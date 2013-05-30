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Страшно интересно

Загадочные линии в песках Египта

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_14.jpg

При съемках Египта со спутника в видимом и инфракрасном диапазоне учеными были найдены скрытые песками храмы, поселения и даже пирамиды. Но в Египте есть и другие загадочные объекты. О них и пойдет речь в этом исследовании.

В 2011 году мир облетело известие о находке тысяч объектов археологии под поверхностью Египта. В средствах массовой информации сообщалось:

Американские ученые завершили изучение спутниковых снимков Египта с целью поиска объектов древней культуры. Они обнаружили сразу 17 объектов, которые могут оказаться пирамидами, около 3000 древних поселений и 1000 гробниц. Руководитель группы доктор Сара Паркак (Sarah Parcak) из Университета Алабамы начала исследования 11 лет назад с поисков следов древних стен одного поселения, погребенного под песками Сахары. В ходе исследования Египта ученые использовали снимки спутников NASA и QuickBird, сделанные в видимом и инфракрасном диапазонах спектра.

При проведении раскопок многие находки, сделанные учеными, подтвердились. Сегодня активно раскапываются потерянные пирамиды и храмы. Но, что примечательно, кроме пирамид автором этой статьи были обнаружены не менее загадочные артефакты, о которых нигде нет ни записей, ни сообщений.

Сделанное Сарой Паркак и ее группой открытие вскоре было применено в системе Google Earth. Сегодня каждый желающий может зайти в эту программу и увидеть Египет, снятый спутником, правда, только в видимом диапазоне. Но даже в этом диапазоне видно очень многое из того, что находится под песками. Нужно лишь довести до максимума размер изображения той или иной области.

Сложно искать необычные объекты в заселенных районах и там, где ведется обработка земли. Но вот пески – совершенно другое дело. Программа Google Earth будто бы снимает весь слой песка, обнажая твердую породу под ним.

Чтобы понять, как это выглядит, приведем две фотографии одного и того же места. Первая — со спутника, вторая — обычная, снятая туристом.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_41.jpg

Обратите внимание на холм на северо-западе. А так этот холм и прилегающая к нему территория выглядят на обычной фотографии:

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_42.jpg

Не все участки в Египте одинаково хорошо сфотографированы. На фото ниже видно, как часть области занесена песками, а рядом видна поверхность, свободная от него.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_54.jpg

Здесь мы четко видим, что поле для посевов занесено песком: на правой стороне снимка поле отчетливо видно, а на левой стороне его нет вовсе.

Дорожные «узлы»

Итак, что же удалось найти? Во многих местах пустыни есть линии, которые тянутся на десятки, а то и сотни километров, которые условно можно назвать «дорогами». Есть места, где линии сходятся к одному месту на карте с разных сторон, и этих «дорог» очень много. В таких местах практически вся прилегающая территория покрыта линиями. Интересно, а что там находится?

Приведём примеры таких дорожных «узлов».

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_1.jpg
Широта 27°25’15.32″С долгота 30°36’23.40″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_2.jpg
Широта 27°23’30.68″С долгота 30°38’55.31″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_3.jpg
Широта 28° 8’40.77″С долгота 30°24’3.09″В

Петли

Гораздо более удивительно то, что на теле пустыни, а точнее под ее песками, есть очень много линий, которые внезапно делают петли и затем продолжаются дальше. Как правило это совершенно идеальные окружности. Такие линии могут простираться на многие километры и через различные промежутки вновь делать петли. Затем еще и еще. Причем, петли эти по размерам своим не маленькие. На фотографии ниже приведена петля, которая в диаметре составляет 1 километр.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_4.jpg
Широта 28°44’8.76″С долгота 29°16’50.31″В

Петли можно встретить в различных уголках Египта. Они не всегда оставляют идеальную окружность.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_7.jpg
Широта 28° 6’32.91″С долгота 30°21’42.87″В

Кстати, рядом с этой петлей проходит еще одна линия-дорога. Четко видно, что она имеет углубление в грунте, а своего рода «рисочки» рядом с ней могут быть отвалами грунта. Но вот линия продолжается и переходит в такую вот структуру:

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_8.jpg
Широта 28° 6’32.91″С долгота 30°21’34.89″В

Сама же эта «дорога» идет на десятки километров, порой сворачивая на 90 градусов. Но вернемся к петлям, а о странных линиях поговорим позже. Есть гигантские петли, но они не очень ровные. Диаметр их может составлять несколько километров.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_17.jpg
Широта 27°17’46.15″С долгота 30°35’28.76″В

Есть места, где петли образуют восьмерки, а сами линии идеально прямые, несмотря на пересеченную местность.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_5.jpg
Широта 28°43’53.34″С долгота 29°18’44.45″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_15.jpg
Широта 27°36’30.62″С долгота 30°28’41.74″В

А есть и скопления петель.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_6.jpg
Широта 28°44’2.10″С долгота 29°17’38.25″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_9.jpg
Широта 27°19’47.51″С долгота 30°34’3.65″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_10.jpg
Широта 27°14’18.78″С долгота 30°38’1.12″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_13.jpg
Широта 27°43’34.75″С долгота 30°20’7.06″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_14.jpg
Широта 27°36’41.90″С долгота 30°28’35.07″В

Целый район густо расположенных петель, на фото лишь часть этого района. Высота над поверхностью 590 метров.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_16.jpg
Широта 27°34’49.91″С долгота 30°30’41.18″В

А вот еще одна «долина» петель:

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_44.jpg
Широта 27° 6’48.59″С долгота 30°51’26.67″В

И еще… Кстати, на этом фото виден еще один тип линий, часто встречающихся в египетских песках — «пунктирные дороги».

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_51.jpg
Широта 27° 6’24.06″С долгота 30°52’13.40″В

Можно найти и двойные петли.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_11.jpg
Широта 27° 0’55.73″С долгота 30°50’56.03″В

Пример, где две проходящие рядом дороги с петлями. На одной мы видим двойную петлю, а на другой — одинарную.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_43.jpg
Широта 28°36’1.62″С долгота 30°21’34.79″В

Есть петли и на склонах гор.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_12.jpg
Широта 27° 0’25.37″С долгота 30°50’54.76″В

И все эти петли находятся под песком, на твердом массиве. Что это? Совершенно непонятно. Подобных петель найдено сотни, а расположены они в разных частях Египта.

Дорога к неизвестной пирамиде?

Поражает одна «дорога», которая простирается на десятки километров совершенно ровной линией. К сожалению, нет возможности проследить, где именно она начинается. По всей видимости, начинается она возле Нила. А вот там, где она заканчивается, обнаружено нечто странное — большой круг и внутри него треугольник. Возможно, это ещё не открытая никем пирамида, к которой ведет длинная прямая дорога под песками пустыни, либо какой-то другой объект, высеченный в скале.

Ниже приведены координаты отправной точки этой дороги. Проследить её дальше не удалось, так как вся земля испещрена линиями.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_18.jpg
Широта 25° 4’31.20″С долгота 32°38’13.37″В

Далее приведено несколько промежуточных координат этой дороги. Она в некоторых местах очень хорошо видна, но чаще практически пропадает и её с трудом можно разглядеть в песках.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_19.jpg
Широта 25° 2’36.72″С долгота 32°36’5.64″В

Дорога пересекает линии электропередач.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_20.jpg
Широта 25° 2’7.13″С Долгота 32°35’32.53″В

Дорога проходит под современной автотрассой, связывающей Луксор и Асуан, и уходит в пустыню.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_21.jpg
Широта 25° 1’51.67″С долгота 32°35’15.51″В

Местами дорога отлично видна, а местами — пропадает практически совсем.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_22.jpg
Широта 25° 0’23.78″С долгота 32°33’37.18″В

Под песками дорога выглядит по-разному из-за различного рельефа местности.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_23.jpg
Широта 24°59’52.73″С долгота 32°33’2.60″В

Проходит дорога и по руслам очень древних рек, где сейчас царят лишь пески.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_24.jpg
Широта 24°54’31.97″С долгота 32°27’5.43″В

Дорога проходит вдоль гор.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_25.jpg
Широта 24°53’59.40″С долгота 32°26’26.72″В

Заканчивается дорога в месте, где она упирается в начало небольшой горной гряды.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_26.jpg
Широта 24°51’24.14″С долгота 32°23’36.54″В

Продолжение этой дороги найти не удалось. Чуть юго-западнее того места, где видимая часть дороги заканчивается, найдены неясные очертания окружности и треугольника.

Вот как выглядит местность, где может находиться пирамида.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_28.jpg

Область под песками практически не просвечена, как это было совсем рядом, где проходит дорога через русла древних рек. Столь четкие геометрические фигуры, да и сама длинная дорога, указывают на то, что под песками есть какой-то объект, может быть даже пирамида.

Квадраты, прямоугольники и линии

Еще одна загадка — огромные территории, расчерченные на квадраты или прямоугольники. Все их линии совершенно ровные, а геометрические фигуры очень четкие.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_30.jpg
Широта 29°42’35.37″С долгота 30°26’24.70″В

Интересный пример, где рядом с квадратной разметкой в пустыне обозначен прямоугольный объект.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_32.jpg
Широта 29°49’19.59″С долгота 30°36’36.75″В

Наведя на этот объект и увеличив его, можно увидеть забор и какое-то строение, частично скрытое песками.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_33.jpg
Широта 29°49’22.26″С долгота 30°37’4.63″В

Вернемся к геометрическим фигурам. Есть и прямоугольная разметка и какие-то структуры рядом.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_38.jpg
Широта 28°34’35.41″С долгота 30°34’11.43″В

Это вполне могла бы быть разметка полей. Но как объяснить зигзаги, которые прочерчены в длину на 10 километров?

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_45.jpg
Широта 27° 6’10.67″С долгота 30°52’6.29″В

А вот вообще нагромождение зигзагов, линий странных форм и петель.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_49.jpg
Широта 27° 6’34.27″С долгота 30°51’49.65″В

Как объяснить гигантские линии, которые начерчены под углом в 90 градусов?

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_47.jpg

Линии, заканчивающиеся стрелкой.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_48.jpg
Широта 27°33’1.11″С долгота 30°33’31.38″В

Места пустыни, где как и в пустыне Наска прочерчено множество линий. Или все же дорог?

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_46.jpg
Широта 27°23’32.68″С долгота 30°36’51.91″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_56.jpg
Широта 27°32’40.00″С долгота 30°33’26.67″В

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_57.jpg
Широта 27° 5’46.27″С долгота 30°52’3.51″В

Или вот такие линии:

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_52.jpg
Широта 28°19’18.79″С долгота 30°24’51.07″В

Множество параллельных линий:

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_50.jpg
Широта 27°53’32.46″С долгота 30°36’35.82″В

В пустыне Египта есть множество других самых разнообразных и странных линий. К примеру, можно встретить линии, вдоль которых выкопаны то-ли ямы, то ли еще что-то.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_39.jpg
Широта 28° 8’18.69″С долгота 30°24’16.65″В

Кроме линий есть пунктирные объекты, выложенные то ли камнями, то ли столбами

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_40.jpg
Широта 28°19’25.19″С долгота 28°19’25.19″С

Подобные же «пунктиры», больше похожие на шпалы

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_53.jpg
Широта 25°11’58.38″С долгота 32°30’9.79″В

А на этом фото видно, как «пунктиры» переходят в дорогу или наоборот:

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_55.jpg
Широта 25°12’43.67″С долгота 32°30’56.69″В

Нужно сказать, что под песками Египта скрыто огромное множество самых разнообразных линий. Мы показали лишь некоторые из них, на наш взгляд наиболее интересные. Конечно, автор этой статьи понимает, что многие из этих линий могут быть следам современной жизнедеятельности человека или более ранних эпох. И следовательно, эти линии легко объяснимы.

На мой взгляд, самые странные образования — это петли. Кому и зачем нужно было вычерчивать эти петли в самых разных уголках Египта? Что они могут обозначать и кто мог их сделать? Пожалуй, это самая большая загадка, ответ на которую нужно искать.
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Сегодня, 14:12 by ЛетягаПросмотров: 34Комментарии: 3
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Ключевые слова: Египет линии дороги петли песок

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
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Мне очень понравилось. Плюсанул. Блин, вот как раз квадратная разметка была бы очень удобна для аэронавигации.
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#2 написал: Lynx
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Про линии и петли читала когда-то давно, но без фото. Их вот я не видела!
Петли - вообще чудеса!
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#3 написал: Минди
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Ну надо же! Будто гигантская карта. Плюс.
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