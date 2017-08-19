Трубы Байгонга — природный феномен или артефакт древности?

Летяга Просмотров: 50 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:22 by

История с «таинственными трубами горы Байгонг» - одна из нерешенных загадок последнего десятилетия. Невероятная находка, сделанная группой энтузиастов в Китае, кочует по страницам новостей, но до сих пор не подвергалась серьезному научному изучению. Из-за этого версии о происхождении странных объектов возникают одна за другой и словно бы соревнуются в невероятности.«Древний водопровод», «устройство для осушения озера» и даже «стартовая площадка для космических кораблей пришельцев» - каждый выбирает, что ему больше нравится. А для наиболее предприимчивых жителей окрестных поселений загадочные трубы Байгонга - всего лишь аттракцион для туристов, на сопровождении к которому можно неплохо заработать.Тайна трех пещерВпервые широкая публика узнала о трубах горы Байгонг сравнительно недавно, в июне 2002 года. Тогда в одной из китайских газет появился репортаж, рассказывающий о том, что в провинции Цинхай (Центральный Китай) сделана находка, якобы ставящая под сомнение всю человеческую историю.Как позже выяснилось, находка была сделана несколько ранее, но некоторое время на нее никто не обращал внимания. Группа американских ученых занималась в районе горы Байгонг поиском останков динозавров. И вдруг наткнулась на несколько пещер, в которых находился странный объект, привлекший их внимание.Это были две трубы, как будто изготовленные из ржавого железа. Обе имели около 40 сантиметров в диаметре. Одна при этом выходила в пещеру, проходя с вершины горы. Вторая же шла из дна пещеры куда-то ниже. Все это производило впечатление остатков какой-то древней системы или механизма. Из трех пещер, найденных исследователями Байгонга, две оказались обвалившимися, так что пока неизвестно, что скрывается в них.Найденные трубы расположены в третьей, самой крупной пещере, которая, впрочем, тоже не слишком велика: 2 метра в ширину, 6 метров в глубину. Позднее вокруг нее были обнаружены еще около 12 (а по другим сведениям, даже несколько дюжин) других труб, диаметром от 2 до 4,5 сантиметра. По свидетельствам очевидцев, они переплетены в сложную систему, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне технологий у их создателей.В 80 метрах от горы Байгонг расположено озеро Тосон. На его берегу, ближайшем к горе, тоже нашли множество труб, похожих на те, что в пещере. Их диаметр варьируется от нескольких сантиметров до пары миллиметров (самая мелкая не толще зубочистки). Находят трубы якобы и в самом озере - как на дне, так и торчащими на поверхности.Наследие неведомых временГора Байгонг расположена в довольно безлюдной местности. Причем безлюдной не только по китайским меркам. От ближайшего города Дэлинха, с населением в 100 тысяч человек, ее отделяют 40 километров. Потому ничего удивительного нет в том, что загадочные трубы долгое время оставались сокрытыми от глаз людских. Однако на них продолжают обращать мало внимания и после их открытия. До сих пор не было проведено ни одного по-настоящему научного исследования загадочного феномена. О трубах Байгонга не пишут в научных журналах, и основным источником сведений остаются средства массовой информации, в основном перепечатывающие друг друга. Это, разумеется, дает простор авторам самых невероятных предположений.Некоторые уверены, что трубы - это остатки древнего водопровода. Откуда-то взялись слухи о том, что на вершине горы Байгонг когда-то располагалась пирамида высотой около 50-60 метров. На одной из ее граней находились три треугольные шахты, а также несколько колодцев, уходящих к подножию горы. В пирамиде якобы располагался какой-то сложный механизм, к которому по сложной системе труб и поступала вода из озера Тосон. Однако если предположить, что это так, то кто построил этот странный объект и каково было его назначение?Версия о том, что это инженерное чудо соорудили древние китайцы, отпадает сразу. Жители Поднебесной являются авторами многих изобретений, и одно из них - бюрократия. Представить, чтобы такая масштабная и, без преувеличения, великая стройка не нашла отображения ни в одном древнекитайском источнике, попросту невозможно. После любой большой стройки неминуемо сохранились бы документы. А император, в правление которого это произошло, позаботился бы о том, чтобы его великое деяние не было забыто потомками.Может быть, постройка была секретной? Как знать, вдруг кто-то из древних правителей ставил там какие-то эксперименты? Может быть, пытался получить «пилюли бессмертия», о которых китайцы мечтали издревле, или готовил супероружие для победы над врагами?Даже если так, то непонятно, почему от такого грандиозного проекта сохранилось только несколько труб - и никаких следов механизмов, приборов или лабораторий. Да и подобные железные трубы древние китайцы делать не умели.Сторонники совсем уж фантастических версий объявили трубы Байгонга следами посадочной площадки для космических кораблей пришельцев. Правда, еще не определились, для чего именно использовались трубы - для закачивания то ли воды, то ли воздуха. Понятно, что доказать такое предположение невозможно. Как нет до сих пор и хотя бы приблизительной датировки - когда же созданы эти артефакты.Радиоактивные корниДля того чтобы серьезно говорить о том, кто создал трубы горы Байгонг, требуется произвести подробный химический анализ материала, из которого они сделаны. Пока что один из немногих, кто это сделал, - китайский ученый Лю Шаолин.Однако о результатах своих исследований он рассказал только журналистам, а вот с коллегами-учеными ими пока не поделился. По данным Лю Шаолина, трубы состоят главным образом из оксидов железа, кальция и кремния. Интересно, что примерно 8% состава китаец счел «не поддающимися идентификации».Исходя из данных Лю Шаолина, трубы Байгонга, скорее всего, представляют собой довольно обычные, хотя и оригинальные по форме образования кальцита. Скорее всего, это так называемые псевдоморфозы. Они получаются, когда минерал постепенно замещает собой форму органического объекта (например, раковину моллюска).Именно так происходит процесс окаменения, благодаря которому нам известен облик многих древних обитателей Земли. В данном случае, судя по всему, кальцит замещал не останки древних организмов, а обычные древесные корни, проросшие сквозь толщу скалы. То, что старые могучие деревья способны на такое, знает каждый, кто хоть раз бывал в горах. А самая большая по диаметру «труба», скорее всего, является окаменевшим стволом дерева.Эти выводы подтверждаются данными, полученными после изучения труб Байгонга с помощью атомного спектроскопа в 2003 году. Китайские ученые обнаружили там явные следы органики и даже просматривающиеся годовые кольца. Однако это не означает, что вопрос о трубах горы Байгонг полностью закрыт.В 2007 году исследователи китайского управления по землетрясениям объявили, что, по их данным, некоторые трубы довольно сильно радиоактивны. Что это может означать и как так может быть - очередная загадка. На которую мы, быть может, узнаем ответ в будущем.Трубы из АмерикиОбъекты, подобные трубам горы Байгонг, встречаются и в других уголках мира. Но там они давно уже изучены и однозначно определены как геологические образования. Один из таких объектов - знаменитый «песчаник Навахо» на юге США.Эта скала, которую мечтает увидеть каждый турист в Америке, буквально пронизана «трубами» диаметром от долей сантиметра до полуметра. При беглом взгляде на них вполне отчетливо видны «железные стенки» этих труб толщиной до 2 сантиметров.На самом деле это просто игра природы. «Песчаник Навахо» чрезвычайно богат железом. Разложение железного шпата (минерала сидерита) и дает такие странные формы, которые похожи на кольца или трубы.Цилиндрические формации, похожие на трубы Байгонга, также можно увидеть в американском штате Луизиана, на восточном берегу Миссисипи. Цилиндры, достигающие длины около метра и 70 сантиметров в диаметре, представляют собой замещенные железной рудой корни древних сосен.Автор неизвестен.

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