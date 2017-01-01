«Роковой» художник: мистика и мифы, связанные с картинами Ильи Репина

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:37 by

Памятник Илье Репину в Москве.Сегодня не вызывает споров утверждение, что Илья Ефимович Репин – один из величайших русских живописцев. Но его творчество сопровождало одно весь странное обстоятельство – многие, кому посчастливилось стать его натурщиками, вскоре отправлялись в мир иной. И хотя в каждом из случаев для смерти были некие объективные причины, совпадения настораживают…«Бойтесь кисти живописца — его портрет может оказаться более живым, чем оригинал», - писал ещё в XV веке Корнелий Агриппа Неттесхеймский. Творчество великого русского художника Ильи Репина стало тому подтверждением. Пирогов, Писемский, Мусоргский, французская пианистка Мерси д'Аржанто и другие натурщики стали «жертвами» художника. Только мастер начал писать портрет Федора Тютчева, поэт скончался. Даже здоровые мужики, которые позировали Репину для картины «Бурлаки на Волге», по слухам, преждевременно отдали душу Богу.И.Е.Репин. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885).Сегодня эта картина известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Именно с этой картиной Репина приключилась жуткая история. Когда её выставили в Третьяковке, полотно производило странное впечатление на посетителей: одни перед картиной впадали в ступор, другие рыдали, а с третьими случались истерические припадки. Даже самым уравновешенным людям перед картиной становилось не по себе: уж слишком много крови было на холсте, уж очень она реалистично выглядела.16 января 1913 года молодой иконописец Абрам Балашов разрезал картину ножом, за что его отправили в «жёлтый» дом, где он и умер. Картину же отреставрировали. Но на этом трагедии не закончились. Художник Мясоедов, который позировал Репину для образа царя, в приступе гнева чуть не убил своего сына, а литератор Всеволод Гаршин – натурщик для царевича Ивана – сошёл с ума и закончил жизнь самоубийством.И.Е.Репин. «Торжественное заседание Государственного совета» (1903)В 1903 году Илья Репин завершил монументальную картину «Торжественное заседание Государственного совета». А в 1905 случилась Первая русская революция, в ходе которой многие государственные чиновники, запечатлённые на картине, сложили головы. Так, бывший генерал-губернатором Москвы великий князь Сергей Александрович и министр В. К. Плеве были убиты террористами.И.Е. Репин. «Портрет премьер-министра Столыпина»Писатель Корней Чуковский вспоминал: «Когда Репин писал мой портрет, я в шутку сказал ему, что, будь я чуть-чуть суевернее, ни за что не решился бы позировать ему, потому что в его портретах таится зловещая сила: почти всякий, кого он напишет, в ближайшие же дни умирает. Написал Мусоргского – Мусоргский тотчас же умер. Написал Писемского – Писемский умер. А Пирогов? А Мерси д'Аржанто? И чуть только он захотел написать для Третьякова портрет Тютчева, Тютчев в том же месяце заболел и вскоре скончался.Присутствовавший при этом разговоре писатель-юморист О. Л. д'Ор сказал умоляющим голосом:– В таком случае, Илья Ефимович, сделайте милость, напишите, пожалуйста, Столыпина!Все захохотали. Столыпин был в то время премьер-министром, и мы его ненавидели. Прошло несколько месяцев. Репин сказал мне:– А этот ваш Ор оказался пророком. Еду писать Столыпина по заказу Саратовской думы».Своё согласие на предложение написать портрет премьер-министра Репин дал не сразу, искал самые различные предлоги, чтобы отказаться. Но Саратовская дума выполняла все предъявляемые художником требования, и отказываться было уже просто неудобно.Художник решил изобразить Столыпина не царедворцем в мундире с орденами и всеми регалиями, а в обычном костюме. Портрет – свидетельство того, что Репина интересовала личность, а не государственная персона. Официоз и торжественность портрету придаёт только темно-красный фон.После первого сеанса Репин рассказал друзьям: «Странно: портьеры у него в кабинете красные, как кровь, как пожар. Я пишу его на этом кроваво-огненном фоне. А он и не понимает, что это фон революции…» Как только Репин закончил портрет, Столыпин уехал в Киев, где и был убит. «Спасибо Илье Ефимовичу!», - зло шутили Сатириконцы.В 1918 году портрет поступил в Радищевский музей Саратова и с тех пор там и находится.И.Е. Репин. «Портрет пианистки графини Луизы Мерси д*Аржанто» (1890)Ещё одной «жертвой» Репина стала графиня Луиза Мерси д'Аржанто, чей портрет Репин написал в 1890 году. Правда, не стоит забывать, что в то время француженка, которая первой познакомила западную публику с музыкой молодой русской школы, была тяжело больна и даже не могла позировать сидя.И.Е.Репин."Портрет МусоргскогоПортрет великого композитора Модеста Мусоргского был написан Репиным всего за четыре дня - со 2 по 4 марта 1881 года. Скончался композитор 6 марта 1881. Правда, здесь вряд ли уместно говорить о мистицизме. Художник приехал в Николаевский военный госпиталь сразу после того, как зимой 1881 году узнал о смертельной болезни друга. Он сразу поспешил к нему, чтобы написать прижизненный портрет. Здесь поклонники мистики явно путают причину со следствием.Вот такие мистические и не очень истории связаны с картинами Ильи Репина. Сегодня от его картин в обморок никто не падает, поэтому можно смело отправляться в Третьяковку и другие музеи, где хранятся его полотна, чтобы насладиться творчеством настоящего мастера кисти.Автор: kulturologia

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