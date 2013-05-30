Паскуалита: манекен или мумия?

Lynx Просмотров: 21 Комментарии: 1 0 Сегодня, 18:47 by

Каждый день мы проходим мимо витрин магазинов одежды, в которых видим манекены. Некоторые смешат, некоторые откровенно раздражают, некоторые не вызывают ровно никаких эмоций. Потому что они - штамповка. Их миллионы. Но есть в далекой Мексике один манекен, который не может не вызвать эмоций.Причем спектр эмоций крайне широк - от простого любопытства до болезненного, от восхищения до отвращения и даже страха.Стоит этот удивительный манекен в городке Чиуауа, того самого, где в 1850 году была выведена (или обнаружена) собачка, порода которой получила свое название от названия городка - чихуахуа.Но нас интересует не собачка, а улица в самом центре городка - Ocampo y Victoria, на углу которой находится магазин-салон свадебных платьев La Popular. La casa de Pascualita.Магазин как магазин, таких миллионы. Внимание всего мира он привлекает упомянутым выше манекеном. Посмотрев на манекен, сразу можно определить, что это старомодный манекен, не из тех, которыми забиты современные торговые центры, но странные мысли закрадываются вам в голову... Что-то с этим манекеном не так!Манекен зовут La Pascualita - от испанского слова pascuala, означающего "смерть". Хорошенькое название для манекена, одетого в свадебное платье и являющегося завлекалочкой для невест! Но в Мексике и вообще в культуре латиноамериканских стран отношение к смерти не такое, как у нас, так что завлекалочка работает.История манекена крайне любопытна и невероятно загадочна. Этот манекен, выполненный в виде прекрасной девушки, появился в витрине данного магазина 25 марта 1930 года. Манекен был одет в свадебное платье, пошитое к весеннему сезону, и произвел эффект разорвавшейся бомбы.Люди не могли оторвать глаз от удивительно реалистичной куклы со стеклянными глазами, яркими, блестящими и невероятно живыми. Они волшебным образом очаровывали пешеходов, которые не могли спокойно пройти мимо.Создавалось ощущение (и создается - даже на фотографиях), что глаза смотрят прямо на вас, где бы вы ни находились. Такой эффект возникает лишь у немногочисленных икон и на некоторых картинах великих живописцев.У манекена лицо прекрасной девушки с мечтательным и каким-то отстраненно-потусторонним выражением лица. На "коже" лица играет легкий румянец, а прическа выполнена из настоящих волос. Даже ресницы - и те настоящие.Два раза в неделю на Паскуалите появляется новое свадебное платье. Но никто и никогда не видел, как эти платья на манекен одеваются - их меняют за плотно задвинутыми шторами. И так происходит на протяжении многих лет!Вскоре после первого появления манекена в витрине в городе стали говорить, что внешность манекена очень уж напоминает дочь владельца магазинчика, Паскуала Эспарса. Да что там напоминает - одно лицо! Жители Чиуауа помнили, что не так давно дочь владельца магазина умерла. Но как умерла!В день собственной свадьбы от укуса ядовитого паука Черная вдова (по другим данным - от укуса ядовитого скорпиона). Эта история потрясла жителей городка. Они жалели невесту, так безвременно погибшую, ее родителей и, конечно, жениха.И вдруг воочию увидели манекен, как две капли воды напоминавший дочку Паскуала Эспарса. Как ее звали, никто не помнил, поэтому манекен и получил имя Ла Паскуалита. В нем был намек и на смерть, и на имя отца.Не потребовалось много времени, чтобы по городу поползли слухи, будто манекен - вовсе не манекен, а... забальзамированное тело дочери Эспарса. Мол, внезапная смерть так потрясла родителей невесты, что они решили сохранить красоту дочери нетронутой и забальзамировали тело, после чего покрыли парафином (воском), нарядили в свадебное платье и поставили в витрине магазина.Имеются и другие фантастические версии появления "трупа невесты" в магазине. Одна из них гласила, что девушка была влюблена в таксиста, мать которого была до такой степени не в восторге от предстоящего брака, что убила своего сына.Несчастная невеста покончила с собой, бросившись с обрыва. И теперь в образе манекена исчезает при виде машин такси. По другой фантастической версии, девушку зарезал у алтаря ревнивый отвергнутый возлюбленный, когда она выходила замуж за другого.В принципе, слухи действительно зародились не на пустом месте: невесты в день своей свадьбы погибают достаточно редко, особенно если это дочери владельцев свадебных салонов!Так что к выводу, что в витрине стоит мумия, сложно было не придти, видя перед собой такую искусно выполненную куклу. Да еще если учесть все мелочи: настоящие волосы, настоящие ресницы, словно бы живое лицо с кожей... А глаза?Впечатлительные граждане и даже сами продавцы до сих пор продолжают распространять жуткие слухи и легенды о том, что глаза Паскуалиты способны двигаться, что она все время смотрит на вас, что ночью, когда никто не видит, она ходит по магазину или просто меняет позу, а также плачет настоящими слезами в определенное время года.Продавцы рассказывают, что в новое платье переодевают Паскуалиту с содроганием. Кстати, не каждому продавцу это доверяют, а лишь проверенным сотрудникам.Сотрудники магазина, кстати, не слишком рады страшным историям. Теперь тот из них, кто остается последним и закрывает магазин на ночь, испытывает мощный выброс адреналина.Соня Бурчиага, сотрудница свадебного магазина, говорит: "Каждый раз, когда я иду мимо Паскуалиты, я покрываюсь потом. Она слишком реалистична, у нее даже есть варикозное расширение вен на ногах. Я считаю, что она настоящий человек". Однако объяснить, как живая девушка способна сохранять молодость на протяжении 87 лет, Соня затрудняется.А если учесть, что руки у "живой девушки" - это что-то запредельное, то картинка получается очень впечатляющей.Руки Паскуалиты реально способны вызвать мороз по коже! Даже на фотографиях, которых в Сети полно. Отчетливо видны настоящие ногти, вокруг ногтей - кутикулы, вены, проступающих под кожей, и детальнейшие рельефы складок кожи. В общем, абсолютно живые руки!Слух о том, что в витрине стоит забальзамированный труп, жителей городка, понятное дело, не обрадовал. Они начали выражать явное неодобрение владельцу магазина. Однако к тому времени, когда П. Эспарса выпустил официальное заявление, в котором категорически опровергал слухи и утверждал, что Паскуалита просто сложный манекен, было уже слишком поздно.Никто не верил владельцу свадебного салона. Как и убитой горем матери, которая не раз говорила о том, что манекен - это просто манекен и ничего больше. Так что слухи не прекращаются, и любопытные граждане продолжают прижимать носы к витрине, чтобы поглазеть на Паскуалиту.В штат начали приезжать из всей Южной Америки, США и Европы. Туристы и даже представители СМИ всматривались через стекло витрины, пытаясь определить, настоящая она или нет.Большинство людей смущает ее завораживающий взгляд и слишком реалистично выглядящие детали для манекена, поэтому практически все уходят, будучи уверенными, что это настоящий труп девушки.Те же, кто не верит в жуткие слухи, говорят, что манекен привез владелец магазина из Франции, из Парижа, где купил его в престижном магазине "Порт Ливерпуль", влюбившись в прекрасную куклу. По другой версии, манекен изготовлен в Мехико.По третьей - манекен купила супруга торговца свадебными платьями. Где - не уточняется. Но где бы манекен ни был куплен, он потрясает своей реалистичностью. Особенно если учесть годы его изготовления.Да, в 30-е годы можно было встретить восковые манекены, словно бы из музея восковых фигур, но воск - не самый долговечный материал, за ним нужно постоянно ухаживать.По этой причине в свое время и отказались от восковых манекенов, которые очень плохо переносили перепады температур. В музеях восковых фигур проще - там поддерживается микроклимат, но какой микроклимат может быть в витрине?!Так что слухи о забальзамированном теле невесты продолжали циркулировать. В период расцвета историй о "трупе невесты" - ведь выставлять мертвые тела в витринах все-таки не полагается! - властями города Чиуауа была произведена проверка. Результаты проверки таковы: воск и пластика. Однако никакие проверки не способны пресечь слухи о забальзамированном теле и по сей день.Продавцы своими рассказами и страхами тоже подогревают интерес к манекену и магазину. Некоторые прохожие боятся смотреть в глаза Паскуалите, утверждают, что таким образом можно вызвать призрак, следящий за ними.Эти страхи не иссякают еще и в связи со смертью владельца в 1967 году. Многие горожане верят, что его дух вселился в любимый манекен, и хозяин до сих пор присутствует в своем магазине, иногда выходя в облике призрака и пугая окружающих.С годами сверхъестественные легенды, связанные с Паскуалитой, лишь множатся. В одной из них присутствует колдун, который каждую ночь приводит манекен к жизни, и они танцуют с ней вокруг города до восхода солнца. Возможно, именно эта легенда вдохновила создателей фильма "Манекен", выпущенного в свет в 1987 году.Также ходят сказки о загадочных огнях, которые якобы видели в магазине после закрытия, странных звуках, шагах и шепоте, доносящемся из магазина, когда там никого не должно быть.Некоторые местные жители и невесты молятся Паскуалите и оставляют ей подарки и работникам магазина, относясь к кукле как к святой.О Паскуалите снято несколько роликов (их можно посмотреть в Сети) и документальных фильмов. Они, в основном, на испанском. Но даже без знания языка поражаешься виду Паскуалиты.Особенно ее рукам, снятым крупным планом. В одном ролике показано, как у манекена снимают отпечатки пальцев. И они есть, эти отпечатки! С какой искусностью нужно было сделать этот манекен, чтобы у него были даже папиллярные узоры на кончиках пальцев?!Так возможно ли, что Паскуалита действительно мумифицированная невеста? Наверное, все-таки, нет. Человеческое тело очень тяжело сохранять в хорошем состоянии длительный период времени.Даже сегодня мумификация - очень сложный процесс, от которого кожа на теле меняет цвет и сжимается. Кроме того, даже если бы тело удалось сохранить в таком идеальном состоянии, понадобилось бы уйма затрат и сил, чтобы поддерживать его. Вон как с дедушкой Лениным до сих пор все мучаются!Существует заблуждение, что мумифицированное тело не разлагается, тогда как на самом деле существует огромное количество различных микробов, грибков и насекомых, которые с радостью могут лакомиться мумией.Паскуалита стоит в витрине магазина, в то время как большинство мумий хранятся в специальных контейнерах, с режимом контроля температуры.Скорее всего, Паскуалита действительно очень хорошо выполненная восковая кукла. Ее поставили на витрину, чтобы сделать магазину рекламу, и даже если первоначально такой цели не было, владельцы магазина были только рады распространению городской легенды об их манекене.Чтобы развеять все слухи, им достаточно сделать рентген манекена, но они этого не делают. В конце концов, если легенда будет разрушена, закончатся и толпы любопытных за окном.Безусловно, до тех пор, пока существует малейшая надежда, что Паскуалита - не искусно сделанный манекен, а действительно тело дочери первого владельца магазина, легенда о ней проживет еще следующие 87 лет.

Ключевые слова: Манекен мумия магазин свадебное платье легенды

Другие, подобные истории: