Пирамиды Крыма

Ganoza Просмотров: 509 Комментарии: 0 +6 Вчера, 18:45 by

Крымская земля содержит многочисленные тайны и загадки. Одна из них, к разрешению которой только недавно подошли ученые, —Ученые пока и сами точно не осознают, что же они нашли. Ясно лишь, что это, несомненно, сенсационная находка. Авторство этого открытия принадлежит членам Севастопольской научно-исследовательской группы в Комитете по охране памятников при Совете министров Крыма, куда они заявили о своей находке. Казалось бы, сенсация - в Крыму нашли пирамиду, но, увы, их сообщение лишь приняли к сведению. Эта история берет свое начало с того, что несколько лет назад группа геологов искала в окрестностях Севастополя удобные места для бурения артезианских скважин. Возглавлял группу кандидат технических наук, доцент Виталий Анатольевич Гох, капитан 1 ранга в отставке, эксперт по техническим наукам и подземным съемкам, а также бывший преподаватель Высшей инженерной школы в Севастополе.В один из дней прибор-приемник зафиксировал СВЧ-поле в радиусе 100 метров. Это натолкнуло геологов на мысль о наличии там какого-то необычного объекта. Ученые стали копать шурф вручную и на глубине 9,5 метра наткнулись на что-то очень похожее на одну из граней пирамиды, на высокопрочный купол, полый изнутри, с оплавленной кварцевой внутренней поверхностью и с гипсосиликатным слоем снаружи.Несколько глубже, справа и слева, обнаружились еще четыре подобных сооружения, но меньших размеров. Ученые убедились, что для строительства этих объектов применялись разнообразные строительные материалы. Неизвестные мастера древности укрепляли большие, плотно подогнанные блоки из известняка яичными желтками и белками, глиной и замазкой из медного купороса. Исследователям удалось сделать отверстие в стене и углубиться внутрь объекта. Они опустились на 38 метров от поверхности земли.После обработки полученных данных стало ясно, что найденный объект имеет форму геометрически правильной пирамиды с остроконечными выступами на гранях. Высота этой пирамиды — 45 метров, длина стороны основания — 72 метра. Соотношение этих величин 1:1,6, что является стандартом для всех открытых на сегодняшний день пирамид и отвечает «золотому сечению» пирамиды Хеопса. Дальше ученые уже целенаправленно искали в близлежащих районах другие пирамиды по наличию мощного источника СВЧ-излучения. Ориентировочные размеры блоков пирамиды: длина — от 2 до 2,5 метра, высота — 1,5 метра. Ученые установили, что при отделке граней пирамид использовались такие материалы, как гипс, свинец, жидкое стекло. Делая некоторое отступление, хочется обратить внимание на то, что Крым является не только курортом, но и интереснейшим местом для любителей древних тайн. Причем здесь, в отличие от многих стран мира, можно заниматься исследованиями вместе со всей семьей, включая детей. Конечно, для походов к древним объектам следует подготовить соответствующее снаряжение. В этом случае можно смело отправляться к пирамидам Крыма.Сотрудник группы ученых Виктор Таран предложил продолжить поиски, и вскоре были найдены еще шесть пирамид, расположенных на одной прямой от мыса Сарыч до северо-западной части Камышовой бухты, протяженность которой составляет более 40 километров. Выяснилось, что они располагаются в определенной последовательности: первая пирамида находится на дне моря неподалеку от Фороса, вторая — в районе Балаклавы, третья находится в окрестностях мыса Фиолент, четвертая расположена под землей рядом со станцией Севастополь-Товарная, а та, которую нашли ученые первой, находится в районе Камышового шоссе. В нескольких километрах от этого места расположены еще две пирамиды.Ученые считают, что все эти пирамиды являются частью единой для нашей планеты системы пирамид и мегалитических объектов. Этот вывод совпадает с выводами профессора Мулдашева о существовании всемирной сети сакральных центров во главе с горой Кайлас, представляющей собой гигантскую пирамиду. Пирамиды Крыма находятся на линии, соединяющей пирамиды в горах Тибета, английский Стоунхендж и затопленные пирамиды у острова Пасхи. Летом 2001 года они были исследованы учеными из разных стран, которые сошлись во мнении, что найденные сооружения уникальны. Подземные пирамиды Крыма были просканированы с помощью самой современной аппаратуры, в результате чего были открыты новые объекты. В результате на сегодняшний день обнаружено 37 мегалитических сооружений. Было установлено, что 28 из них составляют огромный ромб, в середине которого, в поселке Красный Мак, находится центральная 56-метровая пирамида. Еще семь пирамид составляют небольшой внутренний дополнительный ромб в районе Ялты, также с пирамидой в центре. При сопоставлении сотрудниками группы пирамид Крыма с тремя Великими египетскими пирамидами в Гизе выяснилось, что строители древнеегипетских и крымских пирамид использовали почти одни и те же материалы. Для этого исследователи привезли из Египта скол с блока одной из этих пирамид. Нуммулитовый известняк пирамид Египта оказался идентичным тому, что добывают в массивах крымских предгорий. Однако блоки египетских пирамид оказались значительно больше – их длина достигает 20 метров.Интересно, что пирамиды способны по-разному влиять на состояние здоровья и, если можно так выразиться, показывать характер. Ученые, спускавшиеся внутрь пирамиды и работавшие в этих местах несколько недель, отметили заметное улучшение своего здоровья. Но при повреждении этих объектов, например, когда исследователи начинали долбить стену, чтобы проникнуть внутрь, начинали происходить сверхъестественные явления: засвечивались пленки в аппаратах, выходили из строя даже простые приборы (компас), за считанные минуты разряжались батарейки фонариков. У людей начинались рвоты и регулярные головные боли. Но после прекращения работ через пару недель все вновь приходило в норму.Ученые высказали закономерное предположение: пирамиды Крыма использовались древними людьми для управления какими-то важными процессами. Использовавшийся при строительстве этих объектов свинец способен хорошо входить в резонанс, а смешанная с глиной окись алюминия образует отличный полупроводник, который может преобразовывать энергию по частоте. Учитывая эти особенности, можно сказать, что, скорее всего, строители этих пирамид принадлежали к древней высокоразвитой цивилизации, аналогичной Лемурии или затерянной Атлантиде.Согласно еще одной догадке исследователей, через эти пирамиды из космоса осуществляется прямое управление реакциями синтеза и распада в земном ядре с помощью особых энергий, характерных для тонких материй. В свою очередь кристаллы алмазов наружной оболочки ядра накапливают высокочастотную энергию и работают подобно лазерам; по управляющему сигналу из Космоса они отдают эту энергию пирамидам. И пирамиды передают ее дальше, в космическое пространство. С учетом того, что в покрывающем пирамиды слое присутствует белок, в структурных элементах сооружения происходит отбор только того сигнала, который близок к энергетическому полю белковых существ, прежде всего — к энергетической ауре человека. Пирамиды отличаются по своим свойствам и функциям: одна группа пирамид лишь принимает энергию из Космоса, другая группа этих строений излучает энергию в космическое пространство.Подземные пирамиды в Крыму находятся на глубине от 5 до 10 метров, под слоем осадочных пород, галечника и ила. По мнению исследователей, этот слой появился в результате крупного наводнения, размывшего чернозем на значительных территориях, вследствие чего пирамиды оказались засыпанными слоем наносных отложений. Такие катаклизмы в этих местах происходили с XII по III тысячелетие до нашей эры, по всей видимости, совпадают по времени со Всемирным потопом.Есть, впрочем, и другая хронология открытых древних памятников. Виктор Надикта, старший научный сотрудник историко-археологического отдела Симферопольского краеведческого музея, считает, что эти объекты возведены руками древнегреческих поселенцев, которые обосновались на Крымском полуострове в VI—V вв. до н. э. Древние греки строили пирамиды вершиной вниз и использовали их в качестве гигантских термосов или конденсаторов влаги. Для этого они выкапывали в земле воронкообразную яму глубиной около двух метров и выкладывали ее стены камнями. А на поверхности земли из каменных блоков строили стены высотой до 10 метров. До вечера на каменных стенах пирамиды конденсировалась влага. Далее ночью она стекала по стенам сооружения в подземную лунку, уровень воды поднимался все выше, и жители тех мест получали пресную воду. Такие пирамиды находятся в основном на западе Крыма, где всегда ощущались трудности с водой. Там был низкий уровень грунтовых вод и довольно скалистая почва. Эти сооружения возводились в Крыму вплоть до XVI века. Однако эта версия имеет много слабых сторон. Во-первых, зачем, в случае получения пресной воды, требовалась столь точная ориентация пирамид, а также такое тщательное отношение к их точности изготовления? Во-вторых, зачем при строительстве применялся такой состав, придающий объекту отнюдь не случайные электромагнитные свойства?Сравним пирамиды Крыма с подобными объектами: наиболее древняя из пирамид Египта — пирамида фараона Джосера, относящаяся к XXVIII веку до н. э., имеет высоту 60 метров. Построенная в XXVII веке до н. э. знаменитая пирамида Хеопса в Гизе имеет высоту около 147 метров, длину стороны основания — 233 метра. Пирамиды расположены также и в других частях света: Мексике, Гватемале, Гондурасе, Китае, Японии, Тибете.Секреты пирамид Крыма связаны также и с тайнами недавнего прошлого. Поиски крымских пирамид были начаты еще в 1926 году, причем участвовали в них не только профильные специалисты-археологи, но и сотрудники секретной лаборатории по нейроэнергетике. Тогда экспедиция успехом не увенчалась, главным образом из-за того, что поиски пирамид велись на поверхности земли, в то время как сооружения располагались под землей. Курировали поиски руководители советского государства: секретная экспедиция в Крым была отправлена по личному указанию председателя ВЧК Феликса Дзержинского, а возглавлял ее Александр Барченко — нейрофизиолог, руководитель секретной лаборатории нейроэнергетики при Спецотделе ОГПХ, изучавший также наследие древних культур. По мнению этого ученого, древние цивилизации владели универсальным знанием, тайной расщепления атома, источниками скрытой энергии и возможностями психотропного воздействия на человека. С этой же целью в 1942—1944 годах в Крыму работала группа немецких ученых-эзотериков из организации «Аненербе». О том, что нашли эти исследователи, информации нет. Скорее всего, результаты их поисков оказались минимальными. Крымская земля не раскрыла секретов представителям обеих империй зла. Можно только догадываться, сколько еще тайн остаются скрытыми в земле древней Таврики.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Крым пирамиды доцент ученые

Другие, подобные истории: