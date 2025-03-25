Тушите Свечи

Тушите СвечиВсем здравствуйте, меня зовут
Через неопределённое количество скучных записей программ «Сегодня» и «Городок», которые, к тому же, были несмотрибельны, т. к. магнитная головка уже приказывала долго жить, а также очередных профилактик и технических неполадок, во время которых я кое-как успевал нажать на «RECORD» на видике, отчего кнопка успела износиться, я добрался до кассет с подписями «Куклы» и «Тушите свет». В целом кассеты были непримечательны, кроме одной кассеты. Она не выглядела потрёпанной от постоянного просмотра и имела подпись «Тушите свет
Сначала шёл рекламный блок нашего регионального канала. «Точно какой-нибудь региональный некролог!» — сразу подумал я. Но затем появилась заставка конца эфира, что меня смутило. Где некролог,
Выпуск начинался, как я понял, как выпуск про остановку производства ВАЗ-2106, но только вместо машины из гроба вылезала голова. Реплики были переозвучены:
- Дорогой наш Л…*помехи*в…*помехи*ка, а точнее Н…*помехи*ж…*помехи*в Л…*помехи* Юрь…*помехи*…амый наш *помехи*…ый и любимый жур…*опять помехи* и сов…*да сколько можно*! Отбег…*помехи*…олага, отвып…*помехи*(тут качество записи оставляет желать лучшего, да плюс ещё и головка, как я сказал уже, барахлит).
- Ой, на ког…*помехи*…ас покинул…*помехи на несколько секунд*! Да лучше бы м… *помехи* ...обу торчали!
- Стёпка, прекрати, истер…*помехи*. Скок ему было-то… *помехи*
- Всего-то 55 годи…*помехи*
Дальше, в целом, фразы не сильно отличаются, но то, что я точно запомнил, так это то, что вместо “то прострелы это в карбюраторе, то давление в радиаторе“ были реальные диагнозы, которые я точно не смог разобрать, но на них это было очень похоже. Тут прозвенел будильник из заставки и сразу же оборвался, и началась заставка, только у названия программы в конце была перекрыта буква “Т“ и написано “ЧИ“, причём очень халтурно, будто на скорую руку через 3D-редактор. Затем появилась квартира Хрюна. Обстановка была спокойная и траурная, Степан с попыткой изобразить что-то наподобие улыбки произнёс традиционное “Здравствуйте, уважаемые друзья!“, Хрюн тем временем молчал. Соведущего не было. Где-то 20 секунд кадры менялись то на Хрюна, который выпивал стопку (как я смог разобрать. Напоминаю, что помехи ещё есть и они не уменьшились), то на Степана, который упорно смотрел в одну точку, и это выглядело, будто эфир просто завис, то на общую картину с водкой на столе. Со временем появилась трагичная музыка. Затем камера переключилась на Филиппа Шарикова, позади него было кладбище, кадр был сфокусирован на одну из могил. Филипп то оборачивался на могилу, то смотрел в камеру с грустным выражением лица. Среди звука помех я смог разобрать: “пойду под поезд брошусь“. Затем можно услышать гудок, и кадр снова переключается на квартиру Хрюна. Через пару секунд в дыре в стене появляется Генка и начинает ржать, как конь. Затем резко появляются часы и статичная заставка ТВС. После этого появляется настроечная таблица, и видео заканчивается.
Я немного прифигел с этого всего ещё с самого начала этой фигни. После этого я вставил следующую кассету с «Куклами», но меня не покидал вопрос: кто, а главное, зачем это сделал? Неужели эту серию поставили просто для теста, а рабочие заметили это всё очень поздно? Кого поминали Хрюн и Степан? Затем я вставил опять эту кассету и перемотал её на момент с Филиппом и попытался понять, чья же могила всё-таки. Хорошо, что на паузе мне удалось поймать кадр хорошего качества. Там я смог разобрать что-то типа «Новоженов». Так вот кого, похоже, поминали главные герои! Я захотел посмотреть ещё раз начало, чтобы получше разобрать имя и удостовериться в своих мыслях, но именно на этом моменте магнитная головка окончательно умерла. Видеомагнитофон пришлось выкинуть, а кассеты я положил обратно в коробку, может быть, когда-нибудь оцифрую.
(Это моя первая работа в таком жанре, так что если это вам покажется каким-то баяном, то не удивляйтесь. История вообще планировалась пародией на "Вечный покой, малыши!", “Помин чудес" и тому подобное, на это и намекают постоянные «вырезки».)
Новость отредактировал Летяга - 25-03-2025, 13:02
Причина: Стилистика автора сохранена
25-03-2025, 13:02 by AntELO4861Просмотров: 184Комментарии: 0
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