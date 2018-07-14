Мой лучший друг Максимка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:57 by

Андрюша рос подвижным и общительным ребенком. Он легко находил общий язык, как с детьми, так и со взрослыми. В любой компании все непременно умилялись, какой же мальчик замечательный. А Андрюша только рад был такому вниманию и всячески старался развлечь публику: то спляшет, то споет, то историй насочиняет.Летом родители Андрюши приобрели дачу в небольшом загородном поселке. Места там были дивные, зелень повсюду, воздух свежий. Одно плохо – детишек поблизости нет. Андрюша заскучал, поэтому маме приходилось целыми днями развлекать его. Очередным летним жарким днем мама увидела, как Андрюша бегает во дворе, смеется, разговаривает, будто играет с кем-то. Женщина решила, что сынок выдумал веселую игру. А вечером, набегавшись, мальчик вернулся домой, взял большую книжку с картинками, уселся на диван и принялся показывать пальчиком на нарисованных зверей и говорить:- Смотри! Это жираф, а это – лев. Запомнил? Это бегемот!- Андрюша, ты с кем разговариваешь? – удивилась мама.- Это Максимка, мой друг. Он приходит, и мы играем.Андрюша вдруг принялся оглядываться кругом.- Ну вот, ушел, - разочарованно протянул мальчик, – ты напугала его.Ребенок захлопнул книжку и побежал на кухню за сладкой булочкой.С этого дня Андрюша постоянно говорил об этом загадочном друге Максимке. Мама решила, что сын выдумал его от скуки. Да и дети часто выдумывают себе воображаемых друзей. Андрюша беседовал с Максимкой, делился с ним игрушками, даже просил маму ставить тарелку с едой за обедом для несуществующего друга. Маму стали беспокоить фантазии сына.Однажды Андрюша затеял игру в прятки. Мальчик прибежал в родительскую комнату, где мама мыла пол, и принялся обшаривать шкафы и тумбочки.- Что ты делаешь? – спросила мама.- Максимку ищу. Он сюда побежал.Видя, как результаты уборки сводятся к нулю, мама разозлилась. Да и этот воображаемый друг уже изрядно надоел. Андрюша уже большой мальчик, осенью в школу пойдет. Пора прекращать без конца фантазировать.- Андрей, никакого Максимки нет, - твердо сказала мама, беря мальчика за ручку.- Он есть! – возразил Андрюша, – Максимка сюда побежал. Скажи, где он?- Прекрати! Нет никакого Максимки! – крикнула мама.Андрюша разревелся, размазывая по лицу кулачками слезки.- Максимка есть! – повторял мальчик, - он ко мне с потолка каждый день приходит! Он хороший, веселый!Мама бросилась обнимать сына, гладить по головке. Неожиданно Андрюша успокоился и улыбнулся. Он указал пальчиком куда-то за спину матери и произнес:- Вернулся… Максимка вернулся, мам, смотри!Женщине вдруг стало страшно. Она быстро обернулась, но никого не увидела.- Глупый, зачем же так спрятался? – заговорил Андрюша, обращаясь к кому-то невидимому, – я тебя ищу, ищу…На следующий день родители пригласили в дом священника. Загадочный друг перестал приходить к Андрюше. Мальчик грустил, вспоминал его постоянно, а потом новые впечатления заставили забыть обо всем. В следующем году родители Андрюши решили сделать в дачном домике капитальный ремонт, чтобы ничего не напоминало ребенку о странной дружбе. Осматривая погреб, они нашли ветхий веночек, а рядом старую выцветшую фотографию маленького мальчика. На обороте обнаружилась надпись: «Максимке пять лет».Автор - Dell.

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