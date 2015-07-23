НЛО

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

VITman77 Просмотров: 80 Комментарии: 2 +3 Вчера, 20:03 by

Дядя и двоюродный брат фотографировали пейзажи, потом посмотрели отснятые фото и удивились. На фото какой-то объект, качество фото не очень, не разглядеть. Но когда фотографировали местность, объект отсутствовал, фотоаппарат его увидел, а человеческий глаз нет.Недавно на одном сайте: улучшил и увеличил качество фото. И вот что получилось!Ещё был случай в 90-е. Мужик был на покосе и увидел приближающийся объект на низкой высоте, он испугался и бежал сломя голову от него. Его рассказу никто не поверил, он попал в Психбольницу!

Ключевые слова: НЛО фото объект авторские фото

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