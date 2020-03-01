Не выходи из палаткиМой друг, Георгий, любит рыбалку, каждые выходные уезжает в своё тайное место и привозит оттуда уйму рыбы.
Наступило утро, вдруг в дверь позвонили, это приехал Гоша, он решил взять меня с собой порыбачить, отказываться я не стал, так как его компания всегда была приятной, да и отдохнуть от городской суеты тоже никогда не помешает.
Мы уже были в пути, ехали примерно полтора часа, разбив лагерь возле красивого водоёма, принялись рыбачить, дело нудное, но от анекдотов и историй Гоши соскучиться не удастся.
Наступил вечер, замечательная погода оставалась неизменной, на ужин решили приготовить уху, как полагается. Наевшись и наговорившись, разлеглись по палаткам.
Проснулся я от странного звука, прислушавшись понял, что какое-то животное пришло на запах еды. Я решил выйти и спугнуть незваного гостя, но вдруг из соседней палатки услышал голос Гоши:
- Не выходи из палатки, сиди на месте.
Спустя минут 10 вокруг всё затихло, мы вышли из палаток, и я потребовал объяснений. Как он сказал, к нам пожаловал Пнемрум — маленькое существо, любящее поесть провиант туристов, оно глухое, поэтому он не боялся говорить мне что-либо.
- Я их часто встречаю здесь, мирные они, но на глаза всё же лучше не попадаться, возможно, мне просто везло постоянно.
Наутро собрали всё, что осталось от наших запасов и поехали с уловом домой, рыбу оно, видимо, не любит, так как только она и была целая, а оставшаяся в котелке уха была разлита повсюду.
Возможно, мой друг сделал важное открытие, но мне кажется, что это всё же было какое-то животное.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:56 by odycoticПросмотров: 40Комментарии: 0
Ключевые слова: Лес рыбалка палатки авторская история