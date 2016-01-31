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Страшно интересно

Остатки древних цивилизаций: шлифованные горы со следами машинной обработки

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3888106_original.jpg

По всей планете есть сглаженные горы, с абсолютно ровными поверхностями. Люди не первую сотню лет посещают их и живут рядом, но мало кто задумывается над тем, как вулканическая лава или выветривание (если верить официальным версиям образования) могли их так ровно отшлифовать.
Обратите внимание на приведённый ниже материал, который показывает признаки искусственного происхождения некоторых гор. Следы на этих горах наводят на вывод, что они были обработаны машинным методом, а в некоторых случаях с применением плавления (либо пока порода еще не застыла после образования). Масштабы работ настолько грандиозны, что поражают воображение. Некоторые просто отказываются верить собственным глазам, а мозг и школьные знания блокируют трезвое восприятие. Тем не менее, нужно сильно постараться, чтобы не заметить явной искусственности некоторых артефактов при наличии общей картины.
Для начала вспомним, что для наших предков масштабная работа с камнем не представляла особого труда.
Примеры с Ближнего Востока и Южной Америки.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3819008_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3819649_900.jpg

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http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3820058_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3820439_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3820690_900.jpg

Обратите внимание на обугленную вертикальную поверхность, приведённую ниже. Далее в основном будем рассматривать именно такие характерные поверхности.

Первый пример — древний город Петра, Иордания.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3869882_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_4046908_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_4047787_original.jpg

В Южной Америке целые пласты гор были срезаны и/или отшлифованы для постройки посадочных полос (как мы их сейчас понимаем).

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3889279_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3889684_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3889471_original.jpg

Наше путешествие по шлифованным горам начинается с Buckskin Gulch, штат Юта, США.

Там либо срезали со скал следы цивилизации, сравнимые с тем, что можно видеть в городе Петра, либо срезали пласты выкристаллизовавшихся ископаемых. Начнем с самых очевидных артефактов. Обращайте внимание на следы плавления и шлифовки, хотя в эти места явно никто из современных с машинами не приезжал.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3542918_original.jpg

Следы циркулярной пилы + шлифовка по центру.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3542780_original.jpg

Циркулярка или округлый срез.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3542456_original.jpg

Явная циркулярка.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3568229_original.jpg

Подтеки не похожи на водяные. Скорее это следы смазки для пил, которые в процессе срезания явно были под большими температурами.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3881985_original.jpg

Вода такими ступеньками явно течь не может, это механический след от втирания смазки в камень поступательными движениями дисковой машины (см. правую часть изображения)

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3557772_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3882623_original.jpg

На фотографиях ниже явно работали пилами разных диаметров.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3883105_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3883673_original.jpg

Шлифованные стены и явная циркулярка прямо по центру на углу.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3558768_original.jpg

Слева виден тройной след циркулярной пилы, справа подтеки породы, или, скорее след округленного резака. Попробуйте порезать сыр тупым и/или немного нагретым ножом — получатся примерно такие же разводы.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3792584_original.jpg

Здесь не совсем циркулярка, но режущий инструмент был явно скругленным.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3800227_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3792952_original.jpg

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http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3793897_900.jpg

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Обращаем внимание на левый нижний угол.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3879083_original.jpg

Следы огромной циркулярки прямо в центре.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3568109_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3879340_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3806531_900.jpg

Уже подготовленный распиленный блок. Не успели забрать?

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_68038_original.jpg

Canyon De Chelly — заповедник и национальный памятник в США.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3880739_original.jpg

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Далее в основном будем рассматривать примеры с «полировкой». Матушка природа таких ровных поверхностей не производит, и тем более оплавленных.

Следы плавления и шлифовки в одном флаконе.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3815231_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3792178_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3814440_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3792713_original.jpg

Следы циркулярки справа.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3812814_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3798173_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3798359_900.jpg

Обращаем внимание на ступеньки. Что-то не очень они похожи на деятельность сегодняшних людей, а порода лежит ровными пластами, как страницы книги.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3537452_original.jpg

«Природные» ступеньки и шлифованная стена в одном флаконе.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3538916_original.jpg

Минимум двумя пластами снимали плавленную породу.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3801723_900.jpg

Похоже, проход вырезался минимум в 3 пласта.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3798773_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3796852_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3793162_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3793486_900.jpg

Blue mountains, Австралия.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3873150_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_66650_800.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3880153_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3880682_original.jpg

Cathedral Gorge, Bungle Bungle Range, Западная Австралия.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3873377_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_67068_800.jpg

Beachy Head, Великобритания.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3873765_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3873952_original.jpg

Daredevil Cliffs, Inishmore coastline, Aran Islands, Ирландия.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3874058_original.jpg

Cliffs of Moher, County Clare, Ирландия.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3874480_original.jpg

Meteora, Греция.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3874597_original.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_4047887_original.jpg

Шотландия.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_4048207_original.jpg

Национальный парк Чжанцзяцзе, Китай.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_4048629_original.jpg

Вернемся в Аризону.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3878037_original.jpg

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http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3540977_original.jpg

Практически ровные трубки, как в Египте (см. начало статьи).

Источник: http://mirtayn.ru/ostatki-drevnix-civilizacij-shlifovannye-gory-so-sledami-mashinnoj-obrabotki/

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Отметим на изображениях многообразие «рогатой гуманоидной живности».

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3566835_original.jpg

Очень характерная ниша, явно снимали слой с материала и наткнулись на карман воздуха или воды.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3814149_900.jpg

Тот же принцип:

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3803707_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3797093_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3797940_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3813586_900.jpg

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3557580_original.jpg

Стену резали в несколько проходов, или эта была панель из сразу нескольких циркулярок? Горизонтальные полосы — это места их стыков?

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3543602_original.jpg

Готовые распилы. Гору резали как тортик.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kamen_3546637_original.jpg

Если допустить, что увиденное выше — это результат воздействия каких-то механизмов, то какого размера они должны были быть, чтобы оставить подобные следы? И машины ли это были вообще?

Что там добывали в таких огромных масштабах, как Вы думаете?




Автор: digitall_angell.
Источник: 1.
Источник: 2.
Сегодня, 09:44 by ЛетягаПросмотров: 66Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Следы обработки камня циркулярка полировка срез шлифовка горы

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 09:53
+1
Онлайн
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Публикаций: 45
Комментариев: 464
Грандиозная публикация. Очень интересно.
Горы - будто масло ложкой, срезаны. Кем и зачем - неясно.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:18
0
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Комментариев: 5 516
Я одно время работала на обработке камня. И в этой связи меня поразили две фотографии:

1
Здесь явное сверление коронкой;
2
А примерно так выглядит распил дисковой пилой.
Если это не современные "обработки", то всё равно явно искусственные. К остальным фоткам у меня отношение не столь однозначное. Потёки "масла" вообще считаю бредом. Я таких потёков в горах Средней Азии видела немеряно, это точно естественные образования.
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#3 написал: Lynx
Сегодня, 11:43
+1
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2200|0)
Публикаций: 210
Комментариев: 1 424
Какие фото!
Да, дух захватывает.

Я одно время работала на обработке камня. И в этой связи меня поразили две фотографии


Тоже заинтересовали. Но и остальные фотографии тоже нормально так будоражат. Это же такой масштаб работ, если искусственная обработка.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#4 написал: Минди
Сегодня, 16:19
0
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Репутация: (50|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 458
Остается главный вопрос - кто и зачем? Плюс1
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
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