив его соломой и навозом. И только через три с половиной столетия останки Валериана были захоронены.В 668 году римский император Византийской империи Констант II (Constans II) был убит в бане евнухом Андреасом. По словам Феофана Исповедника, прислуживающий императору во время мытья евнух ударил его по голове мраморной мыльницей, оглушенный Констант упал в воду и захлебнулся.В 1277 году Папа Иоанн XXI, прославившийся своей учёностью, был смертельно ранен развалившейся кровлей собственной научной лаборатории.В 1327 году принял одну из самых жестоких и самых необычных смертей Эдуард II, первый английский престолонаследник. Свергнутый с престола с помощью собственной жены Изабеллы, король был казнен изощренным способом – ему воткнули в задний проход раскаленное железо.В 1478 году необычным способом был казнен герцог Кларенса Джордж Плантагенет. Его утопили в бочке столового вина, и по преданию, такую смерть герцог выбрал сам. Объем бочки, в которой обычно хранили мальвазию, равнялся 477,3 литрам - вполне достаточно, чтобы утонуть.В 1514 году одну из самых мученических смертей принял Дьёрдь Дожа, предводитель восстания крестьян в Венгрии. Он был посажен на раскалённый добела трон, а его единомышленников заставили есть его мясо.В 1559 году французский король Генрих II, участвуя в рыцарском поединке на праздновании свадьбы дочери, был убит. Его забрало, имевшее мягкую золотую решётку, пробило копьё противника, которое попало точно в глаз и поразило мозг.В 1573 году в Королевстве Хорватия после поражения восстания крестьян был пленен и повергнут жестокой казни его руководитель Матья Губек. Ему надели на голову корону из раскалённого железа, а затем четвертовали.В 1671 году повар Людовика XIV, которого звали Франсуа Ватель, совершил самоубийство. Он не вынес стыда, что вовремя не получил заказанную к столу короля рыбу. Тело несчастного повара было обнаружено, когда его помощник пришел сообщить, что заказ доставлен. Имя Вателя стало символом профессиональной чести повара.В 1791 или 1793 году композитор и гитарист Франтишек Котзвара умер от удушья, слишком увлеченно занимаясь сексом с проституткой. Это была не только самая необычная смерть, но и самая незавидная – внушить себе уважительное отношение к такому покойнику трудно.В 1834 году шотландский ботаник Дэвид Дуглас, занимавшийся изучением растений, принял смерть от животного. Он попал в яму-ловушку, куда вслед за ним свалился преследующий его бык. Животное, естественно, напало на человека, и Дуглас погиб от рогов быка.В 1850 году президент Соединённых Штатов Америки Закари Тейлор умер от того, что съел слишком много мороженого после церемонии по случаю празднования Дня независимости - в этот день было очень жарко. Президент заболел несварением желудка и скончался через пять дней. Версия об отравлении не подтвердилась – в 1991 году тело Тейлора было эксгумировано и яда в нем доктора не нашли.В 1884 году известный детектив Аллан Пинкертон, прототип известного литературного героя Ната Пинкертона, «короля сыщиков», скончался от гангрены. Он прокусил язык, споткнувшись на тротуаре при прогулке. Антисептиков в те времена не знали, и простая ранка стала причиной смерти.В 1899 году французский президент Франции Феликс Фор умер в своём кабинете от инсульта, который случился с ним, когда 30-летняя красавица делала ему минет. Вот уж, поистине, во всем нужно знать меру!В 1911 году от заражения крови скончался Джек Дэниэл, основатель марки виски «Jack Daniel». Эта смерть попала в список необычных из-за того, что сепсис был вызван травмой шестилетней давности – когда-то Дэниэл не смог вспомнить кодовую комбинацию своего сейфа и в гневе пнул железный шкаф ногой.В 1916 году погиб Григорий Распутин, считавшийся пророком и целителем, друг семьи императора Николая II. Это была действительно самая необычная смерть: Распутина отравили цианистым калием, в упор расстреляли, а затем сбросили в прорубь. И хотя детали убийства до сих пор являются спорными, считается, что умер он от того, что задохнулся под водой.В 1927 году при попытке побить собственный рекорд погиб английский автогонщик Парри Томас. Он был обезглавлен цепью, которая слетела с его же машины. Установить новый рекорд Томасу удалось посмертно - машина с уже мертвым гонщиком достигла скорости 171 миль в час.В 1927 году знаменитая танцовщица Айседора Дункан получила перелом шейных позвонков и умерла от удушья. Когда она ехала в автомобиле, её шарф случайно попал в колесо авто и закрутился вокруг него, мгновенно сдавив женщине шею.В 1928 году российский врач Александр Богданов, организатор и руководитель первого в мире Института переливания крови, работая с возбудителями малярии и туберкулеза, погиб после опыта, произведенном на самом себе – ему была перелита зараженная кровь. Жизнь и смерть великого русского ученого и мыслителя является образцом служения науке.В 1941 году американский писатель Шервуд Андерсон, отправившись с женой в путешествие по Южной Америке, случайно проглотил на вечеринке зубочистку. Развившийся перитонит привел к смерти – провести на корабле сложную хирургическую операцию не было возможности.В 1943 году американский военный бомбардировщик «Lady be Good» сбился с курса и совершил вынужденную посадку в Ливийской пустыне. Члены экипажа погибли от обезвоживания, а их мумифицированные останки были найдены в 1960 году.В 1943 году критик Александр Вуллкотт умер от сердечного приступа, слишком темпераментно обсуждая личность Адольфа Гитлера.В 1944 году самая необычная смерть постигла изобретателя Томаса Мидгли - он придумал механическую кровать особой конструкции, и случайно задушил сам себя в этой кровати. В таких случаях говорят – «смерть как квинтэссенция жизни».В 1960 году во время исполнения арии из оперы Верди прямо на сцене скончался от инсульта известный певец Леонард Уоррен. Поразительно, но его последними словами были слова из оперы со столь символичным для певца названием «Сила судьбы»: «Умереть? Большая почесть!».В 1981 году 25-летняя Рене Хартевельт, обучающаяся в Париже, была приглашена однокурсником-японцем Issei Sagawa на обед. Как оказалось, в качестве блюда – мужчина убил ее и съел. Убийца был выслан в Японию, а там благополучно освобождён из-под стражи.В 1993 году во время сьёмок кинофильма «Ворон» погиб сын Брюса Ли Брендон Ли. В пистолете, из которого по сюжету должны были выстрелить в героя, среди холостых патронов оказался один боевой.В 2003 году от передозировки наркотиков умер 21-летний американец Брандон Ведас, участвуя в виртуальном марафоне, организованном такими же наркоманами. Веб-камера транслировала процесс приема наркотиков и их действие, и смерть парня тысячи людей также увидели в прямом эфире.В 2003 году погиб американский зоолог Тимоти Тредвелл, проживший на Аляске тринадцать лет наедине с медведями. Однажды по какой-то причине дружба человека и диких зверей была нарушена, и Тредвелла постигла самая страшная и необычная смерть – он был заживо съеден одним из этих хищных животных.В 2006 году был отравлен Александр Литвиненко, сотрудник КГБ, который проводил расследование убийства российской журналистки Анны Политковской. Ядом послужил чрезвычайно редкий радиоактивный элемент - полоний-210.В 2007 году 28-летняя Дженнифер Страндже умерла от интоксикации водой. Она принимала участие в конкурсе, призом в котором была игровая приставка «Nintendo Wii». По условиям конкурса, нужно было выпить больше всех воды, но при этом не разрешалось ходить в туалет.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Смерть нелепая смерть ужасная смерть

Другие, подобные истории: