Кошка Ума

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:17 by

Ещё с ранней юности своей кошки я начала замечать, что она ведёт себя не как все её сородичи. Всем известно, что кошка – это мистическое существо, проводник между мирами… Но когда такой вот проводник живет у тебя дома, волей-неволей становится не по себе.Кошку зовут Ума. Начиная с 4-х месяцев от роду, с ней начали происходить странные вещи. Ума может подолгу смотреть в пустоту или что-то провожать взглядом. Иногда случается, что она шипит или рычит в пустоту, становится на задние лапы и отбивается передними от чего-то невидимого человеческому глазу.Шесть лет назад с ней случилось поистине что-то страшное. Ума будто взбесилась: она бегала по квартире, как-то страшно и неестественно подвывала, бросалась на стены и мебель. Мы с мужем сгребли её в охапку и тут же отвезли к ветеринару. Ветеринар осмотрел её, но никаких отклонений, кроме усиленного сердцебиения, не нашел.Когда мы вернулись домой, этот ад продолжился. Практически сутки Ума не спала, не ела, а только металась по квартире то за чем-то, то от чего-то невидимого. В этот момент мне пришло в голову снять её на камеру мобильного телефона. На каждом полученном фото были отчетливо видны какие-то светящиеся «капли», которые зависали именно над кошкой. Причем, она их определенно видела – смотрела целенаправленно на них. Мне стало до того жутко, что я собрала кошку и тем же вечером уехала ночевать к маме. По возвращению домой через несколько дней всё прошло, никаких странных светящихся «капель» на фото не было. Но кошка стала сильно болеть.Уме сейчас 8 лет. За это время она перенесла 3 серьезнейшие операции, остановку сердца, обширный отек легких и живет теперь только на лекарствах. Такое чувство, что животное будто кто-то или что-то выживает из квартиры и целенаправленно сводит со свету. Благо, что нам с мужем и ребенком это нечто никогда не показывалось и не вредило.Автор: Ника Любимова.

Ключевые слова: Светящиеся «капли» фото странное

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