Родинки и суеверия, связанные с ними

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:11

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Мелкие крапинки на коже найдутся у любого. В Средние века их называли метками дьявола и тщательно скрывали, чтобы не угодить на костёр инквизиции. При дворах европейских монархов некоторые из них выставляли напоказ, считая воплощением шарма и очарования. А поклонники эзотерики видели в разбросанных по телу точках настоящую схему падений и взлётов, предначертанных каждому из нас самой Судьбой, и выявляли соответствующие приметы.Если коричневые или светлые крапины сосредоточатся на правой, «счастливой» стороне тела, удача точно вас не минует!С другой стороны, правая часть считается мужской, а левая — женской, поэтому по расположению родинок гадают, дети какого пола родятся у человека. Пятнышки сосредоточились справа? Ждите мальчишек. Усыпали левый бок, руку или ногу? Готовьтесь радоваться красавицам-дочерям.Родинка, расположенная на, считается признаком развитого ума, хорошей способности к обучению и деловой хватки. Эзотерики верят, что человек с такой отметиной обязательно добьётся в жизни успеха, особенно если сосредоточит свои усилия на бизнес-сфере.Коричневое пятнышко расположено на? Толкователи примет уверяют, что его обладатель тоже мог бы достичь серьёзных высот. Тем более, что он обладает определённой жёсткостью характера и умением «толкаться локтями» по пути наверх. Одна беда — силы воли не хватает, да и самоорганизованность подкачала.Некоторые объясняют всякую родинку назнаком сложных отношений с близкими людьми. Что-то у человека не складывается с теми, кто ему всего дороже. Может, терпения недостаёт, а возможно, что характер подводит.Метка наилипредвещает ранний и счастливый брак. Тем, у кого та же крапинка притаилась в районе, придётся немало поискать свою вторую половинку, а потом долго и терпеливо строить крепкие отношения.Родинкаилиговорит о спокойном нраве, добродушии, но при этом указывает на сильный характер. Из таких людей получаются самые надёжные друзья и супруги. Но имейте в виду: если пятнышко, то есть вероятность, что его хозяин непостоянен в своих увлечениях!красуются родинки, символизирующие счастливую судьбу и удачу.располагаются отметинки у не особенно везучего человека, которому придётся полагаться не на случайный успех, а на долгую и кропотливую подготовку всякого дела.Родинкавыдаёт баловней судьбы. Всё у них получается, провальные проекты превращаются в выгодные, а нужный автобус никогда не уходит из-под носа, как у простых смертных. Это не про вас, хотя родинка на ушке присутствует? Что ж, наберитесь терпения. Ваша удача слегка заплутала в пути, но она обязательно доберётся до места назначения.Однако родинкасчитается знаком тирана и агрессора. Может быть, человеку просто пришлось слишком долго ждать удачу?У человека с маленькой крапинкойхарактер тоже не сахар. Одно хорошо: такой буян легко приходит в бешенство, но быстро успокаивается и не имеет привычки копить в себе обиды.Люди, «помеченные», — авантюристы, первопроходцы и любители путешествий. Дома перед телевизором им скучно и грустно, зато помани таких новым приключением, и они сломя голову ринутся паковать чемоданы.Родимое пятноговорит о своём хозяине как о домовитом и в меру бережливом человеке. Но предупреждает, что тот упускает массу благоприятных возможностей в жизни из-за своей нерешительности. Будьте смелее и верьте в себя!в полном соответствии со словами старой песни — предвестница страстных любовных переживаний, если она расположена справа. Увы, на левой щеке тёмная точка говорит лишь о том, что вам не хватает твёрдости характера., наклеенная у рта, при дворе Екатерины II считалась крайне соблазнительной. Что ж, великосветские дамы не ошибались. Такая родинка обычно отмечает натуру страстную, яркую и темпераментную. Вспомните хотя бы Мэрилин Монро, которую до сих пор никому так и не удалось сместить с пьедестала американского секс-символа.Маленькое пятнышковыдаёт натуру романтическую, возвышенную и способную на настоящее и крепкое чувство. Если вам выпало стать объектом любви такого человека, не упустите его!Одно или несколько тёмных пятнышексчитаются знаком твёрдости и умения идти к своей цели, невзирая на препятствия. Если родинка к тому же, приметы предсказывают её обладателю богатство. А если мушка, то быть вам большим начальником!Крапинкасчитается меткой неисправимого романтика. Простейшая логика подсказывает, что в этом случаедолжны располагаться родинки убеждённых прагматиков и рационалистов.Природа украсила маленьким пятнышком? Увы, это знак эгоиста, который сперва думает о себе, а уж потом о том, как его поступок отразится на других.Уступчивые и самоотверженные, а также стеснительные, молчаливые, но добрые люди носят родинки, часто под волосами.Родинкаозначает удачу. Но знайте, что тем, у кого она находится слева, более будет везти на нематериальные ценности — отличных друзей, крепкую семью, здоровье. Тогда как родинкапредвещает финансовую стабильность и достаток.Обилие родинокпредсказывает многочисленное потомство.Крапинкавыдаёт человека, одарённого многими талантами, но, увы, плохо приспособленного к жизни. Своё дело обладателю такой руки лучше не начинать или же скрупулёзно просчитывать все риски и составлять грамотный бизнес-план при желании организовать бизнес.Человек с родинкамибольно переживает неудачи, однако вовремя берёт себя в руки и преодолевает все препятствия.Родинка— очень туманный знак. Одни считают его приметой общительного человека, души компании, который легко заводит друзей и способен найти общий язык с любым собеседником. Другие же обидно называют хозяина пятнышка «убогим» — дескать, ему будет трудно устроиться в жизни и завести приятелей. Третьи изъясняются коротко, но непонятно: у кого родинка над сердцем, тому быть промышленником. К чему бы это?Большое количество пятнышекпредупреждает о слабом здоровье. Старайтесь беречь себя и укреплять иммунитет, чтобы не пришлось бороться с недугами в будущем.А вот родинкиподают тайные сигналы представителям противоположного пола: более пылкой партнёрши (или партнёра) вам не сыскать, даже не пытайтесь!Коричневые и розоватые пятнышкииздавна считаются ответственными за потомство. Сколько насчитаете отметинок, столько и детей у вас будет.Родинкисимволизируют умение общаться с детьми в целом. Например, из вас мог бы получиться неплохой учитель младших классов или воспитатель в детском саду.Крупное пятнышкоотличает эпикурейца, который всегда и всюду стремится к наслаждениям. Он обожает комфорт, чувственные удовольствия и частенько бывает подвержен случайным порывам. На Руси таких товарищей незамедлительно клеймили: чревоугодник и не дурак выпить. Хотя отчего бы и не побаловать себя, когда знаешь меру?Человек с родинкамикрепко стоит на земле. Он не подвержен мечтательности, не строит воздушных замков, а намечает конкретную цель и упорно идёт к ней, пока не добьётся своего.Метка— знак человека-вулкана. В любовных утехах с обладателем такой родинки скучать точно не придётся, разве что вы с ним уж совсем не сойдётесь темпераментами.Родинкиподталкивают своего хозяина достигать новых высот.А вот точкиотчего-то служат знаком человека слабовольного, но хитрого и злопамятного. Вместе с тем считается: обладатель «помеченных» ступней всегда будет материально обеспечен, так что о своём будущем ему беспокоиться не стоит.Родинки, имеющие необычные очертания — звёздочки, геометрические фигуры или сердечки — во времена инквизиции считались доказательством связи человека с колдовством. Но Тёмные века миновали, а необычные пятнышки на теле не перестали появляться. И даже больше: очень скоро они приобрели статус счастливой приметы.Родинка в форме креста не несёт негативного смысла, однако означает, что её владельцу придётся преодолеть немало преград на пути к счастью.Язычок пламени намекает на страстность и взрывной характер.Жёсткие волоски, торчащие из родинки на одной из частей тела— нехороший признак. Считается, что им отмечены жестокие и склонные к нечестным поступкам люди. С другой стороны, согласитесь, несправедливо отказываться от общения с человеком лишь потому, что у него вырос волосок в неположенном месте?Люди с «мохнатыми» родинкамитела считаются высокодуховными и достойными подражания личностями. Опять-таки стоит подумать — а есть ли смысл немедленно доверяться незнакомцу, будь у него хоть самая «правильная» родинка?Если пятнышко с волосками расположено точнотела, его обладатель способен на любой поступок: как восхитительно прекрасный, так и омерзительный.Лично я, судя по поверьям, человек высокодуховный и счастливый, а также, по-видимому, все еще крайне страстный и темпераментный в утехах, жду, видимо, рождения дочерей, к тому же крайне эгоистична и уверена в себе. А вы?Автор - Светлана Роженко.

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