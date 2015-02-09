Загадочная маска смерти
Суеверие, миф, вымысел — это те слова, которыми, как правило, называют все истории, связанные с даром предвидения или возможностью предсказывать, только бросив взгляд на конкретного человека, о его дальнейшей судьбе.
В предсказания можно слепо верить или же напротив относится с некоторой иронией, но все же многочисленные свидетельства подтверждают правдивость подобных рассказов и, как ни странно, в большинстве случаев именно те люди, которые наотрез отказываются верить в существование дара предсказывания, становятся свидетелями реальных событий.
Мало кто знает, но существует такое понятие, как «маска смерти», которая, словно отпечаток, накладывается на лицо человека в преддверии его смерти. Увидеть эту маску могут лишь люди, обладающие определенным сверхъестественным даром, но, как правило, изменить судьбу они не могут.
Очевидно, сила, выбирающая очередную жертву, слишком могущественна, и вмешательства со стороны не допускает. Однажды, после серьезного ранения, военный разведчик В.Курочкин выявил у себя удивительный и зловещий дар: предугадывать смерть людей, которых он посылал на выполнение боевого задания.
В своих воспоминаниях В.Курочкин написал: «Бывало, что, отправляя на очередное задание разведчика, я, только взглянув ему в лицо, мгновенно определял: этот боец не жилец! И как не печально, ни разу не ошибался». Естественно, убедившись в стопроцентном совпадении своего предвидения, Василий Курочкин как-то старался изменить судьбу отправляемого на смерть человека.
Но в этом и была проблема, объяснять ничего никому абсолютно нельзя — все равно в подобное никто не поверит. И, углядев на лице разведчика «маску смерти», он всеми способами пытался отстранить его от выполнения задания. Одного, еще совсем молодого парня, он, воспользовавшись надуманным предлогом, отправил в тыл.
Но это не спасло разведчика от смерти, он погиб в результате взрыва гранаты собственного же сослуживца, который случайно выдернул чеку. Другого отправил сопровождать прибывшего на передовую линию фронта генерала. Парень подорвался на вражеской мине, а генералу (на лице которого В.Курочкин ничего не увидел) лишь испортило шинель осколками.
И только в одном случае ему удалось увидеть, то, как исчезает маска смерти — поступил приказ об отмене задания свыше. Возможно, что у В.Курочкина слишком была развита интуиция, но все же значит, что-то было на лицах отправляющихся в разведку, что мгновенно бросалось в глаза.
Девушка из Санкт-Петербурга Оля Савчук была доставлена в больницу из-за травмы, неожиданно для себя она обнаружила, что обладает даром — видеть того, кто в скорости должен умереть. Однажды она с удивлением заметила, что фигура ее соседки по больничной палате словно раздваивается.
А буквально на следующий день женщина умерла прямо на операционном столе. После указанного случая Ольга еще несколько раз была свидетелем подобных случаев.
Другой пример проявления «маски смерти» связан с некой американкой, которая обладала экстрасенсорными способностями. Однажды, когда она подошла к лифту и его двери открылись, она со страхом увидела на лицах людей, находящихся внутри. «маску смерти».
От подобной неожиданности она словно застыла, и лифт поднялся без нее. Спустя секунду у него лопнул трос, защитные тормозные устройства не включились. Все люди, которые находились в лифте, погибли. К огромному сожалению, женщина впоследствии так и не рассказала, как выглядит эта мрачная «маска смерти». Описанные выше случаи наводят на печальные размышления о предопределенности человеческой судьбы.
Но это совершенно не так: «маска смерти», как правило, служила лишь знаком того, что конкретный человек в скором времени должен умереть, что в данном случае вмешательство было словно «запрограммировано» в предстоящих событиях. Вместе с тем, женщина, получив столь страшное предупреждение, сумела уйти от гибели. Казалось бы, с «маской смерти» вопросов нет, и даже соответственную гипотезу ее проявления было просто создать в рамках известных оккультных представлений о так называемых «тонких телах» человека.
Известно, что человеческое «астральное тело» располагает прогностическими способностями, которые позволяют ему быть подготовленным к покиданию физического тела, заранее зная о приближающейся смерти. Но, по мере ознакомления с другими носителями аналогичного феномена, все начинает выглядеть не так просто. Популярная американская писательница середины ХІХ столетия Энн Дункан получила подобную способность после падения с лошади.
По прошествии некоторого времени, совершив пешую прогулку в компании молодого человека по имени Марк и прощаясь с ним у своего дома, она взглянула ему в лицо и вздрогнула от неимоверного ужаса: зрачки в его глазах исчезли, а на их месте зияли отверстия, заполненные абсолютной чернотой. — Что-то произошло? — тревожно спросил молодой человек.
— Нет-нет, все хорошо, — ответила Энн.
Она подумала, что увиденное - это ни что иное, как наваждение, ведь, буквально минуту назад она видела обыкновенные серые глаза. Юноша повернулся и направился вдоль улицы к собственному дому. Мучаясь безотчетным беспокойством, Энн окликнула Марка, и, когда он возвратился, в его глазах пылала все та же непроглядная черная бездна. «Будь крайне осторожен!» — без особого понимания произносимых слов обратилась к нему женщина в попытке хоть как-то объяснить причину, по которой она его окликнула. К сожалению, этому предостережению юноша не внял.
Буквально в тот же день, вечером, он, заглянул с другом в таверну, где попытался защитмть девушку от приставаний пьяного ковбоя. Тот разрешил возникший конфликт традиционным методом: выхватил револьвер и выпустил в обидчика три пули. После этого вскочил на коня и исчез в необъятных просторах «Дикого Запада».
По прошествии некоторого времени Энн Дункан с еще большим страхом обнаружила подобную «маску смерти» в глазах больной тетушки — та скончалась на следующий день. «Маска смерти», как правило, наблюдается не обычным зрением, а ментальным или астральным, что относится к оккультной терминологии.
Увы, любая попытка логического объяснения феномена находится вне рамок традиционной современной науки, которая не признает двойственной природы человека.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 148Комментарии: 1
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