Не выходи из палатки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

odycotic Просмотров: 40 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:56 by

Мой друг, Георгий, любит рыбалку, каждые выходные уезжает в своё тайное место и привозит оттуда уйму рыбы.Наступило утро, вдруг в дверь позвонили, это приехал Гоша, он решил взять меня с собой порыбачить, отказываться я не стал, так как его компания всегда была приятной, да и отдохнуть от городской суеты тоже никогда не помешает.Мы уже были в пути, ехали примерно полтора часа, разбив лагерь возле красивого водоёма, принялись рыбачить, дело нудное, но от анекдотов и историй Гоши соскучиться не удастся.Наступил вечер, замечательная погода оставалась неизменной, на ужин решили приготовить уху, как полагается. Наевшись и наговорившись, разлеглись по палаткам.Проснулся я от странного звука, прислушавшись понял, что какое-то животное пришло на запах еды. Я решил выйти и спугнуть незваного гостя, но вдруг из соседней палатки услышал голос Гоши:- Не выходи из палатки, сиди на месте.Спустя минут 10 вокруг всё затихло, мы вышли из палаток, и я потребовал объяснений. Как он сказал, к нам пожаловал Пнемрум — маленькое существо, любящее поесть провиант туристов, оно глухое, поэтому он не боялся говорить мне что-либо.- Я их часто встречаю здесь, мирные они, но на глаза всё же лучше не попадаться, возможно, мне просто везло постоянно.Наутро собрали всё, что осталось от наших запасов и поехали с уловом домой, рыбу оно, видимо, не любит, так как только она и была целая, а оставшаяся в котелке уха была разлита повсюду.Возможно, мой друг сделал важное открытие, но мне кажется, что это всё же было какое-то животное.

Ключевые слова: Лес рыбалка палатки авторская история

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