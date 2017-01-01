Мистическая гора Шаста

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:24 by

В Северной Калифорнии (США) есть мистическое место, овеянное легендами. Это гора Шаста — стратовулкан в цепи Каскадных гор, являющийся самым большим вулканическим пиком на континенте Соединённых Штатов (4319 метров над уровнем моря). Шаста покрыта снегом даже в разгар лета.Некогда проживавшие в этих местах индейцы свято чтили священную местность и верили, что гора – источник великой силы, дарующей мудрость и исцеление от болезней. Они поднимались на Шасту, чтобы очистить душу и соприкоснуться с таинственным миром духов.Интересно и то, что в небе над Шастой видны сферические облака, по поводу которых есть различные мнения. Некоторые считают, что это — природные явления. Другие утверждают, что облака – способ инопланетян скрыть правду от любопытных землян.ора Шаста считается одной из семи священных гор нашей планеты. Каждый год к подножию горы приезжают уфологи, любители всего таинственного, адепты всевозможных эзотерических учений. Уфологи часто замечают в окрестностях горы НЛО, историки выдвигают предположение, что гора скрывает артефакты периода цивилизации лемурийцев, погибшей 12 000 лет назад. А кто-то убежден, что где-то здесь находится межпланетный и межпространственный портал. Автор книги о Шамбале Эндрю Томас утверждает, что на вершине горы Шаста есть прямые, как стрелы, подземные ходы, которые ведут в штат Нью-Мексико и далее в Южную Америку.Знания древних давно потеряны, но живо поверье: если в январе постоять на самой вершине, то можно получишь заряд силы и здоровья на целый год.Шаста — это мощный энергетический источник, привлекающий к себе внимание большого количества людей. Некоторые паломники остаются и селятся в городке Маунт-Шаста у подножья горы, вливаясь в неуклонно растущую коммуну, состоящую из представителей самых разных религиозных направлений, духовных обществ, сект и братств.Существует и легенда о затерянном огромном «золотом городе», скрытом в недрах горы Шаста.В 1904 году в лежащем у подножия горы городке Маунт-Шаста появился Джей Браун — золотоискатель-одиночка. Он мечтал отыскать «свою золотую жилу», хотя к тому времени золотая лихорадка в Калифорнии уже давно прошла, золотодобыча перешла в руки промышленных корпораций. Какое-то время он исследовал склоны горы, то подымаясь на ее покрытые ледником вершины, то спускаясь к самому подножию. Изредка Браун появлялся в Маунт-Шаста, чтобы пополнить запасы продовольствия, а потом вдруг исчез, и никто не знал, куда он делся.Калифорнийский золотоискатель начала XX векаСпустя почти 30 лет постаревший золотоискатель снова объявился в Маунт-Шаста и всем рассказывал одну и ту же невероятную историю."30 лет назад в своей последней экспедиции я наткнулся на узкую щель в горе. Я был молодой, безрассудный и ничего не боялся. Несмотря на свою худобу, я с трудом пролез в щель, и она вывела меня в широкий просторный тоннель. Отмахав по тому тоннелю миль 11, я вышел. Это был город, целый подземный город — десятки комнат, больших и малых, соединенных переходами. И трупы, всюду мумифицированные трупы!Сначала я испугался, подумал, что это такие же болваны, как я, попавшие в эту пещеру и не сумевшие выбраться наружу. Но все они лежали в спокойных позах на каменных столах, одетые в странные одежды. Это скорее было похоже на кладбище. Стены комнат были обшиты медными пластинами, испещренными непонятными символами. Но главное – золото!Город был выдолблен прямо в золотой жиле. Оно было всюду. Я понял, что я богат, просто несметно богат! Однако поразмыслив, я понял, что добыть и вынести все это богатство у меня нет ни сил, ни средств. Как только о «золотом городе» узнают в Маунт-Шаста, сюда ринется армия золотоискателей и мне достанется лишь то, что я смогу унести в своих карманах. Сколько таких первооткрывателей богатейших месторождений впоследствии умерло в нищете. Я решил не торопиться, 30 лет я копил деньги и теперь не уеду отсюда, пока не выпотрошу подземный город до последней золотой крупинки."История невероятная, но Браун заключал договора с подрядчиками, заказывал инструменты, продовольствие, динамит, нанимал целые бригады для горных работ, вносил задатки и ожидал прибытия горнодобывающего оборудования вместе со специалистами.Вскоре прибыли грузовики с оборудованием, приехал горный инженер. Подрядчики привезли тюки и ящики с заказанными товарами, рабочие бригады ждали дня, когда Браун поведет их в горы. Радостный Браун распоряжался быстро и толково, напоминая всем, что скоро все они станут богачами. Был назначен день выхода.Но никто никуда не пошел. В назначенный день Браун не явился. Хозяин гостиницы сообщил, что постоялец уже два дня как не появляется в своем номере. Жители поселка между собой судачили, что напрасно (ох, напрасно!) Браун всем подряд рассказывал свою удивительную историю, такого конца и следовало ожидать, и не сегодня-завтра в Маунт-Шаста объявится новый хозяин «золотого города».Но наследники тайны Джея Брауна в поселке не появились. Ни спустя год, ни пять, ни десять «золотая экспедиция» на Шасту не состоялась.Лунное затмение над горой Шаста. Фото: Cory PooleС 1934 года к горе приезжали десятки экспедиций и сотни одиночек, пытавшихся найти «золотой город» Брауна. Однако все приезжавшие сюда не нашли и крупицы золота. По крайне мере, они так говорили.Гари Палмер 25 июня 2016 года снял на видео несколько НЛО, парящих над горой Шаста. Очевидец, который находился в 1,5 км от стоянки Bunny Flat на высоте около 2000 метров над уровнем моря, сообщил, что над горой медленно двигался большой серый объект, а над ним находился НЛО меньших размеров с мигающими огнями.Автор: Klim Podkova

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