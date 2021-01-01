Крипипаста про Безлика

Крипипаста про БезликаПо всей планете есть места, окутанные страхом и тайной… Таким местом стала одна заброшенная больница… Несколько лет назад больница почему-то закрылась, и многие говорят, что пациентов в ночное время стали находить с отрубленными головами, а рядом лежала бумага с неаккуратной надписью: Безлик.
Я и мой брат любили гулять по мистическим местам. Оно конечно же нас заинтересовало. Больничка эта была маленькая, и подвал не отличался размерами. В ней было всего 2 этажа: 1 – для детей, 2 – для взрослых. А подвал – никто не знал что там… Точнее, об этом знали только рабочие.
Наше внимание помещение сразу привлекло, поэтому мы решили в него отправиться. Взяли с собой фонари, диктофоны, камеры – чтобы снять видеоролик, а потом выложить его на Ютубе.
В общем мы быстро доехали, зашли и стали все разглядывать. На этажах ничего не было, кроме пустых коек и мусора. Но нас преследовало одно странное ощущение, будто бы за мной и братом кто-то наблюдает.
В подвал мы решили идти не сразу – прошлись сначала по этажам, кабинетам. Странно было то, что “Кабинет директора больницы” (надпись на двери) был закрыт на ключ, а окна были… заколочены.
Спускаемся в подвал по лестнице, достаточно хлипкой, кажется, что вот-вот рухнет. Зашли, осмотрелись: стоит тумба, на ней свёрток газет, рядом мусор, и сверху лампа висит. Больше ничего. Есть дверь, маленькая, узкая. И наш страх, конечно
Мы прошли весь подвал, но ничего мистического не обнаружили. Но когда мы открыли последнюю дверь, то мы были очень сильно напуганы.
За дверью мы увидели лишь гнилое человеское тело. И странное послание, написанное на мокрой, просыревшей бумаге: «Если вы это читаете, то я уже мёртв».
Мы были ужасно напуганы и пустились в бегство. Правда, мы встретили его. Истинного хозяина этой больницы.
Перед нами стоял человек без лица, имевший только странный неаккуратный прорез на месте рта. Его силуэт был размыт.
После этого мы потеряли сознание.
Проснулись мы уже затемно. Мы были страшно напуганы, дрожа побежали к машине и моментально её завели. Но за рулём машины лежало послание: «Я ЕЩЁ ВЕРНУСЬ…»
Мы обернулись и увидели, что больницы нет! Потом в интернете мы узнали, что на самом деле больница сгорела ещё 10 лет назад. Но сегодня было ровно 10 лет с момента катастрофы, и тогда якобы живущий там демон, получивший прозвище Безлик, не убивает своих жертв.
Нам было страшно представить, чтобы было, если бы мы приехали не в этот день.
Автор - Lord of Nightmares
ИсточникАвтор - Lord of Nightmares
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Вчера, 12:54 by Prochor AlexeevПросмотров: 87Комментарии: 0
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