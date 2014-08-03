Шабаш ведьм

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:58 by

Нечистая сила представляет собой могущественное тайное сообщество. Если сравнить его с силами Света, которые безраздельно властвуют на небесах, то соотношение будет три к одному. Именно 33% ангелов в своё время отринулось от Христа и признало верховную власть Люцифера. Стали их называть падшими ангелами или демонами. Многие народы именуют их бесами, а также чертями.Вся эта публика имеет строгую иерархию и беспрекословно подчиняется своему главному владыке – Дьяволу (Люциферу). Власть его безраздельна: только ему дано право карать и награждать своих подданных. Подобные вещи он всегда делает наглядно и при всех. Нечистая сила должна знать, кого жалует владыка, а кого жестоко и беспощадно наказывает.Шабаш ведьм на Лысой гореДемоны – это духи. У них нет плоти, а принимать они могут любой образ. В отличии от них ведьмы - вполне реальные живые люди. От простых смертных их отличает лишь то, что живут они вечно. Только в силах Дьявола оборвать их жизненный путь. Но чтобы такое случилось, ведьма должна совершить очень серьёзный проступок.Владыка же преисподней наказывает попавших в немилость подданных не где и когда попало, а на специальных сборищах. Носили они во все времена название "шабаш ведьм". Данное мероприятие организовывается Дьяволом не реже трёх раз в год. Именно на шабаше владыка чёрных сил заслушивает отчёты о проделанной работе, кого-то награждает, а кого-то милует. На сборище происходит посвящение в ведьмы, а простые смертные вступают в соглашение с Дьяволом. Они продают ему свои души, а взамен получают власть, богатство или наделяются какими-то чародейскими способностями.Если брать конкретные даты, то шабаш ведьм чаще всего происходит 26 декабря, 2 февраля, 30 апреля (Вальпургиева ночь), 6 мая (Юрьев день тёплый), 24 июня (праздник Ивана Купала), 31 октября, 9 декабря (Юрьев день холодный). Бывает шабаш и в другие даты. Дьявол может собрать своих подданных в любое время.Местом сборища нечистой силы служит Лысая гора. Её главное отличие от других гор — большая поляна на вершине и заросшие густым лесом склоны. Лес представляет собой непроходимую чащу. Преодолеть её простой смертный не может. Нечисть же прилетает на Лысую гору по воздуху. В наши дни известно несколько таких гор. На некоторых из них шабаши ведьм проходили в древности, а на других имеют место и сейчас.Это Лысая гора под Киевом. Предания гласят, что до принятия христианства на этой горе совершались языческие обряды. Казнили на ней также тех, кто выступал против княжеской власти.Ещё одна гора – это Брокен. Располагается она практически в центре Германии. Погода на её вершине всегда очень холодная. Дуют сильные ледяные ветра, идёт снег. Для нечистой силы это не помеха. Она всегда собирается на горе в ночь с 30 апреля на 1 мая. Это так называемая Вальпургиева ночь. Исключения бывают лишь в случаях, когда на 30 апреля выпадает суббота: шабаш ведьм никогда не организовывается Дьяволом в ночь с субботы на воскресенье.Также местом сборища нечистой силы является гора Блокула. Находится она в Швеции, причём со всех сторон её окружает морская вода. У этой горы даже есть постоянный смотритель – демон по имени Антессер. Именно он доставляет гостей на вершину, и только Люцифер является туда сам.Объективности ради надо заметить, что Лысую гору всегда ассоциировали с Голгофой – местом, где был распят Иисус Христос. Там же его тело было захоронено, а затем Сын Божий воскрес. Именно на этом месте нечистая сила и совершает свои непристойности, лишний раз подчёркивая наплевательское отношение к церковным святыням.Дьявол предупреждает своих подданных о шабаше заранее. Ровно за 49 часов до начала берёт он в руки специальный гонг и ударяет по нему 6 раз. Раздаётся страшный гул, идущий прямо из преисподней. Простые смертные его не слышат, а вот демоны и ведьмы, а также те, кто продал душу Дьяволу, глохнут от этих страшных громовых звуков. Находящиеся в любой части планеты представители нечистой силы слышат грозный зов, и никакое дело уже не может послужить им причиной не явиться на шабаш ведьм.Если же кто-то осмеливается игнорировать сборище, то грозный владыка насылает на такого «героя» страшную порчу. Несчастного начинает корёжить, у него выворачиваются все суставы, и, в конце концов, он умирает в страшных муках. Ослушавшихся же демонов, у которых нет плоти, Дьявол может заковать в специальные кандалы и лишить свободы на 1000 лет.Ведьма на метлеТак что ни у кого даже и мысли никогда не возникает не появиться на шабаше. Все всегда являются в срок. А вот до места добираются по-разному. Ведьмы сбрасывают с себя бренные одежды и мажут тело специальными мазями, в состав которых обязательно входят такие компоненты, как кровь летучей мыши и измельченные в порошок кости лягушки. После этого ведьма берёт в руки метлу и вылетает на ней через дымоход. Оказавшись в небе, она кричит: «Невидима», – и исчезает с чьих-либо глаз.Иногда ведьмы летают на боровах. Но это не настоящие животные. В таковых ведуньи превращают своих любовников, полностью попавших в зависимость от их чар. Прибыв на Лысую гору, ведьма отдаёт своё транспортное средство чертям. Те его закалывают и зажаривают. В конце шабаша, когда начинается пир, мясо съедается. Душа же несчастного прямиком отправляется в ад.В ожидании Дьявола ведьмы разбиваются на группы. Причём в каждой насчитывается ровно 13 представительниц нечистой силы. Если же в последней группе нужное число не получается, то ведуньи стоят по отдельности или присоединяются к демонам. Те тоже собираются в группы, но никакой строгой численности в них не соблюдается.Вся эта публика мирно беседует. Ведьмы обмениваются новостями и дают советы молодым ведуньям. Те же из них, кто впервые появились на Лысой горе, стоят взволнованные, с бледными лицами. Ведь им предстоит первый раз в жизни увидеть самого Дьявола.В сторонке, под присмотром опытной ведуньи, стоит молодая и красивая ведьма. Ей предстоит стать королевой шабаша. Обязательным условием является её девственность, которую она должна подарить владыке преисподней на глазах у всей нечистой силы.Но вот вдали раздаётся грохот. Он нарастает, заполняет всё небо и неожиданно обрывается. В это же время посреди поляны возникает столб дыма, и из него появляется Дьявол. Обличье владыка преисподней может принять любое. Всё зависит от его настроения. Иногда он является на шабаш ведьм в виде чёрного козла с большими рогами и длинным мохнатым хвостом. Нередко появляется в виде огромного чёрного кота. Бывает, что подданные могут лицезреть его в виде чёрного ворона. Случается также, что Дьявол принимает человечье обличье. Вот только на голове у него всегда растут два больших рога, а сзади находится мохнатый хвост.При появлении владыки ведьмы и демоны замирают. С трепетом и почтением смотрят они на своего властителя. Тот взмахивает рукой, и появляется высокий помост, а на нём массивный трон с длинной спинкой. Дьявол всходит на помост, а нечистая сила собирается у ступенек.Затем, по этикету, начинается приветствие. Подданные по очереди поднимаются по ступенькам, подходят к владыке сил тьмы и выражают своё раболепие «постыдным поцелуем». Они прикасаются губами к анусу Дьявола, после чего поспешно спускаются вниз. Продолжается приветствие довольно долго, так как ведьм и демонов всегда великое множество.Закончив с приветствием, владыка садится на трон, а старая ведунья подводит к нему королеву шабаша. Дьявол приветствует её и сажает по правую руку от себя. Старая ведьма устраивается слева.После этого начинается отчётный период. Владыка сил тьмы указывает на какую-либо ведьму, та подходит к нему и отчитывается о проделанной работе. Дьявол выражает либо одобрение, либо недовольство. В случае последнего ведунья сереет лицом и ждёт наказания. Оно следует незамедлительно. Проштрафившаяся ведьма может просто исчезнуть с глаз присутствующих. Все знают, что провалилась она в геену огненную, и душа её уже корёжится в вечных муках.Если проступок первый, то Дьявол может и простить, но требует, чтобы за ведьму кто-то поручился. Если желающих не находится, то владыка сам назначает кого-нибудь из опытных ведьм присматривать за провинившейся. И выбранная владыкой ведунья очень старается, так как знает, что в следующий раз спрос будет в первую очередь с неё.После «разбора полётов» наступает следующая официальная часть шабаша. Отводится она молодым ведьмам, которые только-только ступили на эту стезю. Дьявол лично беседует с каждой и даёт отеческие наставления. Это считается как бы посвящением в ведуньи: официально признаётся её статус.Затем к грозным очам владыки спешат простые смертные, готовые продать ему душу. К их ногам бросается святой крест, и они топчут его. Потом плюют на распятие и признают десять заповедей Люцифера.1. Люби Люцифера и почитай его.2. Признавай Богом только его.3. Поноси Иисуса кощунственными словами.4. Презирай и ненавидь своих родителей.5. Убивай и грабь.6. Развратничай и совращай малолетних.7. Воруй и обманывай.8. Давай деньги в долг и обирай должников до нитки.9. Нарушай клятвы и данное слово.10. Возжелай чужую жену, разврати её и завладей имуществом.Таким образом, они отрекаются от церкви и обрекают себя на вечные муки после смерти. Дьявол протягивает им договор, и грешники делают на нём оттиск своего большого пальца. На этом процедура купли-продажи заканчивается. Заканчивается и официальная часть шабаша.Дьявол встаёт, хлопает в ладоши, и кресло превращается в ложе. Именно на нём владыка преисподней и лишает королеву шабаша девственности. Происходит это на глазах у всей нечистой силы. Нужно отметить, что во многих женских глазах при этом светится откровенная зависть.Дьявол и королева шабашаПокончив с приятным мероприятием, Люцифер объявляет, что теперь все могут веселиться. Ложе опять превращается в кресло, и владыка уютно устраивается в нём, зорко наблюдая при этом за присутствующими.Веселье начинаются с танцев и плясок. Затем ведьмы и демоны образовывают большой круг, причём становятся лицом не вовнутрь, а наружу. То есть лиц они друг друга не видят, так как поворачиваются спинами. Затем все начинают двигаться по круг слева направо. Сопровождается всё это музыкой довольно разнузданного характера.Постепенно нечисть впадает в экстаз. Когда он достигает пика, круг распадается, и ведьмы с демонами начинают беспорядочно спариваться. Насладившись всякими непотребствами, ведьмы и демоны идут к пиршественным столам, уставленным разными яствами и винами. Начинается натуральная пьянка, после которой все опять спариваются. Продолжается всё это много часов, пока у присутствующих не слабеют руки и ноги, и не мутится сознание.Наконец Дьявол даёт сигнал об окончании шабаша. После этого он исчезает с глаз, а ведьмы и демоны покидают Лысую гору таким же способом, каким на неё попали.Иногда перед началом непотребств совершаются жертвоприношения. Режут козлов, петухов, а бывает и младенцев. Нечистая сила не испытывает никакой жалости к невинным созданиям. Даже наоборот, старается заполучить чистые и непорочные души в свою собственность. Правда, такое редко удаётся. Дети безгрешны, а потому их души тут же улетают в Свет, где и встречаются ангелами.В наш прогрессивный XXI век шабаш ведьм никуда не исчез и проводится с той же регулярностью, что и в былые времена. Организуется он в великой тайне от всех живущих, и только простые смертные, продающие душу Дьяволу, бывают на таких мероприятиях. Правда, только один раз – во время подписания договора купли-продажи. Больше их на сборища нечистой силы не приглашают.

Ключевые слова: Нечистая сила соглашение с Дьяволом десять заповедей Люцифера

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