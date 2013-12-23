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Страшилки

Страшилка о Стоматологе

Одна мама очень любила конфеты. Шоколадные. Бывало, придёт с работы и бегом к шкафу: и сразу есть конфеты. Готовит ли ужин, смотрит телевизор, все равно ест конфеты. Мальчик Вася тоже любил конфеты. Но мама ему давала их немного и все время говорила: «Мальчик Вася, очень вредно есть много конфет! Могут заболеть зубы.

Однажды, когда мама была на работе, мальчик Вася пробрался на кухню и вытащил вазу с конфетами. Это были очень вкусные мамины конфеты. Они были вкуснее пауков и тараканов, которых он периодически ел. Мальчик Вася очень обрадовался и принялся кушать их одну за одной.

И вот, когда в вазе оставалось всего три конфеты, страшный Кариозный Монстр стал грызть эмаль Васиных зубов. Мальчик Вася громко завыл и стал ругать Кариозного Монстра различными нехорошими словами, которые он знал. Но Монстру было нестрашно, он продолжал грызть зубы, гадко ухмыляясь.

Тогда мальчик Вася схватил пасту «Лаколют» и принялся чистить зубы. Но Кариозный Монстр только гадко захихикал и вгрызся в коренной зуб.

Мальчик Вася, страдая от дикой боли, побежал в стоматологическую поликлинику. Навстречу ему попалась добрая старушка Петровна. Увидев мальчика Васю, она, как всегда, поинтересовалась, куда это он бежит. Узнав о страданиях мальчика Васи, добрая старушка Петровна сказала ему:

- Записывайся к какому хочешь врачу, только не ходи в Доктору Мышьяковичу. Он сидит в тринадцатом кабинете и ждет бедных пациентов. Никто от него еще не возвращался.

Мальчик Вася поблагодарил старушку Петровну и побежал в поликлинику. Кариозный Монстр продолжал бесчинства в Васином рту и слушал приятные для его слуха Васины ругательства.

Мальчик Вася забежал в поликлинику. В Регистратуре большая тетя ему сказала, что талонов не осталось, только есть талон к Доктору Мышьяковичу в тринадцатый кабинет. Мальчик Вася замотал головой и закричал:

- У меня острая боль! Дайте мне других стоматологов!

Кариозный Монстр радостно хохотал басом и грыз зуб.

- Мальчик, не устраивай тут скандал и веди себя прилично. Бери талон к Доктору Мышьяковичу в тринадцатый кабинет. Это очень хороший специалист… ИЛИ БЕГИ ОТСЮДА! Скорее!

У мальчика Васи от боли помутнело в голове, и он практически не понял тонкого намека толстой тети. Схватив талон, он побежал в тринадцатый кабинет. Странно, но на этаже было всего 12 кабинетов, около которых сидели люди разных возрастов. Мальчик Вася спросил у проходящей мимо медсестры, где находится тринадцатый кабинет. Медсестра изменилась в лице, испугалась и показала мальчику на другой этаж.

На этаже было тихо и никого не было. Мальчик Вася подошёл к двери и постучался. Услышал страшный голос:
- Входите!

Мальчик Вася зашел и увидел в полутьме огромное кресло с цепями. Рядом стоял высокий, страшный, худой старик. Он улыбнулся острыми зубами и страшным голосом сказал:

- Проходи, мальчик, я Доктор Мышьякович…

Мальчик Вася испугался и хотел бежать, но из полутьмы выползли огромные Паук и Таракан и схватили его своими лапами. Потом они привязали мальчика Васю к креслу. Кариозный Монст зарыдал от страха…

Доктор Мышьякович приближался к мальчику. Вася увидел, что Доктор был в халате, заляпанном кровью. В одной руке Мышьякович держал шприц с какой-то мутной жидкостью. Игла была ржавая. В другой руке он сжимал ручную дрель с огромным сверлом. Из кармана халата торчали здоровые кусачки…

- Ну-с, приступим, молодой человек! - страшным голосом прошипел Доктор Мышьякович, - редко кто доживал до второй пломбы!

Мальчик Вася и Кариозный Монстр забились в ужасе... Доктор приближался все ближе и ближе…


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:17
Вчера, 09:17 by Red ScorpionПросмотров: 215Комментарии: 16
+5

Ключевые слова: Стоматолог конфеты монстр кабинет авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:03
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 640
Женераль! Я вам этот страх никогда не прощу scream pila
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 10:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 315
Кариозный Монстр продолжал бесчинства в Васином рту - это какие бесчинства продолжались? Огласите весь список пожалуйста. smiley
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Red Scorpion
Вчера, 10:23
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5314|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 615
Цитата: зелёное яблочко
Женераль! Я вам этот страх никогда не прощу

Ты же смелая девушка, Шурале не испугалась, Не так все страшно ))) Подумаешь, Мышьякович какой - то))

Цитата: Kreisleiter13
Кариозный Монстр продолжал бесчинства в Васином рту - это какие бесчинства продолжались? Огласите весь список пожалуйста

Он грыз эмаль зубов, мучал нервы , причиняя адские боли мальчику Васе)) .. А ты что придумал ? laughing
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:35
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 640
Да Шурале младенец относительно! У меня в финале душа в пятки ушла crazy
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Red Scorpion
Вчера, 10:42
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5314|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 615
Цитата: зелёное яблочко
Да Шурале младенец относительно! У меня в финале душа в пятки ушла crazy

... Ой, не обманывай , а как же Омуль и Хемуль из Космоса)) Они страшней намного.. ( скоро выход 2 Части)
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#6 написал: Kreisleiter13
Вчера, 10:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 315
Цитата: Red Scorpion


Цитата: Kreisleiter13
Кариозный Монстр продолжал бесчинства в Васином рту - это какие бесчинства продолжались? Огласите весь список пожалуйста

Он грыз эмаль зубов, мучал нервы , причиняя адские боли мальчику Васе)) .. А ты что придумал ? laughing

От этих монстров всякого непотребства можно ожидать, фантазия у них извращенная. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#7 написал: Red Scorpion
Вчера, 11:00
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5314|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 615
Цитата: Kreisleiter13
От этих монстров всякого непотребства можно ожидать, фантазия у них извращенная

Согласен , особенно от таких и во рту)) smeh
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:08
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 640
Цитата: Red Scorpion
Цитата: зелёное яблочко
Да Шурале младенец относительно! У меня в финале душа в пятки ушла crazy

... Ой, не обманывай , а как же Омуль и Хемуль из Космоса)) Они страшней намного.. ( скоро выход 2 Части)

О, ждём! blush. У Омуля и Хемуля нету дрели и ржавых игл
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#9 написал: Kreisleiter13
Вчера, 11:41
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 315
Цитата: Red Scorpion
Цитата: Kreisleiter13
От этих монстров всякого непотребства можно ожидать, фантазия у них извращенная

Согласен , особенно от таких и во рту)) smeh

Да уж. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#10 написал: Tigger power
Вчера, 13:15
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 768
Так вот почему взрослый Вася недолюбливал пауков с тараканами)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#11 написал: Arhip
Вчера, 15:39
+3
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Репутация: (1825|0)
Публикаций: 84
Комментариев: 1 740
Цитата: Red Scorpion
Ой, не обманывай , а как же Омуль и Хемуль из Космоса)) Они страшней намного.. ( скоро выход 2 Части)


Жду продолжения.

Вчера тоже про стоматологов написал, но ты меня опередил. Теперь думаю, что с ней делать. Названия похожи, путаница будет
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#12 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:25
+1
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Публикаций: 11
Комментариев: 615
Цитата: Arhip
Вчера тоже про стоматологов написал, но ты меня опередил. Теперь думаю, что с ней делать. Названия похожи, путаница будет

Выкладывай ))) Назови номер 2 smile
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#13 написал: Kreisleiter13
Вчера, 16:42
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 315
Цитата: Arhip

Вчера тоже про стоматологов написал, но ты меня опередил. Теперь думаю, что с ней делать. Названия похожи, путаница будет

И как там наркоман Вася? smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#14 написал: Nlo
Вчера, 16:49
+1
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Комментариев: 752
А у мамы с монстром видимо мирное соглашение было подписано? grin
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#15 написал: Arhip
Вчера, 16:59
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Комментариев: 1 740
Цитата: Red Scorpion
Выкладывай ))) Назови номер 2


Наверное так и сделаю. Главное что бы со второй частью твоей истории не перепутали
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#16 написал: Estellan
Вчера, 20:46
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Комментариев: 2 881
Чет у меня вьетнамские флешбеки начались...
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