Маски от японского художника Sarokichi
Загадочный японский мастер さろきち Sarokichi создаёт невероятные демонические образы, оживающие благодаря подвижным элементам. Каждая работа Sarokichi отражает японскую культуру, перемещая нас в мифологическое прошлое или же кибер-панк будущее.
Элементы нижней челюсти соединены резинками и пружинным механизмом, что позволяет создавать пугающе реалистичное движение при открывании рта.
Все маски создаются вручную по авторскому дизайну.
Сделав основу, я наношу глину на масляной основе. Затем покрываю бумажной глиной с японской бумагой васи и обрабатываю наждачкой. Использую губку с абразивом 60.
Я не наношу лак, оставив акриловую краску матовой для придания маске старинного облика.
Основной материал в работе — японский аналог paper clay, бумажная глина Karuikaminendo от Pajiko.
Sarokichi не берёт коммерческие заказы по чужим референсам, а существующие работы нельзя купить онлайн. Приобрести их можно только на фестивалях масок. Средняя стоимость работы — ¥,80 000 (~56000 руб.).
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Сегодня, 14:53 by ElfinПросмотров: 99Комментарии: 1
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