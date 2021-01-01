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Страшилки

Обгоревший ребенок

После просмотра очередного фильма на ночь я, выключив телевизор, довольно быстро провалился в сон. Но спать мне суждено было недолго.

Приблизительно в половине пятого утра меня разбудил шум в районе окон, где на полу мирно ночевал попугай в своей клетке. Я открыл глаза и осознал, что всю ночь провёл в довольно странном, даже для себя, положении – лёжа на спине.

Моё тело располагалось по диагонали относительно кровати, а голова свисала с края постели. Шея страшно затекла, и было понятно, что просто так мне не подняться.

Медленно переведя взгляд, я пришёл в ужас. Прямо перед клеткой с попугаем ко мне спиной сидел ребёнок чёрного цвета. Его было отчётливо видно – лунный свет в ту ночь заливал комнату. Ребёнок наблюдал за птичьей клеткой.

Как можно тише я попытался подняться с постели, но всё, что у меня получилось, это тяжело прохрипеть от бессилия – тело меня не слушалось. В тот момент мне хотелось кричать, встать и выбежать из комнаты, но я этого не мог, ведь даже для того, чтобы просто-напросто поднять голову, свисавшую с кровати, мне пришлось приложить огромные силы.

Через пару секунд я начал приводить самому себе доводы о том, что всё это происходит во сне. Но как бы не так… В помещении отчётливо был слышен звук передвижения секундной стрелки на настенных часах, а все предметы в комнате были невероятно реалистичными. Таких снов я не припомню.

Видимо, услышав мои попытки подняться, ребёнок, сидящий у клетки, стал оборачиваться. Я был поражён ещё больше: его кожа была не просто чёрной, она была покрыта коркой, как будто после пожара, а глаза его были абсолютно белыми и равнодушными…

Почти не двигая губами, ребенок что-то прошептал (я не разобрал, что именно) и в упор посмотрел на меня. Не могу сказать, как много времени прошло с начала и до конца этого события, но я успел рассмотреть младенца целиком и полностью, а также уверовать в его реальное существование.

Прошли считанные мгновения или минуты с начала всей этой чертовщины – мне не известно, но в момент, когда я стал ощущать, что контроль над телом возвращается, ребёнок начал на глазах исчезать.

Медленно, в течение приблизительно 10-ти секунд, его кожа и тело стали распыляться по комнате крупным пеплом и исчезать на лету. Я же просто съежился в углу кровати и сидел не шевелясь и дрожа от страха.

Что со мной случилось в ту ночь? Я до сих пор не могу найти ответ на этот вопрос. Возможно, мое видение как-то связано с прошлым этой квартиры, может быть, еще что-то. Уверен я лишь в одном – в тот момент я точно не спал.


Автор: Николай Шмидт.
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Сегодня, 15:07 by СтраснаяПросмотров: 108Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ребёнок пробуждение онемение исчезновение

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