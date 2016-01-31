Остатки древних цивилизаций: шлифованные горы со следами машинной обработки
По всей планете есть сглаженные горы, с абсолютно ровными поверхностями. Люди не первую сотню лет посещают их и живут рядом, но мало кто задумывается над тем, как вулканическая лава или выветривание (если верить официальным версиям образования) могли их так ровно отшлифовать.
Обратите внимание на приведённый ниже материал, который показывает признаки искусственного происхождения некоторых гор. Следы на этих горах наводят на вывод, что они были обработаны машинным методом, а в некоторых случаях с применением плавления (либо пока порода еще не застыла после образования). Масштабы работ настолько грандиозны, что поражают воображение. Некоторые просто отказываются верить собственным глазам, а мозг и школьные знания блокируют трезвое восприятие. Тем не менее, нужно сильно постараться, чтобы не заметить явной искусственности некоторых артефактов при наличии общей картины.
Для начала вспомним, что для наших предков масштабная работа с камнем не представляла особого труда.
Примеры с Ближнего Востока и Южной Америки.
Обратите внимание на обугленную вертикальную поверхность, приведённую ниже. Далее в основном будем рассматривать именно такие характерные поверхности.
Первый пример — древний город Петра, Иордания.
В Южной Америке целые пласты гор были срезаны и/или отшлифованы для постройки посадочных полос (как мы их сейчас понимаем).
Наше путешествие по шлифованным горам начинается с Buckskin Gulch, штат Юта, США.
Там либо срезали со скал следы цивилизации, сравнимые с тем, что можно видеть в городе Петра, либо срезали пласты выкристаллизовавшихся ископаемых. Начнем с самых очевидных артефактов. Обращайте внимание на следы плавления и шлифовки, хотя в эти места явно никто из современных с машинами не приезжал.
Следы циркулярной пилы + шлифовка по центру.
Циркулярка или округлый срез.
Явная циркулярка.
Подтеки не похожи на водяные. Скорее это следы смазки для пил, которые в процессе срезания явно были под большими температурами.
Вода такими ступеньками явно течь не может, это механический след от втирания смазки в камень поступательными движениями дисковой машины (см. правую часть изображения)
На фотографиях ниже явно работали пилами разных диаметров.
Шлифованные стены и явная циркулярка прямо по центру на углу.
Слева виден тройной след циркулярной пилы, справа подтеки породы, или, скорее след округленного резака. Попробуйте порезать сыр тупым и/или немного нагретым ножом — получатся примерно такие же разводы.
Здесь не совсем циркулярка, но режущий инструмент был явно скругленным.
Обращаем внимание на левый нижний угол.
Следы огромной циркулярки прямо в центре.
Уже подготовленный распиленный блок. Не успели забрать?
Canyon De Chelly — заповедник и национальный памятник в США.
Далее в основном будем рассматривать примеры с «полировкой». Матушка природа таких ровных поверхностей не производит, и тем более оплавленных.
Следы плавления и шлифовки в одном флаконе.
Следы циркулярки справа.
Обращаем внимание на ступеньки. Что-то не очень они похожи на деятельность сегодняшних людей, а порода лежит ровными пластами, как страницы книги.
«Природные» ступеньки и шлифованная стена в одном флаконе.
Минимум двумя пластами снимали плавленную породу.
Похоже, проход вырезался минимум в 3 пласта.
Blue mountains, Австралия.
Cathedral Gorge, Bungle Bungle Range, Западная Австралия.
Beachy Head, Великобритания.
Daredevil Cliffs, Inishmore coastline, Aran Islands, Ирландия.
Cliffs of Moher, County Clare, Ирландия.
Meteora, Греция.
Шотландия.
Национальный парк Чжанцзяцзе, Китай.
Вернемся в Аризону.
Практически ровные трубки, как в Египте (см. начало статьи).
Источник: http://mirtayn.ru/ostatki-drevnix-civilizacij-shlifovannye-gory-so-sledami-mashinnoj-obrabotki/
Отметим на изображениях многообразие «рогатой гуманоидной живности».
Очень характерная ниша, явно снимали слой с материала и наткнулись на карман воздуха или воды.
Тот же принцип:
Стену резали в несколько проходов, или эта была панель из сразу нескольких циркулярок? Горизонтальные полосы — это места их стыков?
Готовые распилы. Гору резали как тортик.
Если допустить, что увиденное выше — это результат воздействия каких-то механизмов, то какого размера они должны были быть, чтобы оставить подобные следы? И машины ли это были вообще?
Что там добывали в таких огромных масштабах, как Вы думаете?
Автор: digitall_angell.
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Сегодня, 09:44 by ЛетягаПросмотров: 66Комментарии: 4
Ключевые слова: Следы обработки камня циркулярка полировка срез шлифовка горы