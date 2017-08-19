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Маски от японского художника Sarokichi

Загадочный японский мастер さろきち Sarokichi создаёт невероятные демонические образы, оживающие благодаря подвижным элементам. Каждая работа Sarokichi отражает японскую культуру, перемещая нас в мифологическое прошлое или же кибер-панк будущее.


Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi


Элементы нижней челюсти соединены резинками и пружинным механизмом, что позволяет создавать пугающе реалистичное движение при открывании рта.


Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi


Все маски создаются вручную по авторскому дизайну.


Маски от японского художника Sarokichi


Сделав основу, я наношу глину на масляной основе. Затем покрываю бумажной глиной с японской бумагой васи и обрабатываю наждачкой. Использую губку с абразивом 60.


Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi


Я не наношу лак, оставив акриловую краску матовой для придания маске старинного облика.


Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi


Основной материал в работе — японский аналог paper clay, бумажная глина Karuikaminendo от Pajiko.


Маски от японского художника Sarokichi


Sarokichi не берёт коммерческие заказы по чужим референсам, а существующие работы нельзя купить онлайн. Приобрести их можно только на фестивалях масок. Средняя стоимость работы — ¥,80 000 (~56000 руб.).


Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi


Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi
Маски от японского художника Sarokichi



Инстаграм Sarokichi
Твиттер Sarokichi

Автор неизвестен.
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Сегодня, 14:53 by ElfinПросмотров: 99Комментарии: 1
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Ключевые слова: Sarokichi маски фестиваль механизмы японец глина ручная работа

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:29
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3245|-1)
Публикаций: 2 308
Комментариев: 12 878
Отличные страшные маски! Мне вот эта понравилась.) +++

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Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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