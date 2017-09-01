Случай с карликами-пришельцами и итальянкой Розой Лотти

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:33

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TiTaN_2017 Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:33 by

Сорокалетняя Роза Лотти (в девичестве Дайнелли), мать четверых детей, жила на ферме в лесистой местности рядом с деревней Cennina, что в итальянской провинции Ареццо (регион Тоскана). 1 ноября 1954 года эта женщина своими глазами увидела двух крошечных существ, которые появились из космического корабля.Это произошло в 6:30, когда Роза шла к алтарю Мадонны Странницы с букетиком гвоздик. Как только она вышла на поляну, то увидела какой-то бочкообразный предмет, который сразу же пробудил ее любопытство. Он был похож на веретено, только длинное, почти двухметровое, и напоминал два колокольчика, составленных вместе и обтянутых чем-то похожим на кожу. Внезапно на поверхности этого летательного аппарата появились два существа, «похожие на мужчин, только ростом — как дети». У них были человеческие, вполне дружелюбные лица, и одеты они были в полностью закрытые серые комбинезоны. В их снаряжение также входило какое-то подобие коротких накидок или камзолов, которые пристегивались к воротнику маленькими, похожими на звездочки пуговицами. На их небольших головках блестели шлемы. Маленькие люди действовали энергично и живо, при этом быстро разговаривая на языке, который Розе показался похожим на китайский: женщина различала такие слова, как «лиу», «лай», «лои» и «лау». Их глаза были прекрасны и «полны интеллекта», а лица имели нормальные черты, только верхняя губа, по всей видимости, была слегка изогнута в центре, поэтому создавалось впечатление, будто они всегда улыбаются. Зубы, большие и широкие, были словно отшлифованы и немного выступали вперед. (По мнению такой деревенской женщины, как Роза, рты у них были «как у кроликов»). Тот, который выглядел постарше, постоянно смеялся и, похоже, хотел установить контакт с Розой, но она испугалась, когда он выхватил из ее рук гвоздики и один из черных чулок. Удивленная, оробевшая Роза сделала ему замечание со всей строгостью, на которую только была способна, — и это существо вернуло ей два цветка, остальные завернуло в чулок и бросило узелок в свое «веретено».Роза рассказала эту историю деревенскому полицейскому, священнику и всем соседям, которые знали ее как «абсолютно трезвомыслящую, без всяких там глупых фантазий». 18 лет спустя одна итальянская группа, изучающая НЛО, посетила Розу Лотти и обнаружила ряд новых деталей этой классической встречи с НЛО третьего поколения. Публикуя свой материал во «Флайинг Саусер Ревью», Серджио Конти заявил, что Роза не чувствовала страха, когда увидела этих существ. Тревога у нее появилась позже, когда она уже убежала. Роза пустилась бежать, когда старший из двух субъектов достал то, что, как ей показалось, было фотоаппаратом: почему-то женщине не захотелось, чтобы ее фотографировали. Конти, комментируя этот эпизод, отметил, что присутствие инопланетян, по всей видимости, успокаивало Розу, что вполне соответствует другим сообщениям о контактах с пришельцами.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Итальянская провинция Роза Лотти встреча с инопланетянами

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