Ребёнок в больничной палате

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:49

Тролль12 Просмотров: 214 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 01:49 by

Сам я так и не понял, приснилось ли мне это или нет, но чувства были вполне реалистичны.Так уж вышло, что положили меня в больничку подлечиться, и нахожусь я здесь с ночи 31 января на 1 февраля. Терапевтическое отделение, палата на 5 человек и все кровати заняты.Прошедшей ночью, где-то около 23:00, все легли спать, но я обычно перед сном еще читаю, потому уснул около часа ночи. Хотя уснул - это громко сказано, так как всю ночь ворочался: то проваливался в дрему, то опять просыпался.Под утро я спал на животе, голова на подушке правой щекой. Сквозь сон почувствовал, что мне на спину сел ребенок в районе лопаток, причем не как обычно (у кого есть детки, тот поймет), ведь пока карапуз заберется на спину или на живот к папе или маме, он еще мимоходом может вам своим копошением оставить пару синяков и случайно сломать родителю ребро. Про ребро, конечно, шучу, но, думаю, все поняли.Этот же просто - бац! И сидит... Но сквозь сон об этом не думаешь.А свои ручонки мне на глаза положил. То, что это ребенок, я понял и по весу, и по тому, что его ножки были в аккурат на моих лопатках. И они были маленькие, слегка согнутые в коленях. Моему младшему сыночку почти четыре года, если сравнивать с ним (а он у меня не такой мелкий), то ребенок был, наверное, чуть помладше моего и полегче.Страшно мне не было, и я сквозь сон подумал, что это мой меня решил таким способом разбудить. Пальчики этого малыша лежали на моих глазах, а ладошки на висках, причем не какие-нибудь ледяные, а обычные тепленькие детские пальчики. И эти ручки как бы начали слегка массировать виски, и я даже прибалдел, еще подумал: "Вот мой разбойник как папе массаж может делать".И тут я начал осознавать, что я нахожусь не дома. Немножко, конечно, струхнул, но паники не было.Слегка приоткрыл левый глаз и как будто между его пальчиков увидел, что я точно не дома. Нам в палату через окно попадает слабенький уличный свет, тут я резко открыл глаза - и все пропало.Потом немножко полежал в размышлениях, стоит ли снова засыпать на этом месте, но особого выбора нет. Как я уже писал, все кровати заняты, и я вновь задремал.В какое время это было, не скажу, так как на часы не смотрел, но позже, в шесть часов, меня разбудили брать кровь из вены, так что точно до шести утра.Сейчас, вспоминая сегодняшнюю ночь, не могу толком понять, сон это был или нет, но страха перед следующей ночью нет. Есть уверенность, что зла мне причинить не хотели.Рассказал "сокамерникам", ну и, конечно, никто не поверил. Почему я уверен, что это был ребёнок, я тоже не знаю. Просто сразу так подумал.На этом собственно и все , спасибо за терпение )))

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