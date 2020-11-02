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Страшные фото

Фото Безлика 2

Фото Безлика 2
Странное изображение было якобы сделано летом 1906 года. Оно было найдено прислугой в доме помещика Салтыкова. Правда он лежал обезглавленным. В дом проникнуть никто не мог. А в этот же день, вечером дом без любой причины загорелся и сгорел, но фотография была найдена абсолютно целой. Но самое главное, что на задней стороне фотографии было неаккуратно нацарапано: Безлик. Причём надпись появилась только после пожара. А никто не мог нацарапать её, причём кровью прямо в горящем поместье.
1906 год. Лето. Фотограф неизвестен.

Фото Безлика 2
Это пугающее изображение было сделано камерой видеонаблюдения одного из магазинов в городе Подольске. Причём в эту ночь пропало ровно столько же человек, сколько сгорело прислуги в доме помещика Салтыкова. А сам магазин, как оказалось, находился на месте сгоревшего поместья.
2021 год. Лето. Запись видеокамеры.

Просьба, создать ещё несколько таких фотографий. Если наберётся хотя бы 5, я обязательно сниму видеоролик на эту тему и опубликую более полную крипипасту.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:41
Вчера, 15:41 by Prochor AlexeevПросмотров: 136Комментарии: 3
-7

Ключевые слова: Фото поместье история

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Комментарии

#1 написал: reanimator77
Вчера, 23:14
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 6
Первое фото это "фотошоп" викторианской эпохи, тогда было модно делать фотографии с отрубленными головами (из нескольких негативов), второе фото взято из фильма 2006 года "Не вижу зла" (Джекоб Гуднайт)
Зарегистрирован: 2.11.2020
#2 написал: Arhip
Вчера, 23:45
+3
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Публикаций: 80
Комментариев: 1 712
Ну полный бред. Минус однозначно.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:49
0
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Комментариев: 1 281
Бред полный.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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