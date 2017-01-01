Кулинарная книга

Оно убьёт

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:45

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Mokka.9 Просмотров: 351 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:45 by

Дело было в мае. Света решила попробовать себя и испечь вишнёвый пирог. Она вбила в окно поиска «Вишнёвый пирог просто для начинающих рецепт» и начала открывать сайты.Света не хотела отправляться в магазин, так как проснулась она сегодня пораньше, и ходить по пока пустующим улицам у неё не было желания. Но, как назло, в каждом рецепте было то, чего не было у неё. Света раньше никогда не пекла, поэтому даже основных ингредиентов у неё не было. Совсем отчаявшись, на одной из последних страниц поиска она отыскала интересное название – «Пирог практически из ничего для самых начинающих!». Антивирус, которому Света свято верила, молчал, и она спокойно начала изучать сайт.Не обратив внимания на отсутствие на сайте меню, будто на нём была только одна страница, она прочла список ингредиентов: яйца, вишня, сметана. Это всё у девушки было, и она направилась ниже, чтобы увидеть уже мозолившие глаза номера шагов для того, чтобы испечь пирог. Но вместо этого она увидела только ссылку на скачку с подписью «Скачай этот .rar файл - в нём есть рецепт пирога и ещё множество рецептов от нашего сайта ******************.ru». Света смело кликнула на ссылку, ведь знала, что от всех проблем её защитит антивирус. Но она явно ошибалась – даже «великий» антивирус не спасёт её от дальнейших событий, которые изменят цвет её жизни с ярко-розового на тёмно-серый.Загрузка шла долго, а когда Света распаковала файл, она увидела приложение «Кулинарная книга». Ни секунды не колеблясь, девушка включила закачку приложения, а сама отправилась в другую комнату за листком бумаги, чтобы переписать рецепт.Компьютер неожиданно начал производить звуки – видимо, запустилось приложение. Света повернулась к компьютеру и, увидев дружественный интерфейс приложения, посвященного рецептам, спокойно продолжила искать ручку. Подойдя к экрану, она прочла желтые буквы названия – «Кулинарная книга», внизу была кнопка «открыть», спокойно кликнув на нее, она увидела огромное количество рецептов, а первым был рецепт «Вишневый пирог из ничего». Она кликнула на него, и приложение закрылось, но она успела заметить черепа вместо текста. Следов приложения на компьютере не осталось.Сайта она не нашла, при вводе выдавало «Такого сайта не существует», в загрузках было пусто.Ночью Свете снилась еда и её усопшая мать. Она, как обычно, обратилась к соннику – «это имеет неблагоприятный смысл и предвещает тяжелую болезнь, возможно, с летальным исходом». Это повергло девушку в шок. Раньше все сны предвещали ей нечто хорошее.Света запаниковала и позвонила своей подруге, и, обвинив в этом всём злополучный рецепт, начала плакать. Подруга безуспешно пыталась убедить рыдающую девушку, что всё это глупости – та не сдавалась.Вечером Света уже практически успокоилась и спокойно смотрела сериал. Неожиданно послышался стук со стороны кухни. Сначала девушка подумала, что ей послышалось, но звуки продолжались, и ей пришлось отправиться и проверить, что там не так.Звуки шли из духовки. Стало страшно. Света, дрожа, приоткрыла дверцу. В нос ударил запах выпечки. Внутри лежал горячий, свежеиспечённый пирог.Каждый день Света приносила на работу всё более сложную выпечку. Через две недели она принесла двухъярусный торт с очень сложными начинками и кремами. Но со Светланой было что-то странное. Все восхищались её изделиями, хвалили её, а она ходила будто в воду опущенная. Раньше это была жизнерадостная девушка, а теперь стала грустной и тихой, в перерывы сидела одна и ни с кем не общалась.Её подруга Настя, заметив странное поведение, задала её вопрос:- Что случилось?Света отказывалась отвечать, ссылаясь на то, что её сочтут безумной. После долгих уговоров девушка рассказала, что каждый день находит новую выпечку у себя на кухне, а ночью слышит звуки. Ей снятся кошмары, и она потеряла покой. Она постепенно сходит с ума и её страшно.Настя не поверила Свете, и та ушла с работы, не сказав ни слова.Тем же вечером её нашли с перекусанной шеей в квартире.Когда Настя пришла с извинениями, дверь была приоткрыта. На столе лежало завещание и запечатанный конверт с именем подруги.В конверте было неаккуратно написано:«Прощай, Настя. Ты мне не поверила, но ты всё знаешь, поэтому я расскажу, как я умру. Только что я выкинула тарелку с тортом и размазала по полу остатки, а сейчас начала слышать странное шипение.Если оно убьёт меня, я хочу, чтоб ты знала, что меня убило оно. Я оставила завещание на столе и сейчас запечатаю конверт. Я чувствую, что если я обернусь, оно настигнет меня».

Ключевые слова: Рецепт книга нечто смерть авторская история

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