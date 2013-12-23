Страшилка о Стоматологе

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:17

Red Scorpion Просмотров: 215 Комментарии: 16 +5 Вчера, 09:17 by

Одна мама очень любила конфеты. Шоколадные. Бывало, придёт с работы и бегом к шкафу: и сразу есть конфеты. Готовит ли ужин, смотрит телевизор, все равно ест конфеты. Мальчик Вася тоже любил конфеты. Но мама ему давала их немного и все время говорила: «Мальчик Вася, очень вредно есть много конфет! Могут заболеть зубы.Однажды, когда мама была на работе, мальчик Вася пробрался на кухню и вытащил вазу с конфетами. Это были очень вкусные мамины конфеты. Они были вкуснее пауков и тараканов, которых он периодически ел. Мальчик Вася очень обрадовался и принялся кушать их одну за одной.И вот, когда в вазе оставалось всего три конфеты, страшный Кариозный Монстр стал грызть эмаль Васиных зубов. Мальчик Вася громко завыл и стал ругать Кариозного Монстра различными нехорошими словами, которые он знал. Но Монстру было нестрашно, он продолжал грызть зубы, гадко ухмыляясь.Тогда мальчик Вася схватил пасту «Лаколют» и принялся чистить зубы. Но Кариозный Монстр только гадко захихикал и вгрызся в коренной зуб.Мальчик Вася, страдая от дикой боли, побежал в стоматологическую поликлинику. Навстречу ему попалась добрая старушка Петровна. Увидев мальчика Васю, она, как всегда, поинтересовалась, куда это он бежит. Узнав о страданиях мальчика Васи, добрая старушка Петровна сказала ему:- Записывайся к какому хочешь врачу, только не ходи в Доктору Мышьяковичу. Он сидит в тринадцатом кабинете и ждет бедных пациентов. Никто от него еще не возвращался.Мальчик Вася поблагодарил старушку Петровну и побежал в поликлинику. Кариозный Монстр продолжал бесчинства в Васином рту и слушал приятные для его слуха Васины ругательства.Мальчик Вася забежал в поликлинику. В Регистратуре большая тетя ему сказала, что талонов не осталось, только есть талон к Доктору Мышьяковичу в тринадцатый кабинет. Мальчик Вася замотал головой и закричал:- У меня острая боль! Дайте мне других стоматологов!Кариозный Монстр радостно хохотал басом и грыз зуб.- Мальчик, не устраивай тут скандал и веди себя прилично. Бери талон к Доктору Мышьяковичу в тринадцатый кабинет. Это очень хороший специалист… ИЛИ БЕГИ ОТСЮДА! Скорее!У мальчика Васи от боли помутнело в голове, и он практически не понял тонкого намека толстой тети. Схватив талон, он побежал в тринадцатый кабинет. Странно, но на этаже было всего 12 кабинетов, около которых сидели люди разных возрастов. Мальчик Вася спросил у проходящей мимо медсестры, где находится тринадцатый кабинет. Медсестра изменилась в лице, испугалась и показала мальчику на другой этаж.На этаже было тихо и никого не было. Мальчик Вася подошёл к двери и постучался. Услышал страшный голос:- Входите!Мальчик Вася зашел и увидел в полутьме огромное кресло с цепями. Рядом стоял высокий, страшный, худой старик. Он улыбнулся острыми зубами и страшным голосом сказал:- Проходи, мальчик, я Доктор Мышьякович…Мальчик Вася испугался и хотел бежать, но из полутьмы выползли огромные Паук и Таракан и схватили его своими лапами. Потом они привязали мальчика Васю к креслу. Кариозный Монст зарыдал от страха…Доктор Мышьякович приближался к мальчику. Вася увидел, что Доктор был в халате, заляпанном кровью. В одной руке Мышьякович держал шприц с какой-то мутной жидкостью. Игла была ржавая. В другой руке он сжимал ручную дрель с огромным сверлом. Из кармана халата торчали здоровые кусачки…- Ну-с, приступим, молодой человек! - страшным голосом прошипел Доктор Мышьякович, - редко кто доживал до второй пломбы!Мальчик Вася и Кариозный Монстр забились в ужасе... Доктор приближался все ближе и ближе…

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