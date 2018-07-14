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Творческие истории

Мой лучший друг Максимка

Андрюша рос подвижным и общительным ребенком. Он легко находил общий язык, как с детьми, так и со взрослыми. В любой компании все непременно умилялись, какой же мальчик замечательный. А Андрюша только рад был такому вниманию и всячески старался развлечь публику: то спляшет, то споет, то историй насочиняет.

Летом родители Андрюши приобрели дачу в небольшом загородном поселке. Места там были дивные, зелень повсюду, воздух свежий. Одно плохо – детишек поблизости нет. Андрюша заскучал, поэтому маме приходилось целыми днями развлекать его. Очередным летним жарким днем мама увидела, как Андрюша бегает во дворе, смеется, разговаривает, будто играет с кем-то. Женщина решила, что сынок выдумал веселую игру. А вечером, набегавшись, мальчик вернулся домой, взял большую книжку с картинками, уселся на диван и принялся показывать пальчиком на нарисованных зверей и говорить:

- Смотри! Это жираф, а это – лев. Запомнил? Это бегемот!
- Андрюша, ты с кем разговариваешь? – удивилась мама.
- Это Максимка, мой друг. Он приходит, и мы играем.
Андрюша вдруг принялся оглядываться кругом.
- Ну вот, ушел, - разочарованно протянул мальчик, – ты напугала его.
Ребенок захлопнул книжку и побежал на кухню за сладкой булочкой.

С этого дня Андрюша постоянно говорил об этом загадочном друге Максимке. Мама решила, что сын выдумал его от скуки. Да и дети часто выдумывают себе воображаемых друзей. Андрюша беседовал с Максимкой, делился с ним игрушками, даже просил маму ставить тарелку с едой за обедом для несуществующего друга. Маму стали беспокоить фантазии сына.
Однажды Андрюша затеял игру в прятки. Мальчик прибежал в родительскую комнату, где мама мыла пол, и принялся обшаривать шкафы и тумбочки.

- Что ты делаешь? – спросила мама.
- Максимку ищу. Он сюда побежал.

Видя, как результаты уборки сводятся к нулю, мама разозлилась. Да и этот воображаемый друг уже изрядно надоел. Андрюша уже большой мальчик, осенью в школу пойдет. Пора прекращать без конца фантазировать.
- Андрей, никакого Максимки нет, - твердо сказала мама, беря мальчика за ручку.
- Он есть! – возразил Андрюша, – Максимка сюда побежал. Скажи, где он?
- Прекрати! Нет никакого Максимки! – крикнула мама.

Андрюша разревелся, размазывая по лицу кулачками слезки.
- Максимка есть! – повторял мальчик, - он ко мне с потолка каждый день приходит! Он хороший, веселый!
Мама бросилась обнимать сына, гладить по головке. Неожиданно Андрюша успокоился и улыбнулся. Он указал пальчиком куда-то за спину матери и произнес:

- Вернулся… Максимка вернулся, мам, смотри!

Женщине вдруг стало страшно. Она быстро обернулась, но никого не увидела.
- Глупый, зачем же так спрятался? – заговорил Андрюша, обращаясь к кому-то невидимому, – я тебя ищу, ищу…

На следующий день родители пригласили в дом священника. Загадочный друг перестал приходить к Андрюше. Мальчик грустил, вспоминал его постоянно, а потом новые впечатления заставили забыть обо всем. В следующем году родители Андрюши решили сделать в дачном домике капитальный ремонт, чтобы ничего не напоминало ребенку о странной дружбе. Осматривая погреб, они нашли ветхий веночек, а рядом старую выцветшую фотографию маленького мальчика. На обороте обнаружилась надпись: «Максимке пять лет».

Автор - Dell.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 1
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Ключевые слова: Андрей друг Максимка фантазии сына погреб

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Комментарии

#1 написал: Капитан-командор
Сегодня, 13:33
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