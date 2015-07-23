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НЛО / Страшные фото

НЛО

Дядя и двоюродный брат фотографировали пейзажи, потом посмотрели отснятые фото и удивились. На фото какой-то объект, качество фото не очень, не разглядеть. Но когда фотографировали местность, объект отсутствовал, фотоаппарат его увидел, а человеческий глаз нет.

Недавно на одном сайте: улучшил и увеличил качество фото. И вот что получилось!

Ещё был случай в 90-е. Мужик был на покосе и увидел приближающийся объект на низкой высоте, он испугался и бежал сломя голову от него. Его рассказу никто не поверил, он попал в Психбольницу!
НЛО
НЛО
НЛО
НЛО


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:03 by VITman77Просмотров: 80Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: НЛО фото объект авторские фото

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 20:08
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2087|0)
Публикаций: 233
Комментариев: 2 754
Сначала подумал, что трещина на стекле. Подозреваю, что или грязь на объективе, или таки трещина. Просто на однородном фоне заметна.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: xlarafitum
Сегодня, 04:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 232
Занятно, спасибо) страшно, я б бежала не оглядываясь!
Зарегистрирован: 27.01.2013
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