Феномен четырехлистного клевера

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:39

Причина: Изменен раздел

Dragony Просмотров: 41 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:39 by

Ни для кого не секрет, что найти лист клевера с четырьмя лепестками - большая редкость и удача. С точки зрения мистики и легенд, даже обычный трилистник обладает огромной магической силой, а уж четырёхлистный клевер - это очень сильный талисман.По древней легенде, тот, кто нашёл четырёхлистный клевер, становится невероятно удачлив и более того - щедро делится своей удачей со всеми окружающими.Вот что пишут об использовании волшебной силы клевера с четырьмя листками:"Четырехлистник предохраняет от сумасшествия, укрепляет духовные силы, дает возможность определить присутствие духов и приводит того, кто его носит, к золоту, деньгам или сокровищам. Если двое людей съедят вместе четырехлистный клевер, то между ними вспыхнет взаимная любовь. Семь пшеничных зернышек, положенных на 4-х листник, дают возможность увидеть фей. Если же четырехлистный клевер перед выходом из дома положить в туфлю, то у вас появится возможность встретить новую любовь".Найденный четырёхлистник нельзя выбрасывать или отдавать другому, поскольку, согласно легенде, таким образом вы выбрасываете/отдаёте свою удачу.В Ирландии был выведен особый сорт клевера, все листки которого имеют четыре "лопасти". Украшения с четырёхлистником обладают не меньшей силой, чем само растение.А теперь я перейду непосредственно к теме поста.В детстве и юности я находила четырёхлистный клевер не раз. Совершенно случайно и неожиданно. Потом как-то перестала, пока в этом году, в день летнего солнцестояния, не нашла очередной четырёхлистник.Я шла на работу по дорожке через парк и задумчиво разглядывала обочину. И мой взгляд зацепился за выделяющийся среди других листик клевера с четырьмя "лопастями". Я сорвала его, засушила и сохранила. А спустя две недели я нашла ещё один! И вот уже совсем недавно, дня три назад, совсем в другой части города - третий!Данный феномен меня поразил. Простое совпадение? Три редких клевера за месяц?..И я задумалась: почему мне удаётся находить четырёхлистники, а многим моим знакомым - нет? Ответ лежал на поверхности.Во-первых, я в принципе смотрю вокруг и под ноги. То есть, даю себе шанс вообще УВИДЕТЬ.Во-вторых, я внимательна. У меня, что называется, цепкий взгляд. Взгляд, цепкий именно на вещи, которые не соответствуют "норме".В-третьих, после случайно найденного в первый раз клевера я невольно "настроилась" на поиск похожих четырёхлистников. Мой взгляд стал внимательнее искать именно четыре лепестка.Данный эффект имеет даже собственное название - эффект Розенталя или эффект Пигмалиона. Согласно Википедии, это "психологический феномен, заключающийся в том, что ожидания личностью реализации пророчества во многом определяют характер её действий и интерпретацию реакций окружающих, что и провоцирует самоосуществление пророчества."Проще говоря, я стала ожидать, что найду четырёхлистник, и подсознательно его искать. Никакой мистики, сплошная психология!Ведь ясно же, что в условиях большого города мутация тридистника в четырёхлистник весьма вероятна, а количество отдельных растений очень велико! Так что по теории вероятностей найти такой клевер вовсе не сложно.А вы находили когда-нибудь четырёхлистный клевер? Как вы к этому относитесь?

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