Кто живёт в моём подъезде (кроме людей)

dimacraft04 Просмотров: 140 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:31 by

Да кто только не живёт! Букашки, жучки, микроорганизмы! У кого-то домашние животные живут, правда, умирают часто… Но тут ничего не поделаешь, всем сразу при заселении говорят: «Животные у вас умрут, да и сами вы, кхе-кхе», но людям что говори, что не говори – всё равно ведь не послушают.У меня соседка очень любит собак. У неё очень много собак, прямо-таки куча. Гадят они, наверное, страшно, но зато еда всегда есть. Соседка ко мне на чай заходила, вся в шерсти, как будто сама шерстью покрыта, во даёт! Она и на улицу почти не выходит, а если выйдет — сразу собаки начинают выть нечеловечески и стены кусать. Приходил к ним менять проводку, замкнуло, говорит, смотрю, а это собака стену прогрызла и в провода вцепилась. Я и сам ту собаку видел, да и не одну.А в квартире снизу живёт сосед. Точнее жил. Жил-жил, хороший был мужик, жаль, что не сильно гибкий. Однажды стучусь к нему за солью — не отвечает, я дверь толкнул – гля! – открыто. Захожу, хозяина не видно. А он оказывается под ванной лежал весь скрюченный. Голова там где ноги, а руки будто узлом связаны. Вот я и говорю, был бы гибким – смог бы и так под ванну поместиться, не пришлось бы ему руки узлом завязывать. В той квартире ещё в стоке что-то булькало, что это было – не знаю, но темнота под ванной в такт бульканью пульсировала.И не только в ванной такое бывает, у нас много кто живёт в стенах, ходит там, постукивает. Лежишь ночью у стенки и слышишь, как там кто-то перестукивает, монотонно так. Ты это не слушай, ложись на другой бок да засыпай. В розетку главное не смотри.А в мусоропроводе у нас живёт ползун. Подходишь к мусоропроводу — он тебя слышит и начинает вверх к тебе ползти, а ты не зевай! Бросай свой пакет ему на голову, авось вниз столкнёт. Бросил, да разворачивайся и в квартиру беги, вдруг он не упадёт, а только сильнее разозлится…Ползун — это ещё что! Его хотя бы столкнуть можно! А вот на лестнице, особенно когда темно, у нас лысые бегают, им не попадайся, едь на лифте. А если лифт не работает — плохо дело, он своим гудением распугивает черта, если лифта не будет — чёрт придёт. Чёрт ходит по подъезду и поджидает у квартир, авось кто выйдет.Но не только чёрт ходит. Есть ещё одна хрень, она стучится. Если она к тебе постучит, а ты звук издашь — тут же поймёт, что квартира жилая, караулить начнёт. В ранние часы у двери квартиры стоит, в темноте скрывается, часов в пять утра уходит, боится людей, которые на работу собираются. Если тебя такая заметила — не отстанет, будет очень долго поджидать.А в лифте, кстати, часто карты игральные появляются. Их нужно все собрать и тогда что-то будет. Карты старые, стёршиеся, но главное на них не числа и не рисунки, а издаваемый ими чудесный художественный пронзительный писк, как от трансформатора.Ещё есть такие, кто у двери в подъезд караулит. На потолке когтями зацепляются и сидят, заходит незнающий человек в подъезд, а на него сверху льётся водичка, куда водичка попадает, та часть тела тут же гниёт. Поэтому мы с соседями всегда в дождевиках в подъезд заходим.А иногда, особенно зимой с утра, идёшь на работу, и так и подмывает обернуться. Слышишь свои шаги и хруст снега от них, но кажется, что помимо тебя ещё кто-то снегом хрустит прямо в такт. Если остановишься и прислушаешься — поминай как звали.Есть у нас квартира номер сто тридцать пять. В ней всегда темно и никто не живёт. Если из дома напротив кто в окно этой квартиры посмотрит — из квартиры выходит чёрная морь и идёт туда. Пересекает дворик, мимо детишек играющих проходит, здоровается со всеми, заходит потом в подъезд, поднимается в квартиру, а что дальше происходит — я сам не знаю.В окно иногда кто-то стучится. Это с крыши.Есть ещё подвал, там темно, но не сильно, если присмотреться — можно увидеть, как кто-то на стене нарисовал твой портрет.Приезжайте в гости, всем рады! Мамочка, папенька, тётя Зара и я.Автор: Dest0re

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