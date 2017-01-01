Бесценное за бесценок

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 218 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:15 by

Дождь крупными каплями барабанил по стеклу кафе. Солнце клонилось к закату, и власть над городом медленно, но неизбежно перетекала в руки ночи. Фонарь возле кафе то гас, то вновь начинал светить. «Его так и не починили», - подумал Максим. Он смотрел на неисправно работающий фонарь, намекающий на то, что в городской администрации есть парочка ленивых задниц, и ностальгия одолела его. Максим лишь неделю назад вернулся в свой родной город после успешного окончания первого курса университета большого города, и ему было приятно осознавать, что здесь ничего не изменилось, в городе, где он родился и вырос.- Эй, ты там горшочек с золотом увидел? – вырвал Максима из раздумий голос, принадлежавший его другу, Андрею.Андрей не последовал примеру друга и поступить в университет не смог, но карьера на автомойке сама себя не сделает, знаете ли. Посему он остался в городе, и его вполне все устраивало.- Нет, просто кое-что вспомнил, – Максим потер уставшие глаза и отпил кофе.- Макс, ты слышал обо всех этих убийствах? – Вероника держала в руках газету, которую купила на кассе, и парни видели, как ее глаза округлялись все больше по мере чтения.Вероника в их тройке являлась одним из двух человек, которые покинули город ради образования. Она была очень застенчива и могла вести себя естественно только в кругу друзей: Максима и Андрея. Ее внешность тоже оставляла желать лучшего.Все трое познакомились еще в школе и с тех пор стали лучшими друзьями. Вероника, обладая пытливым умом, помогала Максу и Андрею с уроками, а те в свою очередь вступались за нее перед всеми, кто желал над ней посмеяться. Желающих было много.Статья в газете, которую читала Вероника, была посвящена маньяку, втиравшемуся девушкам в доверие, а позже убивавшему их. Известно, что в их городе маньяк еще никого не тронул, но в четырех соседних жители до сих пор не могут забыть о его зверствах, известна также примета: красив. Вот и все. И почему полиция до сих пор его не нашла, обладая такими приметами?- Брось это дерьмо, – посоветовал Андрей. – Давайте лучше решим, чем нам заняться. Или вы собираетесь все лето просидеть в этом тухлом кафе? – сказал он это достаточно громко, чтобы услышали все окружающие. Парень изобразил смущение и добавил: – Извините.- Меня это устраивает, – сказала Вероника. Газету она положила на стол, но от снимка жертвы маньяка на передовице ей становилось дурно, потому газету она перевернула и поставила сверху чашку кофе.- Можем съездить на озеро. Ехать далековато, но очень уж это место красиво, – предложил Максим.- Вы самые занудные друзья во вселенной, но вам двоим крупно повезло, потому что я знаю, чем мы займемся, – с этими словами Андрей достал из кармана помятую брошюру и с размаха впечатал ее в стол.Макс взял потрепанный листок и прочитал вслух:«Не упустите возможность посетить самый удивительный луна-парк в истории!Радует зрителей с 1900 года!Вас ожидает: аттракционы, экзотические животные, огненные представления…»Максим положил клочок бумаги на стол и сказал:- Нам не по десять лет. Я туда не пойду.- Да брось! Совсем скоро они уже двигают в другой город. Всего один разок сходим, и все. Тебе понравится.- А неплохая идея, кстати. Я бы сходила, – подала голос Вероника.- Два против одного, Макс. Не будь занудой.- Хорошо, я согласен. Неплохо вы оба объединились против меня, – ответил Максим, немного подумав, и все трое залились смехом.***Вскоре друзья вышли на улицу. История с маньяком сильно напугала Веронику, поэтому она попросила Андрея проводить ее. Ребята попрощались.Максим шел не спеша, он хотел прогуляться по городу, в котором вырос, хотел вновь окунуться в его быт. Парень слышал сзади удалявшийся смех Вероники, которую веселил Андрей. Да, веселых историй у него полно.Придя в родительский дом, Макс вежливо отказался от ужина и, поняв, как же сильно его утомила дорога, решил незамедлительно лечь спать.Посреди ночи Максима разбудил скрип дверных петель. Парень протер глаза и приподнялся на локтях. Может, скрип ему приснился? Но нет, прямо на его глазах дверь в его комнату медленно открывалась, а за дверью, во мраке, скрывалось нечто, Макс его чувствовал. Только сейчас он заметил, что его комнату озаряет красный свет, который еще и мигает, будто фонарь, что возле кафе, переместили к его дому, сменив к тому же в нем лампу на ту, что используется в фотолаборатории. По спине парня пробежал холодок, но когда он вспомнил, что в его комнату через секунду ворвется зло, страх полностью сковал его.Из сумрака в комнату вошел козел, чем сильно удивил Максима. Он ожидал увидеть что угодно, но точно не это. Козел. Ночью. В его комнате. Чертовщина какая-то. В нос парня ударил мерзкий смрад, который, казалось, заполнил всю комнату. Затем козел встал в полный рост, как человек, и ухмыльнулся. Парень отказывался верить своим глазам. То, что сейчас происходило в его комнате, выходило за рамки реальности.Пока Макс безуспешно пытался пошевелиться, козел наклонил голову, направив смертоносные рога на парня, и с ужасающим ревом ринулся на него. Правый рог угодил ему в рот, сломав, как сухую ветку, передние зубы и под углом, навстречу мозгу, вошел в нёбо. Левый рог прошел в нескольких сантиметрах от головы парня и с тупым звуком вонзился в стену. Все произошло молниеносно. Сильнейшая боль пронзила голову юноши, заставив его закричать. С рогом во рут и обломками зубов с кровью в горле это было трудновато.Максим очнулся в своей кровати. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из его груди, а кровать была мокрой от пота. Настенные часы показывали 1:13.Всего лишь кошмар, подумал он. Всего лишь кошмар… но такой реальный.***Вечером того же дня Макс шагал по парку и любовался красотой природы. Солнце уже двигалось к горизонту, и его сияние ослабевало с каждой минутой, придавая парку некую притягательную загадочность.В глубине парка, куда уже давно не ведет ни одна тропа, росли кустарники, образуя природное сооружение, скрытое листвой снаружи, и таящее пустое пространство внутри. Детьми Вероника, Максим и Андрей любили играть там. Именно туда и шел Максим, чтобы встретиться с друзьями.Первым пришел Андрей, а за ним Вероника. И теперь все трое направились к полю, которое находилось на выезде из города, где разместился луна-парк.Друзей озарило множество огней. Тут и там находились аттракционы, большие и маленькие; сквозь праздничную карнавальную музыку до их ушей доносились смех и крики ужаса, смешанного с безграничной радостью; пахло попкорном и сладкой ватой, ребята увидели палатки с едой и черного кота с темно-зелеными глазами, который прогуливался неподалеку. Все это было невероятно завораживающе. Все трое сразу же почувствовали себя детьми. Даже Максим, который ранее меньше всего хотел оказаться здесь, проникся этой невероятной атмосферой и заулыбался, как ребенок, которому только что вручили подарок на день рождения.- Это потрясающе! – Вероника первой решила высказать свое впечатление.- Ну, я же вам говорил, что это утльтракруто, а я никогда не ошибаюсь, – Андрей, завороженный созерцанием луна-парка – символа настоящего веселья – не заметил, что его друзья уставились на него дружески осуждающим взглядом. Уж кто-кто, а Андрей ошибался и, надо сказать, не единожды, но, похоже, этот раз стал исключением.Друзья пошли по тропинке, по обе стороны которой находились палатки, в которых можно было выигрывать различные призы. Например, всем известны «Меткий стрелок», где за попадание из винтовки по целям дают мягкие игрушки, а вот и «Попади в кольцо», тут за меткие броски дают сладости.Съев по пакету попкорна и сосиске, ребята принялись за изучение аттракционов. Было очень людно, будто здесь находились все жители города.Первым делом друзья пошли на колесо обозрения, где медлительный и угрюмый старик принял у них билеты и усадил в кабинку. Своей мрачностью он являл резкий контраст в сравнении со всеми посетителями парка. Следующим на очереди стал уменьшенный вариант американских горок. Вагончики двигались по рельсам, представляющим фигуру, напоминающую круг, которые на некоторых участках то поднимались, то опускались, но не более чем на полметра. Скорость вагончиков не превышала сорока километров в час, однако Вероника визжала так, будто падала самой высокой в мире скалы, чем вызвала недоуменное выражение на лицах детей, которые, собственно, были единственными посетителями этого аттракциона.После того как ребята исследовали почти весь парк, они, уставшие, но безмерно довольные собрались расходиться, как вдруг осознали, что в их компании убыло. Незаметно для всех куда-то запропастился Андрей. Вероника и Максим уже собрались идти на его поиски, как вдруг за их спинами раздался крик:- Ребята, скорее сюда! – он помахал обернувшимся на него друзьям и, жестом позвав их следовать за ним, скрылся за будкой охраны парка.Идя по следу друга, Максим с Вероникой вскоре пришли к большой, закрытой палатке, окрашенной в черный цвет, а на картонной табличке, которая была прибита на деревянный кол, торчащий из земли, было написано «Исполнение желаний».- Ты серьезно? – Максим непонимающе смотрел на Андрея, глаза которого светились от счастья. – На это я точно не буду тратить деньги.- Я вас об этом и не прошу. Давайте просто зайдем и посмотрим.- Я не думаю, что… - начала было Вероника, на которую эта палатка наводила ужас, но Андрей уже скрылся внутри. Друзья последовали за ним.Изнутри палатка была еще страшнее. Казалось, будто все пространство заполнено чем-то невидимым и кошмарным. Все трое это почувствовали. В полумраке ребята не видели почти ничего, каждого охватила необъяснимая паника. Они блуждали в темноте, натыкаясь на предметы и друг на друга, но когда все трое, без слов, решили уйти, раздался голос, от которого кровь в их жилах мигом застыла, а Вероника вздрогнула.- Приветствую вас, друзья! – зажегся тусклый свет, осветивший помещение и незнакомца с пугающим голосом. В дальнем конце палатки за деревянным столом сидел мужчина средних лет, в строгом костюме, с красивым, но в то же время отталкивающим лицом. – Сегодня будете первыми, мои поздравления.- Не будем, мы уже уходим, – тихо сказал Максим.- Макс, не торопись, – Андрей убеждающе посмотрел на друга и перевел взгляд на таинственного незнакомца.- Да, Макс, куда ты спешишь? - мужчина, сидевший за столом, ухмыльнулся. То, что скрывалось за этой ухмылкой, не нравилось Максиму. – Да вы проходите, присаживайтесь, – он указал на три стула, стоящие напротив стола, за которым сидел незнакомец.Друзья переглянулись и сели на неудобные стулья. Они заметили на столе небольшую стопку бумаги и ручку. Максим на секунду встретился взглядом с пугающим мужчиной, и ему показалось, что глаза у мужчины желтые, только показалось – не больше. И вроде бы взгляд знакомый? Нет, они раньше не встречались, Максим бы обязательно запомнил встречу с таким неприятным типом.- Вижу, вы, ребята, ничего не понимаете. Не беда – я все расскажу, – сказал мужчина, вновь ухмыльнувшись, и посмотрел на Максима каким-то враждебным взглядом. – Все мы о чем-либо мечтаем: богатство, любовь, власть, карьера. Но, к сожалению, не у всех получается воплотить свои мечты в реальность. Но я нашел решение и хочу помочь всем нуждающимся. За скромную, можно сказать, символическую плату я с великой радостью исполню любое ваше желание. Ну что, ребятки, кто первый?- Я буду первым, – сразу же ответил Андрей.- Не нужно, давай уйдем, – попытался отговорить его Макс.- Какой вы противный, молодой человек, – с усмешкой сказал мужчина, – не мешайте другу делать выбор.- Что нужно делать?- Для начала положите ровно сто тринадцать рублей вот сюда, – мужчина достал из-под стола коробку с прорезью наверху. Когда юноша сделал, как было велено, мужчина продолжил: - Отлично! А теперь наклонитесь и шепните мне на ушко ваше желание. Гарантирую, в ближайшие дни оно обязательно сбудется, либо я верну вам деньги. Ах да, чуть не забыл, – лицо мужчины вдруг сделалось грозным, а дружеский тон испарился из голоса, и мужчина заговорил тихо и устрашающе, – загадывай желание только в пределах разумного и никаких «хочу миллион желаний». Ты меня понял?- Д-да, я вас понял, – по голосу Андрея чувствовалось, что он напуган.- Вот и хорошо! – мужчина вновь сделался веселым и дружелюбным. Я весь внимание.Андрей посмотрел на друзей, которые с любопытством наблюдали за действом, и перегнулся через стол. Несколько секунд он что-то нашептывал на ухо мужчине, улыбка которого ставилась все шире. Когда парень закончил, мужчина сказал:- Будет исполнено, – он перевел взгляд на Веронику, которая тут же опустила глаза. – А вы, барышня? Чего хотите вы?- Ника, хоть ты меня послушай, – умолял Максим.- Да что же вы все время лезете? – вознегодовал мужчина. – Не хотите исполнить свои мечты, так хоть друзьям не мешайте!Вероника в силу своей скромности промолчала, но посмотрела на мужчину, и ему хватило этого короткого, робкого взгляда, чтобы понять девушку. Поэтому он снова достал коробку из-под стола. Когда Вероника положила в нее деньги и прошептала на ухо ухмыляющемуся мужчине свое желание, ребята встали из-за стола и пошли к выходу.- До встречи, друзья! – весело крикнул мужчина им вслед.- Нет, прощайте, – тихо пробубнил себе под нос Максим.- Ошибаешься, парень, – серьезно и грубо ответил мужчина, чем удивил юношу, ведь он не думал, что тот его услышит.По дороге домой никто из друзей не проронил ни слова. Все чувствовали гнет какой-то силы, чего-то зловещего, отчего невозможно укрыться. Вскоре это прошло.***Все началось в старших классах, когда девочки становятся девушками и у них появляются кавалеры. Но это не о Веронике. С внешностью ей не повезло, но душа ее была красива, а кого это волнует сейчас? Если ты некрасива, то ни один парень на тебя не посмотрит, и плевать все хотели на душу, будь она хоть трижды прекрасна. Это очень угнетало Веронику, а со временем ее непривлекательность стала комплексом, который окончательно убил в ней надежду найти вторую половинку. Нетрудно догадаться, какое желание она загадала. Но Вероника не могла и предположить, что оно сбудется так скоро.Девушка шла по главной улице, освещаемой лишь уличными фонарями. Шла очень быстро и боялась каждого шороха. Да и как назло улица была безлюдна.Вероника услышала шум мотора за спиной и обернулась. Сзади медленно подъезжала машина, которая, поравнявшись с ней, остановилась.- Вас подвезти? – из окна машины выглянул молодой человек, и как же он был красив! Вероника не могла вспомнить, когда вообще такие парни заговаривали с ней. При обычных обстоятельствах девушка начала бы бежать, только услышав шум мотора за спиной, но сейчас случай был особенный. Ведь она загадала желание, и вот оно, прямо перед ней.- Вы хороший человек? – да, вопрос глупый, но перестраховаться все же не мешает. В ответ парень лишь рассмеялся, и смех его ответил на все вопросы девушки. Поэтому она сразу села в машину.Наутро ее, обезображенной, нашли в котловане на стройке, где в ближайшую пару лет должен появиться новый торговый центр, а позже в газете появилась новая статья о жертве безумного маньяка, которой на сей раз оказалась местная жительница.***В этот же день, под вечер, Максим встретился в кафе с Андреем. Парней новость об их лучшей подруге потрясла до глубины души. Они сидели в горестном молчании, все еще не веря, что отныне их теперь только двое.- Макс? – нарушил тишину Андрей.- Да? – парень не отрывался от фонаря.- Ее желание сбылось. Она хотела встретить парня… вот и встретила.- Не мели чушь. Ты вообще себя слышишь?- Я серьезно. Мое тоже сбылось. Я очень давно хотел спортивный мотоцикл, вот и попросил у того зловещего парня денег на его покупку. И прихожу я, значит, домой в тот вечер, а перед моей дверью лежит спортивная сумка, а в ней деньги. Много.- Нет, так не бывает. Это совпадение или шутка. В любом случае эти деньги тебе нужно отнести в полицию.- Я так и сделаю. Мне не по себе от всего этого. Лучше я пешком похожу. Говорят, полезно.Вскоре парни встали из-за столика и вышли на улицу. На парковку влетел черный джип, из которого один за другим выскочили два мордоворота. Они подошли к парням. Один амбал ударом сбил Андрея с ног, второй тут же подхватил его и потащил в машину. Макс ринулся на помощь другу и тоже был сбит с ног сильным ударом в челюсть.- Лучше не вмешивайся, – низким голосом сказал один из амбалов. Сознание парня быстро уплывало в темноту, но перед тем как отключиться, он услышал что-то о деньгах.***Максим со всех ног бежал. Побежал сразу, как только очнулся на парковке у кафе. Он знал, как можно все исправить. Вскоре, запыхавшегося, ноги принесли его к луна-парку, который уже готовился к переезду в другой город. Большинство палаток исчезло, рабочие разбирали аттракционы, из-за чего злосчастную черную палатку можно было рассмотреть на входе.- А я говорил, что мы еще встретимся, – мужчина в костюме сверкнул желтыми глазами и изобразил свою фирменную ухмылку. – Ты ведь за желанием пришел, я правильно понимаю?- Я с самого начала знал. Я догадывался о том, кто ты.- Да, ты оказался умным парнем, а твои друзья очень-очень зря не послушали тебя. Тебя кто-то предупредил, да? Знаешь, в какой-то момент я испугался, что ты их отговоришь, – мужчина закинул ноги на стол и сложил руки в замок на затылке.- Доставай свою коробку и дай мне загадать желание.- Похоже, я ошибся, назвав тебя умным. Деньги не нужны, я же говорил, что плата символическая. Деньги лишь – ширма, за которой скрывается истинная цена желания. Ты же понимаешь, о чем я говорю?- Душа? – парень непонимающе уставился на мужчину с желтыми глазами, который теперь уже хохотал, обнажив острые зубы.- В точку, Макс! – воскликнул он, смеясь. – У девки душа была хороша, маловато она за нее попросила, а вот у придурковатого парня душонка пованивала, знаешь ли. Ладно, подходи, проси.Парень медленно подошел к мужчине, который сменил хохот на оскал. Зубы теперь не были острыми. Он наклонился и почувствовал вонь, исходящую от мужчины. Озвучив свое желание, Макс быстро отошел на несколько шагов.- Молодец, парень. Ты благородный, за это я не стану иронично убивать тебя сразу после получения желаемого. А теперь вали отсюда.***Вот уже год минул с тех ужасных событий. Год назад простой парень встретился лицом к лицу с самим злом. Своим желанием Макс спас двух лучших друзей. Он попросил у лукавого, чтобы тот вернул ему их. Так и случилось. И вот теперь юноша сидел на полу в комнате, а рядом с ним сидели его друзья. Андрей и Вероника рассказывали, каково в аду, они поведали ему о муках, которые они испытали, пока он не вытащил их оттуда. Он бы рад был их обнять, да дурацкая смирительная рубашка не позволяет сделать этого.И вот теперь юноша сидел на полу в комнате с мягкими стенами и общался с друзьями, а через маленькое окошко в двери за этим наблюдали люди в белых халатах, записывая что-то в тетрадь.

Ключевые слова: Желания незнакомец цена авторская история

Другие, подобные истории: