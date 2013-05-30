Загадочные линии в песках Египта

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 14:12 by

При съемках Египта со спутника в видимом и инфракрасном диапазоне учеными были найдены скрытые песками храмы, поселения и даже пирамиды. Но в Египте есть и другие загадочные объекты. О них и пойдет речь в этом исследовании.В 2011 году мир облетело известие о находке тысяч объектов археологии под поверхностью Египта. В средствах массовой информации сообщалось:При проведении раскопок многие находки, сделанные учеными, подтвердились. Сегодня активно раскапываются потерянные пирамиды и храмы. Но, что примечательно, кроме пирамид автором этой статьи были обнаружены не менее загадочные артефакты, о которых нигде нет ни записей, ни сообщений.Сделанное Сарой Паркак и ее группой открытие вскоре было применено в системе Google Earth. Сегодня каждый желающий может зайти в эту программу и увидеть Египет, снятый спутником, правда, только в видимом диапазоне. Но даже в этом диапазоне видно очень многое из того, что находится под песками. Нужно лишь довести до максимума размер изображения той или иной области.Сложно искать необычные объекты в заселенных районах и там, где ведется обработка земли. Но вот пески – совершенно другое дело. Программа Google Earth будто бы снимает весь слой песка, обнажая твердую породу под ним.Чтобы понять, как это выглядит, приведем две фотографии одного и того же места. Первая — со спутника, вторая — обычная, снятая туристом.Обратите внимание на холм на северо-западе. А так этот холм и прилегающая к нему территория выглядят на обычной фотографии:Не все участки в Египте одинаково хорошо сфотографированы. На фото ниже видно, как часть области занесена песками, а рядом видна поверхность, свободная от него.Здесь мы четко видим, что поле для посевов занесено песком: на правой стороне снимка поле отчетливо видно, а на левой стороне его нет вовсе.Итак, что же удалось найти? Во многих местах пустыни есть линии, которые тянутся на десятки, а то и сотни километров, которые условно можно назвать «дорогами». Есть места, где линии сходятся к одному месту на карте с разных сторон, и этих «дорог» очень много. В таких местах практически вся прилегающая территория покрыта линиями. Интересно, а что там находится?Приведём примеры таких дорожных «узлов».Широта 27°25’15.32″С долгота 30°36’23.40″ВШирота 27°23’30.68″С долгота 30°38’55.31″ВШирота 28° 8’40.77″С долгота 30°24’3.09″ВГораздо более удивительно то, что на теле пустыни, а точнее под ее песками, есть очень много линий, которые внезапно делают петли и затем продолжаются дальше. Как правило это совершенно идеальные окружности. Такие линии могут простираться на многие километры и через различные промежутки вновь делать петли. Затем еще и еще. Причем, петли эти по размерам своим не маленькие. На фотографии ниже приведена петля, которая в диаметре составляет 1 километр.Широта 28°44’8.76″С долгота 29°16’50.31″ВПетли можно встретить в различных уголках Египта. Они не всегда оставляют идеальную окружность.Широта 28° 6’32.91″С долгота 30°21’42.87″ВКстати, рядом с этой петлей проходит еще одна линия-дорога. Четко видно, что она имеет углубление в грунте, а своего рода «рисочки» рядом с ней могут быть отвалами грунта. Но вот линия продолжается и переходит в такую вот структуру:Широта 28° 6’32.91″С долгота 30°21’34.89″ВСама же эта «дорога» идет на десятки километров, порой сворачивая на 90 градусов. Но вернемся к петлям, а о странных линиях поговорим позже. Есть гигантские петли, но они не очень ровные. Диаметр их может составлять несколько километров.Широта 27°17’46.15″С долгота 30°35’28.76″ВЕсть места, где петли образуют восьмерки, а сами линии идеально прямые, несмотря на пересеченную местность.Широта 28°43’53.34″С долгота 29°18’44.45″ВШирота 27°36’30.62″С долгота 30°28’41.74″ВА есть и скопления петель.Широта 28°44’2.10″С долгота 29°17’38.25″ВШирота 27°19’47.51″С долгота 30°34’3.65″ВШирота 27°14’18.78″С долгота 30°38’1.12″ВШирота 27°43’34.75″С долгота 30°20’7.06″ВШирота 27°36’41.90″С долгота 30°28’35.07″ВЦелый район густо расположенных петель, на фото лишь часть этого района. Высота над поверхностью 590 метров.Широта 27°34’49.91″С долгота 30°30’41.18″ВА вот еще одна «долина» петель:Широта 27° 6’48.59″С долгота 30°51’26.67″ВИ еще… Кстати, на этом фото виден еще один тип линий, часто встречающихся в египетских песках — «пунктирные дороги».Широта 27° 6’24.06″С долгота 30°52’13.40″ВМожно найти и двойные петли.Широта 27° 0’55.73″С долгота 30°50’56.03″ВПример, где две проходящие рядом дороги с петлями. На одной мы видим двойную петлю, а на другой — одинарную.Широта 28°36’1.62″С долгота 30°21’34.79″ВЕсть петли и на склонах гор.Широта 27° 0’25.37″С долгота 30°50’54.76″ВИ все эти петли находятся под песком, на твердом массиве. Что это? Совершенно непонятно. Подобных петель найдено сотни, а расположены они в разных частях Египта.Поражает одна «дорога», которая простирается на десятки километров совершенно ровной линией. К сожалению, нет возможности проследить, где именно она начинается. По всей видимости, начинается она возле Нила. А вот там, где она заканчивается, обнаружено нечто странное — большой круг и внутри него треугольник. Возможно, это ещё не открытая никем пирамида, к которой ведет длинная прямая дорога под песками пустыни, либо какой-то другой объект, высеченный в скале.Ниже приведены координаты отправной точки этой дороги. Проследить её дальше не удалось, так как вся земля испещрена линиями.Широта 25° 4’31.20″С долгота 32°38’13.37″ВДалее приведено несколько промежуточных координат этой дороги. Она в некоторых местах очень хорошо видна, но чаще практически пропадает и её с трудом можно разглядеть в песках.Широта 25° 2’36.72″С долгота 32°36’5.64″ВДорога пересекает линии электропередач.Широта 25° 2’7.13″С Долгота 32°35’32.53″ВДорога проходит под современной автотрассой, связывающей Луксор и Асуан, и уходит в пустыню.Широта 25° 1’51.67″С долгота 32°35’15.51″ВМестами дорога отлично видна, а местами — пропадает практически совсем.Широта 25° 0’23.78″С долгота 32°33’37.18″ВПод песками дорога выглядит по-разному из-за различного рельефа местности.Широта 24°59’52.73″С долгота 32°33’2.60″ВПроходит дорога и по руслам очень древних рек, где сейчас царят лишь пески.Широта 24°54’31.97″С долгота 32°27’5.43″ВДорога проходит вдоль гор.Широта 24°53’59.40″С долгота 32°26’26.72″ВЗаканчивается дорога в месте, где она упирается в начало небольшой горной гряды.Широта 24°51’24.14″С долгота 32°23’36.54″ВПродолжение этой дороги найти не удалось. Чуть юго-западнее того места, где видимая часть дороги заканчивается, найдены неясные очертания окружности и треугольника.Вот как выглядит местность, где может находиться пирамида.Область под песками практически не просвечена, как это было совсем рядом, где проходит дорога через русла древних рек. Столь четкие геометрические фигуры, да и сама длинная дорога, указывают на то, что под песками есть какой-то объект, может быть даже пирамида.Еще одна загадка — огромные территории, расчерченные на квадраты или прямоугольники. Все их линии совершенно ровные, а геометрические фигуры очень четкие.Широта 29°42’35.37″С долгота 30°26’24.70″ВИнтересный пример, где рядом с квадратной разметкой в пустыне обозначен прямоугольный объект.Широта 29°49’19.59″С долгота 30°36’36.75″ВНаведя на этот объект и увеличив его, можно увидеть забор и какое-то строение, частично скрытое песками.http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/egypt_desert_33.jpgШирота 29°49’22.26″С долгота 30°37’4.63″ВВернемся к геометрическим фигурам. Есть и прямоугольная разметка и какие-то структуры рядом.Широта 28°34’35.41″С долгота 30°34’11.43″ВЭто вполне могла бы быть разметка полей. Но как объяснить зигзаги, которые прочерчены в длину на 10 километров?Широта 27° 6’10.67″С долгота 30°52’6.29″ВА вот вообще нагромождение зигзагов, линий странных форм и петель.Широта 27° 6’34.27″С долгота 30°51’49.65″ВКак объяснить гигантские линии, которые начерчены под углом в 90 градусов?Линии, заканчивающиеся стрелкой.Широта 27°33’1.11″С долгота 30°33’31.38″ВМеста пустыни, где как и в пустыне Наска прочерчено множество линий. Или все же дорог?Широта 27°23’32.68″С долгота 30°36’51.91″ВШирота 27°32’40.00″С долгота 30°33’26.67″ВШирота 27° 5’46.27″С долгота 30°52’3.51″ВИли вот такие линии:Широта 28°19’18.79″С долгота 30°24’51.07″ВМножество параллельных линий:Широта 27°53’32.46″С долгота 30°36’35.82″ВВ пустыне Египта есть множество других самых разнообразных и странных линий. К примеру, можно встретить линии, вдоль которых выкопаны то-ли ямы, то ли еще что-то.Широта 28° 8’18.69″С долгота 30°24’16.65″ВКроме линий есть пунктирные объекты, выложенные то ли камнями, то ли столбамиШирота 28°19’25.19″С долгота 28°19’25.19″СПодобные же «пунктиры», больше похожие на шпалыШирота 25°11’58.38″С долгота 32°30’9.79″ВА на этом фото видно, как «пунктиры» переходят в дорогу или наоборот:Широта 25°12’43.67″С долгота 32°30’56.69″ВНужно сказать, что под песками Египта скрыто огромное множество самых разнообразных линий. Мы показали лишь некоторые из них, на наш взгляд наиболее интересные. Конечно, автор этой статьи понимает, что многие из этих линий могут быть следам современной жизнедеятельности человека или более ранних эпох. И следовательно, эти линии легко объяснимы.На мой взгляд, самые странные образования — это петли. Кому и зачем нужно было вычерчивать эти петли в самых разных уголках Египта? Что они могут обозначать и кто мог их сделать? Пожалуй, это самая большая загадка, ответ на которую нужно искать.

Ключевые слова: Египет линии дороги петли песок

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