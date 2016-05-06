На стадионе

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:05

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Ostromir Просмотров: 236 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:05 by

У нас на окраине города есть полузаброшенный стадион, построенный еще в 70-е годы прошлого тысячелетия и спокойно догнивающий в наше время. Муниципалитет как может поддерживает его в чистоте, но реконструкции он вряд ли дождется. Этот стадион год назад я облюбовал для пробежек после работы. До одного безумно жуткого происшествия. О чем и хочу рассказать. Так как я работал допоздна, то на стадионе появлялся около 9 или даже 10 вечера. Поэтому очень редко там бывал кто-то еще, и почти всегда я нарезал круги в гордом одиночестве. Ни спортсменов вроде меня, ни шпаны, ни зевак. Красота…В тот августовский вечер я прошел через покосившиеся ворота, когда солнце уже скрылось за старыми тополями, что окружали стадион, но было еще достаточно светло. Легкой трусцой я начал свой пятикилометровый забег, что составляло десять кругов по беговой дорожке.Пробегая мимо трибун, я заметил, что на самом верхнем ряду кто-то сидит. В сумерках я разглядел, что это какой-то мужик в серой куртке, возможно, припозднившийся работяга, решивший выпить по дороге домой, – к стадиону прилегали заводские территории. Совершенно не обращая на него внимания, я продолжил забег.На третьем круге я отметил, что человек спустился на пару рядов ниже, что, впрочем, не пробудило во мне никакого беспокойства. Но так как я это обнаружил, то на четвертом круге специально посмотрел на сидящего – на этот раз он располагался еще ниже. Теперь я уже не мог не думать о нем, и на пятом круге я все время пытался держать его в поле зрения. Силуэт на трибуне неподвижно сидел на своем месте. На какую-то секунду он пропал из виду, так как оказался скрыт рекламным щитом, мимо которого я пробегал. И как только я выскочил из «слепой зоны», как с удивлением увидел, что силуэт переместился на третий ряд, еще ближе к дорожке. Самое странное, что времени на подобный маневр у того не было – если только он не перелетел через два ряда сидений на трибуне. Вот тут я начал нервничать. Очередной раз пробегая мимо него, я попытался рассмотреть лицо, однако сумерки не позволили мне увидеть ничего кроме абсолютно лысой головы. Какое-то нехорошее предчувствие поползло у меня по позвоночнику и отдалось в ноги, дыхание стало сбиваться. Усилием воли я приказал себе не тормозить. Я – человек далеко не хилой комплекции, и вряд ли мне стоило бояться какого-то доходягу, даже если у того неадекватное поведение.На седьмом круге человек на трибуне ожидаемо маячил на сиденьях первого ряда. Теперь он сидел у самой дорожки, от которой его отделяло лишь невысокое ограждение и ступенька. «Шутник чертов!» - подумал я, стараясь себя подбодрить, в то же время раздумывая прервать бег и покинуть стадион. Очень жаль, что я не прислушался к голосу разума.Наконец, когда я подбежал к сидящему, у меня получилось нормально его разглядеть. И я увидел такое, что меня потрясло до глубины души – у человека не было глаз. Обычное во всем остальном лицо, а вот вместо глаз – кожа. Ни бровей, ни глазных впадин. Ничего. В этот момент я закричал от страха и рванул вперед изо всех сил. Краем глаза я заметил, как это существо подпрыгнуло на месте и одним махом перемахнуло ограждение, словно гигантская лягушка. Громко топая и шипя, оно погналось за мной. Скажу честно всем сомневающимся: в такой момент нереальность происходящего нисколько не мешает страху и панике.Логично решив, что мне вот-вот настанет жуткий конец, я с нечеловеческим воплем метнулся через заросшее травой футбольное поле прямо к воротам. Но сил не хватало, легкие горели огнем, я хрипел, а перед глазами плыли пятна. Топот сзади неумолимо приближался – я услышал рычащее дыхание прямо за своим плечом. А потом – удар в спину, и это чудовище повалило меня на траву с каким-то всхлипом и чавканьем. Я сжался, приготовившись к самому худшему. Но ничего не произошло. Сгруппировавшись, я как пружина отлетел от места падения, перекатился через голову и вскочил на ноги. Вокруг никого не было… Как не было никого на трибунах, да и на стадионе вообще. В сумерках темнела трава, и еле заметно качали ветвями старые тополя. Сумерки разливались по земле, поражая своим спокойствием. Мои руки тряслись, ноги подкашивались, но я как можно быстрее постарался покинуть стадион, боясь даже оглядываться.Я никак не могу объяснить происходящее. Я бросил заниматься бегом, да и вообще в последнее время побаиваюсь пустых улиц. Я не знаю, что меня спасло, может, это просто была какая-то нелепая шутка потусторонних сил? Или неведомый эксперимент на выявление бесстрашных спортсменов? За полгода переживаний к каким только выводам и идеям я не пришел. Но это лицо без глаз я не забуду до конца жизни. Это точно.

Ключевые слова: Пробежка некто преследование авторская история

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