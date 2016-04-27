Гороскоп нечисти. А какая ты нечисть по знаку зодиака?

Lynx Просмотров: 126 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 20:11 by

Неослабевающая энергия правящей планеты Марс влияет с такой силой на бедное животное, что все вокруг него бегают с прожжёнными дырами и пахнут палёным. Поэтому его негасимую заботу и внимание, как и его самого, трудно не заметить. Обжигает всеми частями речи честно и прямолинейно, но лучше бы молчал. Змей Горыныч импульсивен, ему следует досчитать до тридцати и хорошо подумать каждой своей головой, прежде чем лететь и созидать, разрушив всё до основания. Ему не удаётся примерить чужую шкуру, ни одна шкура не налезет на такую масштабную личность. Поэтому это ползающая, летающая, спящая и огнемётная самоуверенность, непомерная гордыня и истина в последней инстанции. Пылкий сторонник вежливой диктатуры и тактичного навязывания собственного мнения прицельным огнём, но первым в драку не полезет. В каждой бочке массивная затычка, которая стремится руководить и владельцем бочки, и напитком, и бочкой. Мыслит глобально, с размахом, сильно преувеличивая факты. Если болен на всю голову, то сразу на три, если уел с аппетитом одного рыцаря, клянётся, что уел дюжину. Не краснеет, потому что свято верит каждому своему слову. А чему ещё верить наивному, доверчивому, благородному пресмыкающемуся в наше жестокое время? Правда, пресмыкается Змей Горыныч достойно, преданно, по доброй воле и только перед униженными и оскорблёнными. За это они ему платят, обычно, чёрной неблагодарностью, норовя наступить на хвост и обрубить сразу все три головы. Нечисть блещет актёрским талантом, притворяется дохлым, чтобы набежавшей толпе устроить праздничное извержение вулкана.Если у вас завёлся в квартире Домовой, не отчаивайтесь, считайте, что вам крупно повезло, вы задёшево приобрели Тельца, причём Золотого. Вдохните полной грудью и больше не дышите, думайте о материальном, не задавайтесь ежедневно глупым вопросом: «Куда делись деньги?». Деньги, появляясь в доме, сразу же сохраняются в надёжной банке, до которой вам без веской причины и челобитной не добраться. Лучше подумайте о чём-нибудь духовном, например, о душе, потому что Домовой, хоть заботливая и практичная, но нечисть, и жизнь вас ожидает беспокойная. Домовой ревнив, упрям, эгоистичен, неуступчив в спорах, так что лучше молча соглашаться на всё. Особенно незавидна ситуация, когда вы въехали со своим самоваром, Домовым, а предыдущие жильцы своего Домового не забрали, и у вас нет адреса, чтобы высказать всё, что вы о них думаете. Какое-то время вам придётся пожить в аду. В доме станет нестерпимо жарко, вас обвинят во всех смертных грехах, вокруг станут летать бьющиеся, колющиеся, режущиеся предметы домашнего обихода, вас измучит бессонница и потусторонние мрачные голоса, которые нудно выясняют, кто в доме хозяин. Если вы думали, что вас это касается, расслабьтесь и снимите лапшу с ушей. Общаясь с Домовым по деловым вопросам, например, вы не можете найти вещь, пропавшую с обычного места, встаньте в угол комнаты и громко скажите: «Домовой, домовой, поиграй-поиграй да обратно отдай!». Фразу придётся повторить триста тридцать три раза, домовой – тормоз из принципа.Дико переменчивая натура, шампунь и кондиционер в одном флаконе. Три минуты назад Леший устраивал вам головомойку и давал жару в стране угля, что не так стояли, свистели, грибы собирали, а теперь заботливо веет прохладой, как кондиционер. А вдруг вы вспотели, пока с ним выясняли отношения? Потому что для того, чтобы выяснить с Лешим отношения, нужны ангельское терпение, чувство юмора и уйма свободного времени. Послушать Лешего, так у всех, кроме него, руки-ноги-голова растут не оттуда, откуда нужно. Придётся вывернуться шкурой наизнанку, поменять правый ботинок на левый, левый на правый и виновато пятиться по делам, чтобы Леший вас пощадил и не трындел двенадцать часов в сутки на любую свободно заданную тему. Не садитесь на пенёк, не ешьте пирожок – уболтает, заморочит, пирожком подавитесь. Леший обладает тремя дарами: даром слова, даром дела и даром занудства, причём раздаёт их даром. Управляемый быстроногим Меркурием Леший подвижен, как ртуть, бегает, мельтешит, впаривая никому не нужный отвар из свеженарытого мха. Лучше него ни одна нечисть не может захламиться и быстро превратить нормальный, просторный лес в трущобу. Леший не врёт, а играет воображением, не путает следы, а шутит, не строит козни, а развлекается, не опаздывает, а задерживается. Поэтому он превосходный политик, интриган и талантливый критик всех и вся, но, как и Водяной, не оценён по достоинству в родном лесу.Эмоциональная, сентиментальная, мечтательная, чуткая, ласковая и добродушная нечисть. Двойственная, противоречивая натура, любит перемены и разнообразие, ей хочется то к бабам, то к девкам. Побыть то Кикиморой домашней, зависимой, то Кикиморой дико-свободной, болотной. Рассорившись с Водяным, бежит к Домовому, обидевшись на Домового, возвращается к Водяному, разрываясь между домом и болотом, как правило, несчастна и не понята в личной жизни. Обладает даром предвидения, если вы напились из копытца, значит, козлёночком станете, если полезли сдуру топиться в болото, значит, у вас не все дома. В любом случае, вам понадобится скорая на помощь Кикимора. Она на вас душевно накричит, поставит сотню пиявок, обольёт холодной водой, измажет в лечебной грязи, укутает тиной и уложит под куст выздоравливать. Кикимора бескорыстна, умеет хранить секреты, вы можете ей доверить золотую монету, пока отлёживайтесь под кустом. Она её закопает, и к утру у вас вырастет целое дерево, усыпанное золотом. Если вдруг дерево не вырастет, а Кикимора забыла, на каком поле дураков закопала монету, не отчаивайтесь, главное не результат, а проявленные забота и внимание. Кикимора - верный и преданный друг, попадая в её клешни, вы обречены. Теперь за вас и ваших детей до седьмого колена будут думать одно, говорить другое и делать третье. Скучно не будет, мало не покажется, потому что Кикимора обладает неукротимой энергией и богатой фантазией.Царь зверей, удалившийся на сомнительный покой, впавший в детство и вернувшийся к истокам. Идёт направо – песнь заводит, налево – сказку говорит, делает это мастерски с большой харизмой, даже если не обладает ни слухом, ни голосом. Может убаюкать, пусть не время, не место, и вы спать не собирались. Разомлеете – заснёте навеки, но будете видеть цветные сны, как Кот Баюн идёт направо – песнь заводит, налево… Позёрство и хвастовство у Кота Баюна в крови, примитивную избушку на курьих ножках превратит в Мелодраматический Театр Одного Актёра, если благодарный зритель «явился, не запылился». Наделён интеллектом и магнетизмом, но часто страдает амнезией: «Я – не я, и котята не мои, где был, кого добил интеллектом, примагнитил намертво – не помню». Великодушен и благороден: «Всем, кому должен – прощаю!». Любит опекать, особенно слабых: мышку, зайку, хомячка, птичку, рыбку. Опекает долго, тщательно, с интересом, может потом милостиво отпустить на волю, если наигрался. О нём следует неусыпно заботиться – кормить сметаной, свежим мясом, поить сливками, гладить по шерсти, вычёсывать блох, иначе захиреет и откажется побыть у вас смыслом жизни. Не обольщайтесь, Кот Баюн – дикое животное, как его не корми, всё в лес смотрит. Упрямый, наглый и чертовски сообразительный хищник, если ему нужно получить вон ту сосиску, будет охотиться, пока сосиску не сдадут на милость победителю. Если Кот Баюн резко вспылил, сами виноваты, на мягком диване, где он привык лежать, слишком пыльно, а его барские наклонности требуют уважительного и бережного отношения.На самом деле – это Василиса Премудрая, уставшая от суеты и разочаровавшаяся в людской породе, которую знает, как облупленную. Мизантроп и циник, серый кардинал на пенсии, который уединился в глуши для хитроумного плетения бисером козней. Мирно варит зелья, сушит на зиму мухоморы, чтобы при случае угостить зарвавшегося в лес ближнего. Натура замкнутая, излишне осторожная, занудная и требовательная, семь раз проверит, зачем явились, и только один раз отрежет вам хвост по самые уши, потому что не признаёт никаких компромиссов, дело пытаете аль от дела лытаете, среднего не дано, «после тяжёлой пахоты лежать на печи, есть калачи» как аргумент не проходит. Нечисть справедлива, въедлива и дотошна, читает дурные мысли, понимает гадости с полуслова, выражается в ответ адекватно. Слабый стратег, но сильный тактик, способен послать куда подальше, всучив маленький клубочек и указав метлой направление. Замечания Бабы Яги часто ранят, поступки шокируют, безжалостность и холодность обижают добрых молодцев, но её помощь эффективна как «мёртвая» + «живая» вода, когда вас уже порубили в капусту. Нечисть трудолюбива, не так расточительна, хозяйственна и бережлива, но азартна, «под настроение» может спустить на ветер накопленные средства, играя с Соловьём Разбойником в преферанс. У Яги в избушке идеальная организация труда, зелья расставлены в правильном беспорядке, пауки ткут паутину в строго отведённых углах, кот гадит исключительно, где придётся, мыши строятся и бегают в чёткой последовательности, мухи летают по намеченной траектории. Баба Яга немногословна, сдержанна, но любопытна, устраивает дознание с пристрастием по пустякам. Осторожно! Всё, что путаете в показаниях, будет использовано против вас.Приведение живёт в средневековом замке, в густом тумане, особенно по утрам. Таинственное, мутное создание, куда пойдёт – не знает, что наденет – не выбрало, с кем – неизвестно, зачем – не придумало, скорее всего, вообще никуда не пойдёт, потому что это нужно вставать, тащиться, тщательно взвесить все «за» и «против». Без анализа ситуации, которую сама замутит до предела, Мара пальцем не шевельнёт, ухом не поведёт, саваном не шелестнёт. Приманить нечисть можно только «на жуткий интерес». Сторонница убеждений, зачем бежать, если можно стоять, зачем стоять, если можно сидеть и зачем сидеть, если можно лежать. Медлительная, вечно сомневающаяся нечисть, никак не может выбрать, то ли являться в образе сгорбленной старухи в чёрном, то ли маячить юной женщиной в белом, то ли забавлять взрослых в полдень, то ли пугать малых детушек в полночь. Все удовольствия в кучу совместить не получается, отсюда вечный разлад с окружающей действительностью, ведь любая нечисть страшна имиджем, а Мара не первое столетие в лёгких раздумьях и неспешных поисках самой себя. Нечисть не случайно олицетворяют со смертью от удушья, достаточно с ней пройтись по магазинам, и вы либо её придушите, либо сами выдохнетесь. Быть или не быть вот в этом костюмчике – вопрос жизни, смерти и ваших железных нервов. Мара -чрезвычайно шумное и назойливое привидение, прилетая в полночь, до шести часов утра гремит цепями бурно обсуждает с вами трогательную и забавную историю «как она дошла до такой жизни после смерти», даже если вы молчите, зеваете и безуспешно пытаетесь заснуть. Но Мара не столько ваш ночной кошмар, сколько воплощённая судьба-злодейка, сплошная морока и лёгкое помрачение рассудка. Достать может с того света и бестактно, но ласково, вынести вам мозг. Не переживайте, днём нечисть досаждать не будет, её не видно и не слышно, когда речь заходит о повседневной, муторной работе.Если вы твёрдо решили искупаться, то приготовьтесь к худшему. Воспитайте силу воли, запаситесь терпением, научитесь ровно дышать, купите непромокаемые бируши и белые резиновые тапочки, вдруг на вашем жизненном пути встретится Русалка. Потренируйтесь сначала плавать на суше, потому что русалки встречаются даже по дороге в ванную, тогда на ближайшее время водные процедуры отменяются. «Пуп Земли» моется в первую очередь и столько, сколько считает нужным. Нечисть точно знает, чего хочет ОНА, ей абсолютно начихать на то, чего хотите ВЫ. Русалка будет сидеть на камушке посреди водоёма и доооооолго расчёсывать свои дивные волосы чудесным гребнем, даже если на голове у неё куцый ёжик. А вы должны торчать восторженным истуканом на берегу в тапочках, с полотенцем наперевес, не дыша, чтобы никаких кругов по воде, короче, не мешать процессу. Если помешаете, Русалка утопит в омуте эмоций, забьёт до смерти гребнем и утащит на дно строить хрустальный дворец под корягой. Натура сложная, загадочная, эмоциональная, кидающаяся из крайности в крайность, то сидит в озере, то лезет в бутылку на дуб, то сладко поёт, то вопит пожарной сиреной, то ангел, то чёрт знает что. Из любви к вам способна отдать голос ведьме, и тут же превратит вас в пену морскую, потому что вот такая вся изменчивая и импульсивная. Ей простительно, у неё внутренний конфликт между возвышенным и низменным: верхам хочется нести свою неземную красоту людям, а у низов хвоста заниженная самооценка. Русалка независима, непокорна, своенравна, ускользает из любых сетей, манипулировать нечистью можно, но осторожно, в ежовых велюровых рукавицах. Больше давите на жалость, Русалка где-то очень глубоко в душе добра и отзывчива.На самом деле Лихо Двуглазое, но если разбудить, когда не выспалось, то оно начнёт лихо ваш отстрел. Нечисть схватит лук, стрелы, подушку, что подвернётся под руку, аккуратно прицелится, щуря глаз… Она всё делает тщательно и аккуратно… Вы запомните этот прекрасный одноглазый лик на всю короткую жизнь, оставив назидание потомкам: НЕ БУДИТЬ! Именно про ребёнка-Лихо говорили: «У семи нянек дитя без глаза». Оно выросло, няньки попали под лихой естественный отбор, но неугомонность, жизнерадостность и энергию через край нечисть сохранила, впрочем, как и безглазость. Лихо – законченный идеалист и неизлечимый романтик, верит в светлое будущее, в любовь с первого взгляда, в дружбу со второго, в развод и девичью фамилию с третьего. Наступая на одни и те же грабли, упрямо закрывает глаза на людские пороки разбрасывать повсюду утварь, поэтому гордо идёт по жизни с синяком под глазом и рубцами на израненном граблями сердце. Если горите желанием узнать о себе всю правду, не боясь стрелы в попу, подушки по ушам, лука репчатого в глаз, сходите к Лиху и поинтересуйтесь. Проницательное, наблюдательное, откровенное оно выразит личное мнение с прямотой, тактом и неотвратимостью летящего на вас бронепоезда без тормозов. Нечисть интенсивно и страстно жаждет приключений на свою ж, ярких впечатлений и новых ощущений, поэтому её несёт и заносит… туда, где опасно, любопытно и вкусно пахнет.Натура цельная, упрямая, честолюбивая, огнеупорная, водонепроницаемая, пуленепробиваемая и сильно волевая. Это про него за глаза нежно говорят «нарисовался – фиг сотрёшь, козлик», а в глаза сурово – «соль Земли», что справедливо, не сахар же. Единственная нечисть, не склонная к полноте, но не рискуйте её обозвать ходячим суповым набором, она прощает обиду, если только вы, молодой орёл, сидите в темнице сырой и громыхаете на последнем издыхании цепями. Руководитель и стратег, берёт на себя всю ответственность за добытое в борьбе золото, над которым добровольно чахнет. Ценит материальные ценности «просто так», в сундуке, а не за комфорт. Вы всегда можете ему поплакаться в берцовую кость, он пессимист, посочувствует так вашему горю, радикулиту и куче проблем с зубами, что сразу поймёте – будет хуже. Ревнив, но сдержан, проблему своей головной боли решает радикально – вашей гильотиной. Любит одиночество с Василисой Прекрасной на кухне и с дюжиной Иванов Царевичей в подземелье, потому что ворчать, философствовать, остроумничать и ценить всё прекрасное в приятной компании веселее. Маньяк и азартный игрок во всём, чрезвычайно терпелив, ждать и догонять может вечность, у него есть время. Предпочитает носить повседневный костюм мягкого, кроткого, белого, пушистого, но не обманитесь, костюмчик зайчика скрывает утку, яйцо, железный характер.Ленивая, дружелюбная, безответственная нечисть, предпочитает сидеть на ветвях и постоянно вам свистеть. Натура воздушная, порхает по жизни, льёт воду на свою мельницу, успешно раскручивая колесо фортуны. Прекрасно знает, что, кому и когда насвистеть лихим молодецким посвистом, чтобы у жертвы заложило уши, она потеряла ориентацию в пространстве, отдала коня, бросила оружие и дунула в разные стороны. Чаще всего Соловей Разбойник выбирает творческие профессии пера и топора. Нечисть обаятельна до дрожи в коленках, оптимистична, общительна, разливается соловьём, поэтому вас терзают смутные сомнения. Может, это не разбойник с большой дороги, а Робин Гуд, отказавшийся от домашнего уюта, чтобы дать волю и свободу ничего не подозревающему путнику? Соловей Разбойник любознателен и сердоболен, заботливо проверит, далеко ли вас унесло ветром, сколько рук-ног вы сломали, какое количество съестного и недопитого у вас осталось в котомке. Нечисть щедро одарена от природы, но многочисленные таланты не успевает развить, всё уходит в свист. Креативна, но в вечном поиске, легко строит воздушные замки, и легко их разрушает на глазах у изумлённой публики. Соловья Разбойника можно пристрелить, но заставить поступать вопреки его желаниям – невозможно, даже если он осознаёт тяжесть последствий своего свиста. Птичку-хулигана могут поймать, заточить в клетку и даже выбить свистящий зуб, она всё равно найдёт, чем свистеть и оригинально самовыражаться.Если вы сели в глубокую лужу, вас стремительно засасывает, вы начинаете гибнуть и возмущённо булькать, но вдруг появляется нечто бледное, зелёное, решительное, которое вас тянет, как бегемота, расхваливая патриотически родную лужу, не сомневайтесь – перед вами Водяной. Он настолько любит своё болото, что предпочитает из него не вылезать. Правда, в глубине души Водяной – Крупная Золотая рыба, мечтает о морях и кораллах, опасных приключениях и исполнять любые разумные желания, начиная от корыта и заканчивая столбовым дворянством. Неисправимый тяжёлыми условиями жизни романтик, верит в алые паруса, обладает живым воображением устрицы и интеллектуальным потенциалом дельфина. Водяной скромен, общителен, застенчив, нервозен, когда не понимают его возвышенных порывов помочь ближнему удержаться на плаву, обижается и надолго прячется под корягу. Душа у нечисти тонкая, ранимая, но на болоте ни одна тварь этого не ценит. Не проходите с дурными намерениями мимо водоёмов, чистому душой Водяному опасно действовать грязными мыслями на нервы. Впрочем, Водяной предпочитает уклоняться от столкновений, обтекать препятствия, нежели бороться с ними. Всегда плавает на глубине и зрит в корень, к Водяному охотно тянутся за советами, иногда в них тонут. Нечисть охотно, много и часто страдает, готова жертвовать собой и своим временем, это придаёт её жизни смысл и вносит разнообразие в её скучные будни. Водяной – Болотный царь, как любой правитель, задумчив, одинок, значителен и отягощён.

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