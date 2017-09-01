Игры разума или все-таки связь с неземным?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:32

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TiTaN_2017 Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:32 by

Это загадочное явление сродни телепатии, левитации и прочим вещам, недоступным материалистическому объяснению. Очень часто с ним сталкиваются творческие люди: художники, поэты. Когда человек просто держит перо или кисть, эти предметы, помимо его воли, начинают двигаться по бумаге. Настоящие художники признаются: пишут не они, пишет «нечто». Поразительно, что иногда это нечто начинает водить рукой людей, никогда не бравших в руки перо.В первый раз я услышала об этом загадочном явлении в одном из затерянных сел в Горном Алтае. Там живет с семьей художник Николай. Оля, его жена, всю жизнь занималась домашним хозяйством, освобождая любимого мужа от тягот быта. И вот однажды любимый муж на ее глазах стал влюбляться в молодую гостью. Вечером какая-то сила толкнула Ольгу выйти из дома. Она поднялась на гору, где луна освещала скалы таинственным призрачным светом. Она не помнит, сколько там просидела. Но, вернувшись, взяла кисть, окунула ее в краски… Этот рисунок сейчас лежит в стопке Колиных работ. Все, кто видит их, выделяют именно его: «Это у тебя шедевр». Он хмурится: «Это не мой». А Оля снова занимается домашним хозяйством.Космическая девушка с третьим глазом во лбу — это один из многочисленных рисунков Тани Каленовой из Воронежа, с которыми ее в свое время пригласили в Москву, в Центр по изучению аномальных явлений. На рисунках Тани — диковинные животные, летающие объекты разной конструкции, странные невиданные существа. Таня по профессии массажист, никогда прежде даже и не пыталась рисовать, но однажды вдруг испытала неудержимую потребность взять в руки карандаш. Когда это началось, Таня рисовала по 8-10 часов в день, но каждый рисунок, иногда весьма замысловатый, выходил из-под ее руки за считанные минуты. Карандаш скользил по бумаге как бы сам собой, и сама Таня не могла заранее предугадать, что получится в итоге: либо какая-то жуткая птица наподобие коршуна, либо сверхсложный ускоритель, либо еще что-то невообразимое. Вскоре Таня поняла, что такие «чудеса» случаются не только с ней: например, на семинаре «аномальщиков» в Томске она познакомилась с бывшим почтальоном, окончившим всего четыре класса, и он тоже рисовал сложнейшие технические устройства, непонятные ему самому. Таня призналась, что поначалу испугалась не только она сама, но и все ее близкие: уговаривали никому не показывать диковинные рисунки и даже не рассказывать об этом. Таня рисовала ровно две недели, но ощущала, что запас энергии с каждым днем как бы иссякает и вот-вот все должно кончиться. Так и произошло. Теперь она может воспроизводить лишь повторы, как бы копии изображенного раньше, но новых сюжетов нет. Как неожиданно «подключили», так неожиданно и «отключили».Это явление сегодня называется психографией. Феноменом автоматического письма. Природа писем разнообразна. В середине февраля 1991 года газета «Молодежь Узбекистана» поместила на одной из своих страниц весьма замысловатые рисунки братьев Ахмада и Хикмата Тулягановых. Независимо друг от друга братья, далекие от космической техники, наносят на бумагу какие-то загадочные рисунки и чертежи. Одновременно с этим феноменом к ним пришла способность к целительству. Братья могут читать молитвы на языках, которых не знают (эсперанто, английский, французский, корейский и др.). Сами братья не помнят, как и когда появилась у них эта способность. Рукой Ахмада и Хикмата водит какая-то загадочная сила.Очень много чудес творилось на сеансах врача-гипнолога Владимира Райкова, одного из президентов международной федерации гипноза. Например, студенту технического вуза, владеющему английским языком в объеме средней школы, внушалось, что он студент Оксфордского университета и может говорить только по-английски. И происходила потрясающая метаморфоза: человек начинал блестяще объясняться по-английски, но ни слова не понимал по-русски! В ходе другого эксперимента экс-чемпиону мира по шахматам Михаилу Талю предложили сыграть с испытуемым Николаем В. шесть партий. Первые три Николай играл в обычном состоянии, три другие — под гипнозом, когда Райков внушил ему, что он — выдающийся шахматист прошлого Поль Морфи. После сеанса Таль рассказал, что в первых трех партиях он играл с человеком, едва передвигающим фигуры, а в трех последующих встретился с совершенно иным шахматистом: смелым, агрессивным, играющим несравненно лучше. У всех создалось впечатление, что во всех этих случаях кто-то отключает сознание, а потом говорит нашими устами и делает что-то нашими руками. Гипнотизер просто помогал этому «невидимке».Материалисты считают, что весь фокус заключается в нашем подсознании, которое, вырываясь иногда из-под контроля разума, проявляет себя таким странным способом. Наш мозг и вправду не до конца изучен. Известны поразительные случаи, когда человек в минуту опасности, к примеру, может делать невероятные вещи: перелетать высоченные заборы, пролазить в узкие форточки. Одна моя знакомая, убегая от кого-то, сделала сальто через забор (девушка совершенно не спортивная).Всеми замечено, что иногда человек начинает вести себя иначе после черепно-мозговых травм. Бывает, в нем открываются новые таланты. Одна известная барнаульская поэтесса, к примеру, поделилась, что стала писать стихи во втором классе, после того, как упала на катке. Еще один интересный случай. В реанимацию краевой больницы привезли мужчину, череп которого был практически полностью снесен. Врачи, честно говоря, не верили, что он выживет. Череп составляли из обломков. Пациент не просто выжил. После выписки в нем проснулась жуткая сексуальная энергия — как шутят врачи, «измучил всех женщин деревни». Все эти случаи можно объяснить зигзагами подсознания. Но как объяснить хрестоматийный факт, случившийся с обычной российской гражданкой в 60-х годах? После того, как ей упал на голову цветочный горшок, она заговорила на староанглийском!Парапсихологи утверждают, что психография — один из способов, каким выходят на связь с нами обитатели потустороннего мира. Аргументом в пользу последнего мнения служит знаменитое интервью, которое в свое время дал репортерам «дух капитана» дирижабля P-101!Октябрь 1930 года. В Британской национальной лаборатории психических исследований по просьбе журналистов состоялся спиритический сеанс связи спокойным сэром Артуром Конан Дойлем, который был при жизни убежденным мистиком. Репортер И. Костер планировал опубликовать эту необычную беседу в своем журнале. Но совершенно неожиданно для всех присутствующих на связь вышел некто, назвавшийся капитаном авиации Кармайклом Ирвином. Незваный «гость» сбивчиво стал рассказывать совершенно невероятную историю своей гибели, уснащая речь массой технических подробностей. С ужасом присутствующие на сеансе опознали в призрачном собеседнике капитана пассажирского дирижабля P-101, который потерпел катастрофу всего несколько дней назад. «Руль заклинило, маслопровод забило, — сообщал дух подробности последних минут смертельного полета. — Машину бросает из стороны в сторону — ни выровняться, ни набрать высоту… Прошли над самыми крышами Аши. Стараюсь держаться поближе к железнодорожному полотну…»Этот странный рассказ очевидца ужасной гибели дирижабля (все его пассажиры сгорели в водородном пламени) был тут же опубликован. А еще через несколько дней в лабораторию обратился инженер Чарлтон, участвовавший в разработке проекта P-101. Он попросил полную стенограмму беседы. Изучив ее, Чарлтон признал: «В этом поразительном документе, содержащем подробное описание всего, что произошло с кораблем в тот роковой день, приведено более 40 чисто технических деталей, оценить смысл и важность которых может лишь специалист. Сама мысль о том, что кто-либо из присутствовавших на спиритическом сеансе мог заранее получить всю эту информацию, мне и моим коллегам представляется абсурдной».Через шесть месяцев специальная комиссия, занимавшаяся расследованием причин гибели дирижабля P-101, пришла к выводам, полностью совпавшим с рассказом призрака. Эта загадочная история хранится теперь в архивах исследователи аномальных явлений как одно из самых достоверных подтверждений возможности связи с «потусторонним миром».Феномен психографии объясняет и гипотеза существования глобального информационного поля. Это что-то в виде большого банка данных, в котором заложена информация обо всем, что было в прошлом, есть сейчас и случится в будущем. И эта информация о всей Вселенной. В этом поле есть энергетические двойники всех существ, когда-либо живших. Природа могла позаботиться о создании энергоинформационного двойника. Этим, кстати, часто пользуются колдуны и шаманы. По мнению же представителей церкви, это проявления «бесовского характера». Их надо остерегаться и спасаться молитвами.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Письмо телепатия феномен загадочная сила невидимка

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