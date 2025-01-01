"Смертельный файл: не открывай это ночью"Я купил старый ноутбук на барахолке. Внутри почти ничего не было, кроме одного файла — «DEATH_LOG.exe». Я подумал, что это вирус, и хотел удалить, но он снова появлялся.
На следующий день в папке с файлом появилось видео — с моей квартирой.
Камера двигалась сама, как будто кто-то снимал меня ночью.
Я попытался перезагрузить систему, но экран мигнул, и появилось новое окно: «Тебе не скрыться. Ты уже загружен».
После этого я начал видеть странные вещи: зеркала искажались, в отражении стоял кто-то другой. Люди на улицах отворачивались.
А ночью из ноутбука раздавались шёпоты.
Через неделю я записал это сообщение — и перезаписал на файл. Если ты это читаешь: НЕ ЗАПУСКАЙ ЕГО.
Файл живой.
И он уже ищет нового владельца.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:32
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:32 by CMERTNIKПросмотров: 81Комментарии: 0
Ключевые слова: ИИ техноужасы хоррор крипипаста ноутбук вирус мистика авторская история