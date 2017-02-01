Карта, которой не может быть

Летяга Просмотров: 61 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:23 by

Историки и археологи на протяжении более чем 80 лет спорят о загадочной географической карте Пири Рейса, слишком точной для далекого XVI века. Ответов на историческую загадку пока не нашел никто.Хаджи Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед (он же Пири Рейс) был знаменитым османским мореплавателем, адмиралом и картографом. Всю жизнь адмирал провел в морских битвах, совершил множество пиратских налетов, осаждал крепости и города, такие, как Аден и Маскат. Финал жизни адмирала был печальным — в те жестокие времена ему отрубили голову в Каире.В XVI веке Пири Рейс командовал османским флотом и создал множество карт. Одну из них, среди прочих, нашли в 1929 году в ходе работ над созданием музея в султанском дворце Топкапы в Стамбуле. Она датирована 1513 годом и подписана именем адмирала. В настоящее время драгоценная карта находится в библиотеке стамбульского дворца Топкапы, и ее редко показывают публике.Современные исследователи были потрясены, увидев на старинной карте очень точные очертания берегов Южной и Северной Америк, Антарктиды и многих других земель, неизвестных в XVI веке. Откуда османский адмирал мог знать современную географию и картографию?Сам адмирал Пири Рейс утверждал, что пользовался при составлении своей карты многими источниками, некоторые из них были очень древними, относящимися еще ко временам Александра Македонского. Возможно, среди них были и сохранившиеся материалы из сожженной Александрийской библиотеки, поскольку во времена адмирала Египет входил в состав Османской империи. Есть у Пири Рейса и ссылки на старинные карты, которыми пользовался Христофор Колумб.Таинственная карта привлекла внимание американского исследователя Арлингтона X. Маллери, знатока древностей. Чтобы проверить точность карты, он сделал сетку и наложил карту Пири Рейса на карту мира. Османская карта оказалась абсолютно точной.После своих экспериментов ученый заявил, что единственный способ создать карту такой высокой степени точности — аэросъемка. Похоже, авторы карты знали о том, что Земля имеет форму шара. Американский исследователь считает, что для создания карты такой степени точности ее автору нужно было знать сферическую геометрию — область науки, которая возникла только через 200 лет после смерти Пири Рейса. Маллери уверен, что османская карта — копия с гораздо более древнего образца, которого больше не существует.Гипотеза Арлингтона X. Маллери простирается во времена 15-тысячелетней давности, когда, как он считает, существовал исчезнувший потом народ навигаторов с высочайшей культурой, имевший летательные средства, знавший тригонометрию и изучавший форму планеты. Именно деятельностью этих гипотетических доисторических картографов объясняется появление источников для карты Пири Рейса и ряда других (средневековых и эпохи Возрождения), где, предположительно, изображена Антарктида на разных стадиях оледенения.На карте Пири Рейса показаны, например, Амазонка, Анды и Фолклендские острова, обнаруженные много позже, Венесуэльский залив, мыс Горн и самое интригующее — Антарктида, которая официально была открыта только в 1820 году. Еще на османской карте почему-то отсутствует тысячекилометровый пролив между Антарктидой и Южной Америкой, их побережья соединены. Причем на карте отчетливо видна Антарктида, еще не покрытая льдами! Такое действительно было на нашей планете, но примерно 10 000 лет назад.Наиболее загадочным моментом является то, что на карте Пири Рейса изображены подледные очертания Антарктиды, которые точно соответствуют данным сейсмографических исследований ледяного материка, проведенных учеными и военными только в 1950-х годах.На запрос историков-исследователей этой карты американские военные, проводившие сейсмографические исследования подледной Антарктиды, письменно ответили так: «В нижней части карты географические элементы демонстрируют очень заметное сходство с данными сейсмического сканирования шведско-британской антарктической экспедицией 1959 года реального геологического рельефа под находящимся там ледником. Это указывает на то, что побережье было картографировано прежде, чем оно покрылось льдом. Ледник в этом регионе сегодня имеет толщину около мили. У нас нет идей, каким образом данные на этой карте могут коррелировать с предполагаемым уровнем географических знаний в 1513 году. Гарольд 3. Олмеер, подполковник, командующий ВВС США».То есть, исходя из выводов военных, побережье Антарктиды без льдов могло быть картографировано только в доледниковый период. В настоящее время ледники выступают далеко за пределы самой Антарктиды и сильно меняют ее очертания. А контуры поверхности материка нельзя увидеть иначе, чем с помощью специальной современной аппаратуры.После исследователя Маллери загадки карты османского адмирала заинтересовали американского профессора-историка Чарльза Хатчинса Хэпгуда, широко известного своей книгой «Карты древних морских королей». Он утверждает, что для того, чтобы сделать хорошую карту, цивилизация должна сначала открыть для себя весь мир от полюса до полюса, а картографы должны владеть методиками с глубоким знанием математики и аналогичным серьезным измерительным инструментарием.Эти выводы Хэпгуд сделал, изучая старинную китайскую карту, выгравированную на камне в 1137 году и, вероятно, также опиравшуюся на материалы более древних предшественников. По гипотезе Хэпгуда, в период от 10 000 до 6000 лет назад существовал народ мореплавателей, отлично знавших географию и имевших навыки воздухоплавания.По его мнению, часть карты Пири Рейса сделана на основе более древних, удивительно точных образцов. Те, кто создал эти предшествующие карты, знали форму и размер Земли. По исследованиям Хэпгуда, они, пользуясь методами сферической тригонометрии, измерили размер экватора с точностью около 100 километров. Пири Рейс, копируя старые образцы, сделал ряд ошибок, поскольку не владел методиками предшественников, но профессор Хэпгуд со своими студентами нашел метод исправления ошибок османского адмирала и приведения карты к уровню ее старых источников.Результат был неожиданным: обычно на старинных картах достаточно верно указывается уровень широты, который можно измерять угломерными приборами по звездам, но традиционно плохо указана долгота, поскольку для ее измерения необходим современный прибор — хронометр. На карте же Пири Рейса одинаково точно указаны и широта, и долгота. Кроме того, невозможно объяснить точность контуров материков без «взгляда с неба», то есть с летательного аппарата. Невольно вспоминаются загадочные линии плато Наска, видные только с большой высоты. Карты такой степени точности научились делать только через 250-300 лет после османского адмирала.Так какими же измерительными приборами владели древние создатели карт? Как видим, карта Пири Рейса полна загадок, которые представляют большое поле для исследования учеными.Автор: Анастасия Гарсия.

Ключевые слова: Пири Рейс карта адмирал Антарктида доледниковый период

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