Странный деревенский дом

Новость отредактировал Оляна - Вчера, 17:25

Причина: Изменён раздел.

angel_kate666 Просмотров: 638 Комментарии: 3 +1 Вчера, 08:56 by

Стоял теплый летний сибирский вечер. А если точнее, то была уже почти ночь. В деревне стояла тишина, и постепенно в домах гас свет, люди ложились спать. Трое молодых парней: Вася, Илья и Олег шли домой. Они все жили рядом, по соседству. А шли они с дня рождения, их лучшему другу Вите исполнилось 16. И вот они веселые, довольные - но не пьяные, так как им самим было по 16, и на празднике было много родных Вити, не спеша шли по темной дороге, освещенной фонарями. Друзья обсуждали праздник, что как было весело, как на баяне играл дед Иван - дедушка Вити, как все танцевали, и какой был вкусный шашлык из баранины, который готовила мама Вити, ведь барана сам зарезал по такому случаю отец. Но тут, когда Илья и Олег обсуждали, что они будут делать завтра, и куда отправиться на рыбалку, Вася, который ушел чуть вперед, остановился и сказал:- Ребят, смотрите.- Что там, Васек? - спросил Илья- Там дом. Разве там не должно быть никакого дома? Там же стог сена стоял.Мальчики посмотрели, и действительно, там стоял обычный домик, деревянный, огражденный заборчиком. Свет в нем не горел.- Реально дом. Но его же никогда не было там, мы сколько раз проходили мимо этого места, - удивленно произнес Олег- А что, если зайти туда? - предложил Илья, который был проказником и шалуном, и отличался бойким характером.- Ты что с ума сошел? - возразил Вася. - Люди спят там, поди, и как ты собрался зайти, если дом закрыт и забор наверняка тоже.- А это идея, - вдруг сказал Олег. - Васек, не будь трусом. Илюха, пойдем!И парни двинулись к дому. Олег и Илья пошли впереди, а Вася сзади, хотя ему очень не хотелось идти туда, он бы лучше пошел домой и лег спать.На удивление ребят, забор открылся. Они огляделись, чтоб посмотреть двор. Там не было ни цветов, ни будки собачьей, ни самой собаки, просто трава росла и тропинка, которая вела к крыльцу домика. Подойдя к двери, Илья, как самый смелый, уверенно дернул дверь. Она со скрипом открылась. Ребята зашли внутрь. В доме была темнота, только уличный фонарь светил в окна. Казалось, это был обычный дом: шкаф, стол, печка, стулья, в кухне стоял самовар. Они осматривали его, Илья включил фонарик на телефоне. Как тут, что-то упало в одной комнате. Мальчики вздрогнули.- Наверное, кошка или просто что-то упало, - пролепетал Олег- Скорее всего, не домовой же это, - рассмеялся ИльяНо не успел он замолчать, как все трое услышали шаги из дальней комнаты. Они побледнели от страха. Вася про себя подумал "ну вот, хозяева проснулись. Счас получим, за то, что в чужой дом влезли".Но как оказалось, это были не хозяева дома. Вернее, это был хозяин, но...Из комнаты, вышло нечто. Илья посвятил на него и их глаза округлились от ужаса. Высокое, худощавое, бледное существо смотрело на них. Глаза без зрачков, мерзкая улыбка до ушей и непонятная слизь, стекающая с существа. Ребята смотрели на него, не шевелясь, но когда нечто стало подходить к ним, они истошно заорали и бросились к входной двери. Илья вылетел первым, а за ним стремглав выбежали Олег и Вася. Не оглядываясь назад, они бежали, как не бегали еще никогда. Но Вася обернулся и увидел, как это нечто смотрит на них из окна и страшно улыбается. Так они бежали, но, к счастью, они скоро добежали до дома Олега. Мальчики забежали к нему во двор и закрыли забор на замок. Тяжело дыша, наклонясь, они пытались успокоиться.- Ч-ч-ч-что, это была за хрень? - спросил дрожа Илья- Фиг знает, чувак... - прошептал Олег. - Это точно не человек был.- Что он вообще делал там? и что за странный дом... - недоумевал Вася.Илья и Вася решили заночевать у Олега. Родители у него уехали в город, и он был один. И потом, он не захотел оставаться один.Утром, позавтракав, они вспоминали ночную историю. А потом, придя домой к Васе, рассказали все родителям Васи и Ильи, которые пришли с утра в гости. Они часто заходили к Васиным родителям, потому что дружили. Взрослые решили, что это был обычный алкаш или бомж, но вот дом их заинтересовал, ведь и они никогда не видели его там. Папа Васи попросил показать этот домик. Они пошли, и какого же было их удивление, когда на месте домика увидели стог сена, рядом с которым было две коровы. Старичок стоял рядом и курил, и ждал, пока его коровы поедят. Ничего не поняв, они вернулись обратно. Больше этот дом не появлялся, но до сих пор мальчики не могут забыть тот кошмар, а Васе иногда снится сон, где они в той темной прихожей и смотрят на это существо... С тех пор по чужим домам они решили не лазить.Спасибо всем, кто прочитал!Надеюсь, вам было интересно.

Ключевые слова: Дом деревня ночь авторская история

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