Долина Безголовых

Летяга Просмотров: 63 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:29 by

Загадочных мест, называемых аномальными зонами, на нашей планете довольно много. Одно из них расположено в северо-западной части Канады и имеет мрачную известность. Это — Долина Безголовых, где люди погибают по неизвестным причинам.Зловещая история этой красивой пустынной местности началась в конце XIX века, когда среди любителей золота распространились слухи о некой богатой долине, в которой можно найти килограммы чистейшего золота быстро и просто. Туда прибывали толпы золотоискателей, желающих быстро обогатиться и не обращавших внимание на предостережения местных жителей, которые обходили долину стороной и даже боялись приближаться к ней.В 1898 году шестеро смельчаков отправились на поиски драгоценного металла в эту долину, расположенную вдоль реки Саут-Наханни. Золотоискатели бесследно пропали. Через некоторое время полиция нашла их безголовые скелеты, лежащие «в обнимку» с оружием в неестественных позах. Это был первый официально зарегистрированный случай исчезновения людей в этой местности.Спустя семь лет, в 1905 году там же исчезли братья МакЛауды и их приятель Роберт Вир. Только через три года были найдены обезглавленные трупы. Их принадлежность установили по истлевшим, но сохранившимся остаткам одежды и талисманам, которые, по поверью, должны были принести их обладателям счастье, но, увы, принесли жуткую и загадочную смерть.В 1921 году Долина Безголовых забрала жизнь Джона О’Брайена, в 1922 — Ангуса Холла, летом 1932 года в долине нашли безголовый труп Фила Пауэрса. В 1940 году бесследно исчез охотник Хомберг, в 1945 году — Савард, а в 1949 году — полицейский Шебах.Таких официально зарегистрированных случаев было огромное множество. Некоторых людей находили охотники живыми, но полностью лишившимися разума. Они не могли добыть себе пропитание и найти выход с гиблой долины.Интересен тот факт, что все вещи погибших, в том числе и сокровища, были на своих местах. Полиция не могла объяснить, кто и зачем обезглавливает людей. Было предположение, что в Долине Безголовых орудует банда грабителей-головорезов. Еще одна версия гласит о том, что в долине проживает некое неизвестное дикое племя, которое недоброжелательно относится к тем, кто покушается на золото. Это племя убивает всех золотоискателей и любителей легкой наживы особым способом, ритуально отсекая голову.Старожилы индейского селения, расположенного возле долины, утверждают, что это дело рук сосквачей — так зовется местный снежный человек. Индейцы уверены, что снежный человек существует. Из хроники приисков в Долине Безголовых известно, что еще в 1884 году в здешних лесах было замечено существо, похожее на волосатого человека-великана.Исследовательские экспедиции побаивались отправлять в долину, обезглавливающую людей. Первая группа исследователей направилась туда лишь в 1962 году. Ее организовал профессор Блейк Маккензи. К сожалению, долина забрала жизни всех участников экспедиции.В 1965 году экспедиция из двух шведов и одного немца отправилась раскрыть тайну этого места и пополнила список исчезнувших. На их поиски высадился целый вертолетный десант из шести человек, двое из которых тоже бесследно исчезли.В 1978 году в долину отправилась новая экспедиция, возглавляемая известным американским исследователем аномальных явлений Хенком Мортимером. Стоит отметить, что группа была прекрасно экипирована, имелось все необходимое оборудование для поддержания постоянной связи с людьми, оставшимися в базовом лагере, разбитом близ Долины Безголовых.Добравшись до места, учёные сообщили, что разбили лагерь и намерены отправиться вглубь долины. Ближе к вечеру оператор услышал страшные крики членов экспедиции и слова радиста Рэя Уилсона:: «Из скалы выходит пустота! Это ужасно!», после чего связь прервалась.Была объявлена тревога и уже через полчаса вертолёт с вооруженными бойцами на борту прибыл на место экспедиционной стоянки, но ни людей, ни следов лагеря обнаружить не удалось. Обезглавленное тело одного из исследователей — Роберта Вира было найдено только через пять дней после трагедии. Местность очень быстро обрела дурную славу, но мистические исчезновения людей не прекращались.В 1980 году по заданию немецкого журнала «Шпигель» в долину ушли нанятые по контракту трое бывших военнослужащих США, имевших опыт выживания в труднодоступных районах. Экспедиция была рассчитана на месяц, но по истечению этого срока из долины никто не вернулся.Эта история надолго отбила охоту посещать Долину Безголовых. В 1997 году в долину, вызывающую суеверный ужас и почти мистический страх, отправилась международная экспедиция, казалось бы, обреченная если не на успех операции, то, по крайней мере, на выживаемость.Ученые отбыли за манящей разгадкой тайны в бронированных машинах, выполненных по специальному проекту, с самой современной аппаратурой, позволяющей вести видеосъемку при любых условиях. Первые двое суток наблюдений за зловещей долиной ничего не дали — она казалась безжизненной.Но на третий день в долину стал наползать туман, такой плотный, что видимость исчезала буквально на расстоянии вытянутой руки. После подробного сообщения по рации об изменившихся условиях видимости связь неожиданно прервалась. Когда туман рассеялся, военные подразделения буквально прочесали каждый метр Долины Безголовых, но ни бронированных комфортабельных вагончиков, ни членов международной научной экспедиции обнаружить так и не удалось.До сих пор так и неизвестно, кто и зачем убивает людей в долине и почему обезглавливают тела. Иногда головы находят на месте убийства, иногда они исчезают. Кому могут понадобиться человеческие головы и для чего? Ответов на эти вопросы пока нет.Автор: неизвестен.

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