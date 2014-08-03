Невероятные совпадения из истории

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:00

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 07:00 by

1. В 1848 году мещанина Никифора Никитина «за крамольные речи о полете на Луну» сослали не куда-нибудь, а в дальнее поселение Байконур! Бывают в жизни совпадения.2. Когда американский астронавт Нейл Армстронг ступил на поверхность Луны, первое, что он произнес, было: «Желаю успеха, мистер Горски!». Ребенком Армстронг случайно подслушал ссору соседей – семейной пары по фамилии Горски. Миссис Горски распекала мужа: «Скорее соседский мальчишка слетает на Луну, чем ты удовлетворишь женщину!».3. Жители шотландской деревни смотрели в местном кинотеатре фильм «Вокруг света за 80 дней». В момент, когда киногерои садились в корзину воздушного шара и обрубали канат, раздался странный треск. Оказалось, на крышу кинотеатра упал… такой же, как в кино, воздушный шар! (1965 г.)4. Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом в фильме, который транслировали по телевизору, в дом английской семьи врезался ледяной метеорит – редчайшее явление уже само по себе.5. В 1944 году газета «Дейли телеграф» напечатала кроссворд, содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке союзнических войск в Нормандии. Разведка кинулась расследовать «утечку информации». Но составителем кроссворда оказался старенький школьный учитель, озадаченный столь невероятным совпадением не меньше военнослужащих.6. Две приемные семьи, усыновившие близнецов, не зная о планах друг друга, назвали мальчиков Джеймс. Братья выросли, не подозревая о существовании друг друга, оба получили юридическое образование, женились на женщинах по имени Линда, у обоих родились сыновья. Они узнали друг о друге только в 40 лет.7. В 1920 году трое англичан путешествовали в поезде в одном купе. В процессе знакомства обнаружилось: фамилия одного из них была Бинкхэм, второго – Пауэлл, а третьего – Бинкхэм-Пауэлл. Ни один из них не состоял в родстве с другим.8. В 1920 году американская писательница Энн Пэрриш набрела в букинистическом магазине на свою любимую детскую книжку. Когда дома она открыла книжку, то обнаружила на титульном листе надпись: «Энн Пэрриш, 209Н, Уэббер-стрит, Колорадо Спрингс». Это была ее собственная детская книга.9. В одном из супермаркетов английского графства Чешир, как только за кассу под номером 15 садится кассирша, так уже через несколько недель она беременеет. Результат – 24 беременных и 30 рожденных детей.10. Пятого декабря 1664 года у побережья Уэльса затонул пассажирский корабль. Погибли все члены экипажа и пассажиры, кроме одного. Счастливчика звали Хью Уильямс. Более века спустя, пятого декабря 1785 года, на этом же месте потерпело крушение другое судно. И вновь спасся единственный человек по имени… Хью Уильямс. В 1860, опять-таки пятого декабря, здесь же пошла ко дну рыбацкая шхуна. В живых остался только один рыбак. И его звали Хью Уильямс!

Ключевые слова: Невероятные происшествия Совпадения

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