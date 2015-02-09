Загадочная маска смерти

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 148 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 10:20 by

Суеверие, миф, вымысел — это те слова, которыми, как правило, называют все истории, связанные с даром предвидения или возможностью предсказывать, только бросив взгляд на конкретного человека, о его дальнейшей судьбе.В предсказания можно слепо верить или же напротив относится с некоторой иронией, но все же многочисленные свидетельства подтверждают правдивость подобных рассказов и, как ни странно, в большинстве случаев именно те люди, которые наотрез отказываются верить в существование дара предсказывания, становятся свидетелями реальных событий.Мало кто знает, но существует такое понятие, как «маска смерти», которая, словно отпечаток, накладывается на лицо человека в преддверии его смерти. Увидеть эту маску могут лишь люди, обладающие определенным сверхъестественным даром, но, как правило, изменить судьбу они не могут.Очевидно, сила, выбирающая очередную жертву, слишком могущественна, и вмешательства со стороны не допускает. Однажды, после серьезного ранения, военный разведчик В.Курочкин выявил у себя удивительный и зловещий дар: предугадывать смерть людей, которых он посылал на выполнение боевого задания.В своих воспоминаниях В.Курочкин написал: «Бывало, что, отправляя на очередное задание разведчика, я, только взглянув ему в лицо, мгновенно определял: этот боец не жилец! И как не печально, ни разу не ошибался». Естественно, убедившись в стопроцентном совпадении своего предвидения, Василий Курочкин как-то старался изменить судьбу отправляемого на смерть человека.Но в этом и была проблема, объяснять ничего никому абсолютно нельзя — все равно в подобное никто не поверит. И, углядев на лице разведчика «маску смерти», он всеми способами пытался отстранить его от выполнения задания. Одного, еще совсем молодого парня, он, воспользовавшись надуманным предлогом, отправил в тыл.Но это не спасло разведчика от смерти, он погиб в результате взрыва гранаты собственного же сослуживца, который случайно выдернул чеку. Другого отправил сопровождать прибывшего на передовую линию фронта генерала. Парень подорвался на вражеской мине, а генералу (на лице которого В.Курочкин ничего не увидел) лишь испортило шинель осколками.И только в одном случае ему удалось увидеть, то, как исчезает маска смерти — поступил приказ об отмене задания свыше. Возможно, что у В.Курочкина слишком была развита интуиция, но все же значит, что-то было на лицах отправляющихся в разведку, что мгновенно бросалось в глаза.Девушка из Санкт-Петербурга Оля Савчук была доставлена в больницу из-за травмы, неожиданно для себя она обнаружила, что обладает даром — видеть того, кто в скорости должен умереть. Однажды она с удивлением заметила, что фигура ее соседки по больничной палате словно раздваивается.А буквально на следующий день женщина умерла прямо на операционном столе. После указанного случая Ольга еще несколько раз была свидетелем подобных случаев.Другой пример проявления «маски смерти» связан с некой американкой, которая обладала экстрасенсорными способностями. Однажды, когда она подошла к лифту и его двери открылись, она со страхом увидела на лицах людей, находящихся внутри. «маску смерти».От подобной неожиданности она словно застыла, и лифт поднялся без нее. Спустя секунду у него лопнул трос, защитные тормозные устройства не включились. Все люди, которые находились в лифте, погибли. К огромному сожалению, женщина впоследствии так и не рассказала, как выглядит эта мрачная «маска смерти». Описанные выше случаи наводят на печальные размышления о предопределенности человеческой судьбы.Но это совершенно не так: «маска смерти», как правило, служила лишь знаком того, что конкретный человек в скором времени должен умереть, что в данном случае вмешательство было словно «запрограммировано» в предстоящих событиях. Вместе с тем, женщина, получив столь страшное предупреждение, сумела уйти от гибели. Казалось бы, с «маской смерти» вопросов нет, и даже соответственную гипотезу ее проявления было просто создать в рамках известных оккультных представлений о так называемых «тонких телах» человека.Известно, что человеческое «астральное тело» располагает прогностическими способностями, которые позволяют ему быть подготовленным к покиданию физического тела, заранее зная о приближающейся смерти. Но, по мере ознакомления с другими носителями аналогичного феномена, все начинает выглядеть не так просто. Популярная американская писательница середины ХІХ столетия Энн Дункан получила подобную способность после падения с лошади.По прошествии некоторого времени, совершив пешую прогулку в компании молодого человека по имени Марк и прощаясь с ним у своего дома, она взглянула ему в лицо и вздрогнула от неимоверного ужаса: зрачки в его глазах исчезли, а на их месте зияли отверстия, заполненные абсолютной чернотой. — Что-то произошло? — тревожно спросил молодой человек.— Нет-нет, все хорошо, — ответила Энн.Она подумала, что увиденное - это ни что иное, как наваждение, ведь, буквально минуту назад она видела обыкновенные серые глаза. Юноша повернулся и направился вдоль улицы к собственному дому. Мучаясь безотчетным беспокойством, Энн окликнула Марка, и, когда он возвратился, в его глазах пылала все та же непроглядная черная бездна. «Будь крайне осторожен!» — без особого понимания произносимых слов обратилась к нему женщина в попытке хоть как-то объяснить причину, по которой она его окликнула. К сожалению, этому предостережению юноша не внял.Буквально в тот же день, вечером, он, заглянул с другом в таверну, где попытался защитмть девушку от приставаний пьяного ковбоя. Тот разрешил возникший конфликт традиционным методом: выхватил револьвер и выпустил в обидчика три пули. После этого вскочил на коня и исчез в необъятных просторах «Дикого Запада».По прошествии некоторого времени Энн Дункан с еще большим страхом обнаружила подобную «маску смерти» в глазах больной тетушки — та скончалась на следующий день. «Маска смерти», как правило, наблюдается не обычным зрением, а ментальным или астральным, что относится к оккультной терминологии.Увы, любая попытка логического объяснения феномена находится вне рамок традиционной современной науки, которая не признает двойственной природы человека.

Ключевые слова: Суеверие миф вымысел предвидение «маска смерти»

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