Фото Безлика 2

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:41

Prochor Alexeev Просмотров: 136 Комментарии: 3 -7 Вчера, 15:41 by

Странное изображение было якобы сделано летом 1906 года. Оно было найдено прислугой в доме помещика Салтыкова. Правда он лежал обезглавленным. В дом проникнуть никто не мог. А в этот же день, вечером дом без любой причины загорелся и сгорел, но фотография была найдена абсолютно целой. Но самое главное, что на задней стороне фотографии было неаккуратно нацарапано: Безлик. Причём надпись появилась только после пожара. А никто не мог нацарапать её, причём кровью прямо в горящем поместье.1906 год. Лето. Фотограф неизвестен.Это пугающее изображение было сделано камерой видеонаблюдения одного из магазинов в городе Подольске. Причём в эту ночь пропало ровно столько же человек, сколько сгорело прислуги в доме помещика Салтыкова. А сам магазин, как оказалось, находился на месте сгоревшего поместья.2021 год. Лето. Запись видеокамеры.Просьба, создать ещё несколько таких фотографий. Если наберётся хотя бы 5, я обязательно сниму видеоролик на эту тему и опубликую более полную крипипасту.

Ключевые слова: Фото поместье история

Другие, подобные истории: