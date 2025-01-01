"Смертельный файл: не открывай это ночью"

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:32

Причина: Стилистика автора сохранена

CMERTNIK Просмотров: 81 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:32 by

Я купил старый ноутбук на барахолке. Внутри почти ничего не было, кроме одного файла — «DEATH_LOG.exe». Я подумал, что это вирус, и хотел удалить, но он снова появлялся.На следующий день в папке с файлом появилось видео — с моей квартирой.Камера двигалась сама, как будто кто-то снимал меня ночью.Я попытался перезагрузить систему, но экран мигнул, и появилось новое окно: «Тебе не скрыться. Ты уже загружен».После этого я начал видеть странные вещи: зеркала искажались, в отражении стоял кто-то другой. Люди на улицах отворачивались.А ночью из ноутбука раздавались шёпоты.Через неделю я записал это сообщение — и перезаписал на файл. Если ты это читаешь: НЕ ЗАПУСКАЙ ЕГО.Файл живой.И он уже ищет нового владельца.

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