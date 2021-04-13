SSD

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:07

YaMason Просмотров: 61 Комментарии: 1 +2 Вчера, 12:35 by

Жил как-то в очень дождливом городе мальчик Андрюша - хардкорщик... Ему было лет 12, и он очень любил компьютерные игры, сложные игры. Из своих любимых у него в списке были: "Металлические гири", "Тёмный соус" и "Грязный звонок". Он так долго играл в сложные игры, что его психика была расшатана: он орал на игры так громко, что слышно было аж на 3 этажа вверх и вниз. Родители очень часто слышали от соседей замечания:- Угомоните своего сына, он слишком много орёт, не давайте ему играть в компьютер!!!И как- то раз у Андрюши полетел SSD, он долго плакал, ведь после всех его криков ему вряд ли купят новый, но он всё-таки решился выпросить новый накопитель.Андрюша пришёл на кухню к маме, набрался сил и сказал:- Мам.- Да? - вопросительно ответила мать, повернувшись.- У меня сломалась деталь от компьютера, мне нужна новая. - скромно сказал Андрюша.- И слава богу, наконец ты сможешь выйти на улицу, погулять, заодно и нервничать не будешь. - ответила спокойно мать, поправив упавшие волосы.- Ну мам, мне нужно починить компьютер, - сказал неровным голосом мальчик.- Нет, тебе от компьютера больше вреда, чем пользы, - утвердительно ответила мать, ставя точку в этом разговоре.- Ну мне надо! - уже в полуобиде, на повышенном тоне сказал Андрюша.- Подрастёшь, купишь, будешь играть, всё, точка, этот разговор окончен, - уже нервно ответила мать.- Но я хочу сейчас! - из глаз Андрюши начали течь слёзы.- Всё, нет, и точка. - её голос повысился.- В жизни полно интересных вещей, хватит тебе портить себе жизнь, ни девочки, ни друзей, ни личной жизни, сплошные игры, снова и снова, я слышу от соседей замечания, мне надоело ходить красной как помидор от стыда. Этот разговор окончен, - закончила она чуть ли ни криком.Андрюша ушёл в слезах, а мама, присела на стул, налила стакан воды и залпом выпила, чтобы успокоиться.От нечего делать, Андрюша пошёл на улицу. Выйдя из парадной, солнечный свет пробил ему двоечку прямо в глаза, казалось, он ослеп.- Ай, почему так больно? - подумал Андрюша. - И сюда меня хотела отправить мама? Какая же это пытка, она просто чудовище, глазам больно, я уже устал, делать нечего.- Эх, и ладно, пойду куда глаза глядят, всё равно хуже не будет.Андрюша проходил по узким улочкам, под берёзами, мимо площадок, где кричали дети, вдоль машин: красная, синяя серебряная, столько разных видов, цветов.Андрюша проходил под аркой, как вдруг ему перегородили проход четыре подростка, на них были спортивки, синие штаны с логотипом Ruma, кеды Oribas, и восьмиклинки, все были выбриты почти на лысо.- Щщщщщщффф, - свистнул он Андрюше.- Подойди сюда, - сказал один из подростков.- Э, слыш, ты чё глухой? К тебе обратились, быро подшёл.- М м м мне? - промямлил Андрюша.- М м м мне? - перекривлял одни из подростков, - сюда почесал.Андрюша, подошёл его ноги тряслись.- Ты чё такой нервный? Мы просто перетереть хотим, - с усмешкой сказал один.- Так вот, малой, ты с какого района? - спросил другой подросток.- Я тут живу, через три дома. - тихо ответил Андрюша.- Чё ты там про себя щебечешь? Ни черта не слышно.- Я тут живу, - повторил громче Андрюша.- Понятно, а ты Петуна знаешь? А Белика? А Морковку? А Сяму? - начал перечислять какие-то имена один из них.- Не знаю, я, - не успел Андрюша договорить, как один из подростков вскочил, с криком "Мочи!"Первым же ударом Андрюша свалился вниз, будто мешок картошки, который кинули. Трое остальных подскочили и осыпали градом ударов. Вскоре им это наскучило, и они сказали Андрюше, что бы тот больше не появлялся в их районе.Избитый и грязный, Андрюша лежал еще минут десять на асфальте и плакал. Всё тело болело. Как только он успокоился, решился подняться, ибо холодно лежать на асфальте.Решил Андрюша вернутся домой. Шёл он обратно уже быстрыми шагами, смотря то влево, то вправо. Вдруг его взор зацепила вывеска "ВСЁ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ, ПОЧТИ ДАРОМ". Под вывеской была дверь, ведущая в подвал. Андрюша зашёл в магазин и поразился: куча разных деталей, которые стояли совсем недорого, будто от них просто хотели избавится.- Что вас заинтересовало. дорогой? - за прилавком стоял пожилой человек Таджикской наружности.- Извините, я просто решил посмотреть, меня привлекла ваша вывеска, – скромно сказал Андрюша.- Тебе что-то нужно? - повторил старый таджик.- Мне нужен SSD, но у меня нет денег.- Хорошо дорогой, забирай, бесплатно отдаю, - в глазах таджика мелькнул огонёк.- ПРАВДА?! - удивился Андрюша.- Мамой клянусь, но с условием.- Каким условием, - напрягся Андрюша.- Ты пойдешь по этому адресу, напишешь на двери этого человека то, что находится на другой стороне бумажки, - таджик протянул бумажку Андрюше.Сделка показалась вполне выгодной - всего-то прийти, да втихую написать на двери какую-то бессмыслицу в обмен на пропуск в свой мир счастья, и он без задней мысли согласился.Андрюша пошёл домой, положил SSD подальше от родителей, взял маркер, телефон, и пошёл по адресу. Горький опыт научил Андрюшу идти аккуратно. Пройдя несколько кварталов, он пришёл к нужному дому и подловил, когда человек откроет дверь, чтобы войти внутрь.Поднявшись на пятый этаж, Андрюша, сверившись с бумажкой, достал маркер и начал чертить круги на двери, внутри которой было написано "Смотри!". После,он быстро положил обратно фломастер, бумажку и развернулся. Только он хотел сделать шаг, как его руку схватило что-то костлявое. За его спиной послышался хрип, он пытался вырваться, но оно было сильнее. С ужасом, он повернулся и заметил лишь несколько седых волос, толстых, как стебель. Как только оно почувствовало, что его увидели, оно испарилось, и вырывающийся Андрюша, под напором собственных усилий, полетел в соседнюю дверь, шибанулся головой, но, спустя мгновение, вопреки боли и головокружению, выбежал на улицу. Он быстро и нервно дошёл до дома и даже отказался от ужина, просто лёг спать.На следующие утро Андрюша проснулся усталым, хотя всю ночь спал, он не чувствовал себя отдохнувшим хоть каплю, но и спать не хотел.Мысли его были заняты вчерашним днём и были прерваны криком мамы из кухни.- Еда готова, иди есть!Андрюша пришёл на кухню, сел за стул, и только хотел пожелать приятного аппетита, но мама его опередила, заметив синяки.- Что с тобой случилось? Почему ты весь в синяках?- Я наткнулся на подростков, они меня избили.- Зачем ты ходишь по нелюдным местам, где тебя могут избить? А если бы это был маньяк или неадекватный алкоголик?- Я шёл, куда глаза глядят, вот и всё.- Куда глаза глядят, глядели бы, куда надо, не был бы разукрашен, - с этими словами мать принялась есть.Поев, Андрюша пошёл к компьютеру, и заменил SSD. На вид он был необычен, да и производитель был не указан, на коробке был текст на каком-то арабском языке, но это было неважно. Андрюша снова мог играть в свои любимые игры, только вот ни сил, ни желания у него не было, какую бы игру он не запустил, ему было это неинтересно, поэтому он полез на форумы, порисовал paintе... так продолжалось пол дня, пока мать не прервала тишину.- Ты починил компьютер?- Да, я приобрёл SSD, - сказал, не подумав Андрюша.- Так, и на какие средства ты их приобрёл?Тут Андрюша понял, что история о таджике, который отдал ему SSD за услугу, будет звучать бредово, да и сама услуга, не то, чтобы была чем-то, чем можно было гордиться.- Нашёл, хулиганы обронили, пока били, и не заметили.Мать немного подумала, и решила, что выяснять ложь это или правда уже не стоит. В любом случае, пока всё тихо, всё хорошо.День и вечер прошли так же апатично, как и утро. Из головы Андрюши потихоньку начал исчезать тот день, он всё так же не выспался, всё так же не играл в компьютер, просто сидел в интернете и самом компьютере.Одним вечером ему показалось будто в отражении монитора мелькнуло чьё-то лицо с толстыми седыми волосами, но он не предал этому значения. Мать сказала Андрюше чистить зубы и ложиться спать, на что он, как всегда нехотя встал и побрёл мимо родительской комнаты в ванную. Проходя мимо двери, Андрюша почувствовал какой-то непонятный холод, пробивающий его до дрожи. Хотя в квартире было тепло, на душе резко стало слишком тревожно, мысли начали путаться, как только он прошёл дверь родителей и дошёл до ванны, всё прекратилось. Андрюша взял зубную щётку и начал чистить зубы. После процедуры, он простоял еще полчаса, боясь пройти обратно, пока не пришла мать и не подогнала к кровати. Лёжа в кровати, Андрюша ещё часа два лежал, не имея возможность заснуть, тревога в его душе осталась как рябь на воде после падения капли воды. Спустя два часа, он заснул. На удивление наконец-то он смог выспаться. Утром Андрюша снова стал хардкорщиком: боссы умирали, фраги набирались, жизнь снова приходила в нужное русло, пока не случилось следующие:- Андрюша, иди обедать.Андрюша пришёл, взял ложку, и начал есть суп. Он был самого обычного вкуса, просто мама смотрела на него не моргая.- Что случилось? - спросил Андрюша.- Ничего, я просто смотрю, а что, что-то не так? - ответила, даже не моргнув, мать.- Нет, всё в порядке.Мать продолжала на него смотреть, почти не моргая.Доев, Андрюша сказал "спасибо" и пошёл из кухни.Войдя в комнату, он почувствовал тяжесть, перед глазами всё плывёт, живот резко начало крутить, все звуки обострились. Андрюша слышал, как мать сидит на том же месте, где и была, когда он пришёл, и дышит. Он вышел на балкон, чтобы немного глотнуть воздуха, но ноги сыграли с ним злую шутку, и спустя мгновение, он почувствовал невесомость, потом миг жгучей боли в разных частях тела, пока она не сошлась воедино в одной большой боли.Андрюша оказался в темноте, он узнал собственную квартиру. В ней было очень холодно, он чувствовал на себе прожигающий взгляд отовсюду. В панике, выбегая из комнаты, он заметил на кухне знакомый силуэт. Пробежав прихожую, Андрюша начал ломиться в наскоро сделанную дверь из досок. Это была не его дверь, но это было не важно, от ударов по двери сыпались песчинки.Вдруг Андрюша услышал хрип и медленные шаги, каждый из которых сопровождался хрустом всего скелета. Дверь еле поддавалась, но хруст и хрип были всё ближе, и ближе, и ближе. Хрип уже щекотал барабанные перепонки. Андрюшу охватило леденящее оцепенение, на его шею легла тяжёлая костяная рука и начала гладить, акцентируясь на позвонках, с позвонков на челюсть, в конце зафиксировалась на челюсти, а второй на затылке. Резкое лёгкое движение, щелчок резкой боли, отключил все ощущения, дверь открылась, и Андрюша упал на тёплый чёрный песок. Он попытался разглядеть периферическим зрением чудовище, но увидел лишь старую дверь, изрисованную кругами. Темнота начала испаряться, чёрный песок заменился на больничную койку, а темнота на белый потресканный потолок, койки с другими больными и жёлтыми стенами.Мимо проходила куча людей в белых халатах, один из них подошёл к Андрюше.- Ну что, допрыгался, мальчик? - спросил человек с ухмылкой.- Допрыгался? Я не прыгал, я упал! - с недоумением сказал Андрюша.- Как скажешь, в любом случае приземление было хоть и мягким, но твоему телу хватило, - сказал человек.- СЕСТРА! Тут один в сознание пришёл, исправьте это недоразумение, - сказал доктор.К койке подошла женщина лет сорока, подготовила шприц и сделала укол. Вновь появилась пустыня, вновь темнота, но двери уже нет. Долгие странствия и поиски Андрюши привели к скелету, обтянутому кожей и сухожилиями. Андрюша подошёл ближе.- Ещё один. - сказал скелет, плавно дыша.- Ты говоришь? Кто ты? Как ты здесь оказался? - удивлённо спросил Андрюша.- Аль Азиф, жертва, торговец, учёный. - Произнёс скелет. - Ты присаживайся, раз ты тут, значит ты теперь тоже заложник своего тела, расскажи мне о своём мире, какой год, что изменилось в мире?Андрюша не сразу смог начать рассказ, ему надо было переварить своё положение, но времени было много, и со временем он смирился.- Я Андрюша, вся жизнь для меня была в компьютере, компьютер это как книга, только не читаешь, а управляешь. - сказал Андрюша.- В какое время же ты живёшь? - спросил Аль Азиф.- Две тысячи двенадцатый год, - ответил Андрюша.Андрюша много рассказывал, а Аль Азиф, внимательно слушал и дивился.Аль Азиф рассказал о себе, о нелёгкой жизни торговца, которому удалось стать частью истории.Так прошло много лет, истории повторялись, годы летели незаметно.- Послушай, Андрей, мы ведь с тобой сидим тут уже так долго, но, ты не разу не спрашивал про монстра, тебе не интересно кто он? Я знаю, я уже спрашивал, но, ты ни разу не захотел слушать.- Друг, мне больно вспоминать, да и не хочу, это слишком больно, но думаю рано или поздно я это услышу. - ответил Андрей.- Тем более прошло уже лет двадцать, думаю тебе стоит узнать, о том, что тебя сразило, - добавил Аль Азиф.- Хорошо, раз ты настаиваешь, расскажи мне про чудовище, убивающие людей. - ответил Андрей уставшим голосом.- Ну не надо так, к тому же это история о самой прекрасной женщине востока, чья жизнь пошла под откос, я могу рассказать полную историю, но, смотрю, тебя она не привлекает.- Спасибо, что понимаешь, так что же с ней стало? - Андрей улёгся поудобнее на тёплый песок, закинул ногу на ногу и закрыл глаза.Всё началось после смерти эмира, любимого народом. Пост занял его сын Рахит, он был жесток, и народ был против него, но у него в руках была власть и армия. Однажды, он встретил женщину, которой по красоте не было равных, её звали Халь, он предложил ей стать его главной наложницей, но она отказала ему, ответив, что у неё есть возлюбленный. Это разозлило Рахита, и он лично казнил всю её семью через забивание камнями, а семью возлюбленного он прирезал, самого же возлюбленного посадил на цепь, отрезал гениталии и оставил в живых, кормя тем, что не съел скот. Халь не могла на него смотреть без злобы, и однажды он пришёл пьяным к ней, и, увидев знакомый взгляд ненависти, приказал лишить её глаз через выжигание. Пострадали не только глаза, но, и лицо, от чего она превратилась из наложницы, в животное, над которым он забавлялся, пока на прогулке не зашиб её камнем.Рахит оставил лежать её посреди пустыни на радость падальщикам. Но её нашёл один торговец и не смог добить или оставить, его звали Аль Азиф. Аль Азиф был в самом расцвете сил и увлекался темными материями. Он выходил Халь, и она стала его прислугой. Он вырезал для Халь глаза, но от них было немного проку, пока к нему во сне не пришли древние существа, и он не написал на утро книгу, не имеющей названия. Прочтя собственную книгу, он нашёл способ вернуть зрение Халь.- Смотри! - сказал Аль Азиф. - Ты видишь? Я как-то сказал, что однажды верну тебе зрение, подожди, со временем ты станешь так же красива, как раньше.- Это невозможно, но вы сделали это! - поражённо ответила Халь.Шло время... Аль Азиф стал часто покидать Халь и наказывать ей не покидать палатку, пока он не вернётся. Каждый день Аль Азиф приходил всё мрачнее и мрачнее. Однажды Халь заметила на его одежде кровь, на её расспросы он отвечал, что это не её дело, она не могла ему встать поперёк, так как чувствовала, что она обязана ему всем, и лишь молча мирилась с данным ответом. Внешность её вернулась, но жажда узнать правду не исчезла, и однажды она проследила за Аль Азифом. Она пошла следом за ним, пока не дошла до временного лагеря, в котором лежало множество самых разных частей тела, в самом разном состоянии, в одном из них она признала эмира и своего возлюбленного.Вид изуродованного возлюбленного поверг её в шок, Аль Азиф пытался её успокоить, объяснить что всё это сделано ради неё, но разум её померк. Кинувшись на него, она воткнула рядом лежачий острый инструмент ему в живот, сделав двенадцать ударов, она отползла. Пред страхом смерти, Аль Азиф обезумел и пожелал ей гнить вечность, - "пусть даже смерть не дарует тебе покоя". С этими словами Аль Азиф потерял сознание. Так и произошло. Халь начала смердить как сорок мертвецов, её тело начало гнить, но она не могла умереть, все сторонились её, либо пытались убить, у неё не было сил сопротивляться, от чего она узнала на себе все пытки востока, пока не рассыпалась. Вскоре об этом стали ходить байки среди детей, мол если рисовать круги, в которых писать "Смотри!", то вскоре появится призрак гниющей и заколет тебя инструментами, которые были когда-то у её хозяина. Никто не знал, кто первым узнал об этом, но, это срабатывало, из-за чего тех, кто знал об этой байке, убивали, дабы она была забыта, и жертв не стало больше.- Как видишь, всё началось с меня, я стал началом этого проклятия, - сказал Аль Азиф.Долгое время Андрей молчал, потом открыл глаза.- Ты убивал жителей города? - спросил Андрей.- Я вырезал зло, они могли спасти множество жизней, но вместо этого молча наблюдали, как их соседей мучает и уничтожает тиран. Чем же они отличаются от зла? Так в них появилась хоть толика смысла. - серьёзно ответил Аль Азиф.С этими словами в глазах Андрея начало всё размываться, его начал пробивать холод.- Что происходит? Мне холодно, я ослеп. - сказал испуганным голосом Андрей.- Предполагаю, что ты ещё жив, сделай, что должно, не слушай других, они не поймут, они не знают. - ответил Аль Азиф, положив руку на плечо Андрея. - Неторопись возвращаться, мир полон зла, тьма окутала его, но свет твоей жизни осветит тебе путь, какой бы ни была твоя жизнь, она всяко лучше смерти.Андрей раскрыл глаза, подключённый к капельницам, укрытый одеялом, весь трубках, и обросший, лучше быть не может. Полежав полчаса, Андрей почувствовал чей-то холодный взгляд внутри себя, кто-то с ненавистью смотрел на него. С этим ощущением он пролежал полчаса, пока к нему не пришёл доктор. Увидев пробуждённого пациента, он начал звать медсестёр, которые тут же подошли.- Голова болит, доктор, сколько я пролежал? Где я? Можно убрать эти трубки? Когда я могу п…- Тише молодой человек, я сейчас утону в ваших вопросах, вы в больнице, пролежали двадцать лет, часть трубок можно, головная боль, это нормально, вы двадцать лет в коме пролежали с аномальными показателями. – сказал доктор.Андрей попытался встать, но почти безуспешно.- Не напрягайтесь, наша медицина не настолько хороша, чтобы вы после многолетней комы спокойно вставали, - сказал доктор.Ещё почти год Андрей потратил на восстановления мышц до более пригодного. Во время восстановления Андрей чувствовал присутствие Халь, будто она всегда была по левое плечо.После восстановления, его спокойно отпустили, не задавая вопросов, дав одежду.- Скажите доктор…- Михаил Николаевич, вам бы стоило начать называть меня по имя отчеству, а не должности, и вообще, я не доктор уже лет двадцать, я главный врач. - перебил доктор.- Прошу прощения, Михаил Николаевич, скажите, что происходит? Двадцать лет в коме меня поддерживали, потом, терапия по восстановлению, вы выдали мне одежду, которая мне идеально подходит и даже нечего не спрашиваете.Доктор резко помрачнел, положил в карман руку и достал записку с адресом.- Ваш ход, - сказал доктор.- Знаете, Михаил Николаевич, вы мне кого-то напоминаете.Доктор развернулся, ушёл быстрым шагом.Андрей пошёл по адресу, каждый дом ему что-то напоминал, но, что... Подойдя к нужному дому, он взял дверь от парадной, дёрнул, этого было достаточно, чтобы она открылась. Подойдя к двери, словно буря, на него нахлынуло осознание, он был здесь, эта та дверь, на ней всё еще видны круги, здесь его схватила Халь, здесь он вызвал её, здесь он привёл её домой.Дверь была не заперта, и Андрей, открыв почуял запах гнилой плоти, он прикрыл нос, попытался оглядеть, но было слишком темно, чтобы что-то увидеть. Все двери перед прихожей были полуоткрыты, издали был слышан звук слабо текущей воды. В доме была ужасная сырость, Андрей счёл разумным войти с распахнутой дверью, так хоть что-то можно было увидеть. Переступив порог, он медленно побрёл по грязному паркету, выключатели само собой не работали, что вне всяких сомнений огорчало. Андрей дошёл до туалета, открыл дверь, туалет был невелик, на стенке был шкафчик, но его цель была не там, он не знал точного местоположения того, что он ищет, но он чувствовал, что он не в шкафчике, он потянул руку за унитаз через паутину, он ощутил коробочку, спрятанную в пыли. потянув к себе, он почувствовал чей-то взгляд на себе. Внезапно всё потемнело, будто дверь закрыли.. Так и было... Входная дверь - единственный источник света. Она закрылась, молодой человек резко схватил коробку, развернулся и большими шагами пошёл до выходной двери. Успев сделать два шага он услышал за спиной «Андрюшааа»... Что-то прохрипело.- Андрюшаа, куда ты уходишь? - сказало что-то хриплым но, знакомым голосом.Андрей развернулся, хрип явно шёл из туалета, из шкафчика.- Зачем тебе моя коробочка? - продолжало говорить оно хрипом. - Почему ты молчишь? Ты забыл меня? Ты не узнаёшь свою мамочку?Андрей был в оцепенении, точно, это голос матери, но хриплый, будто её горло передавлено чем-то.- Подойди ближе, открой дверцу, я застряла. – завершила она свой монолог.- Ты не моя мать, - говорил Андрей напуганным голосом.Он повторял это снова и снова, его голова перестала соображать.- ОТКРОЙ ДВЕРЦУ, МАЛЬЧИК! - резко прорычала нечеловеческим голосом мать.По двери шкафчика начали наноситься удары один за другим, каждый удар отдавал по дверце. Такой звук, будто больше эта дверь не выдержит.Андрей опомнился и быстро побежал к выходной двери, но она была захлопнута и не казалась хлипкой. После пары ударов ногой по ней, он услышал скрип ручки. Это открылась ручка шкафчика. Андрей добежал, до кухни, «Чёрт, всё заколочено». Андрей услышал скрип дверцы шкафчика, молнией он влетел в закрытую комнату. Внезапно перед его лицом стояла женская фигура, на этот раз он её разглядел: разлагающаяся женщина с полузасохшей гнилой плотью, покрытая в порванный выцветший шёлковый наряд, её руки были обглоданы и изломаны, и кое-где были скреплены лишь на сухожилии. Её лицо наполовину отсутствовало, почти все зубы перебиты, и лишь некоторые осколки торчат, в глазницах чернота, из которой сочится жидкость. Она стояла среди многочисленных жертв, смотря на него. Жертвы из разных временных отрезков, всё, до чего дотянулись её когти, умерло. Сзади послышался хрип, понятно, мать перекрыла проход, Андрей почувствовал влажное, теплое дыхание на затылке.- Время пришло! - прорычала мать сзади.Андрей молча открыл коробку, которую держал в руке, в ней был нож, который ему подарил когда-то отец. Молодой человек провёл пальцем по рукояти, легко обхватил её, один щёлчок, и он уже смотрит матери в глаза. Её сморщенное лицо почувствовало облегчение, её ноги подкосились, Андрей подхватил мать, на его глазах, навернулись слёзы, он не мог больше сдерживаться, рыдая, он наносил один удар за другим, пока не упал на колени, выронив мать. Андрей не мог больше идти дальше, сзади послышался хруст, из его рук медленно выскользнул нож, после чего обжигающая точечная боль и темнота. Андрей резко почувствовал облегчение, он больше не чувствовал Халь.- Ты вернулся, - послышался голос.Это был голос Аль Азифа. Андрей приоткрыл глаза, он снова оказался в пустыне, чёрный тёплый песок теперь грел не только тело, но, и душу.

Ключевые слова: Мистика страшилка жестокость проклятие Призраки смерть авторская история

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