Ночь у реки

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 545 Комментарии: 8 +12 Сегодня, 04:52 by

Несколько лет назад мой друг по имени Руслан и его товарищи поехали порыбачить и отдохнуть на берега реки Камы. Взяли с собой палатки, мяса, чугунный котелок, спиртное, ну и, конечно же, удочки.Приехали они в так называемые «дикие места», в таких местах бывает мало людей, и трава выше головы, в общем говоря, идиллия с природой. Нашли место в поле недалеко от воды, растоптали место, поставили там палатки, разожгли костер, набрали веток и щепок, чтоб хватило на весь день и ночь, поставили жариться мясо.Смеркалось. Компания дружно сидела возле костра и под хмелем подпевала песням из автомобиля. Тут Руслан решил пойти порыбачить.- Пойду я рыбку поймаю к ухе, - с улыбкой сказал он и пошел с удочкой к берегу.- Ага, иди, без рыбы не возвращайся, – прокричали ему вдогонку.Найдя удобное местечко, Руслан принялся рыбачить. Долго сидел, а рыба даже не клевала, менял наживки - все равно не клюет.- Вот тебе и порыбачил, - с досадой проговорил он. – Пойду, окунусь лучше.Руслан вытащил удочку, разделся и залез в воду. Вода за весь жаркий день хорошо прогрелась, поэтому купаться было только в удовольствие. Вдоволь накупавшись, решил он вернуться; развернувшись в сторону берега, он заметил мужчину и женщину, которые стояли рядом с его вещами и смотрели в его сторону. Руслан быстро поплыл к берегу. Доплыв и выйдя на сушу, он никого не обнаружил. Быстро надев одежду и собрав наживки с удочкой, он развернулся в сторону своих товарищей и увидел перед собой эту же парочку. Перед ним стояли мужчина и женщина лет тридцати, держались за руку и смотрели ему в глаза.- Здрасти, - поздоровался Руслан.В ответ тишина, также стоят и без ответа смотрят ему в глаза.- Ага, ну я пойду тогда? - пробормотал он и быстрым шагом двинулся в сторону палаток.У костра он рассказал всё своим товарищам. Выпив на дорогу по рюмке водки, а Руслан их выпил сразу две, компания двинулась на тот берег. На том месте никого не было: ни в воде, ни на суше, обошли все кусты, посмотрели все вокруг, но и следов не было.- Ай да, пойдем, Русе больше не наливать, – со смехом сказал один из них.Компания двинулась к месту своей стоянки. По пути все дружно обменивались шутками и колками в сторону Руслана по поводу этой ситуации, однако в ответ тот ничего не отвечал, а лишь молчал и думал об этой парочке.Выйдя в поле, компания вдруг остановилась. Там возле их костра стояла парочка, держась за руки, и смотрели в их сторону.- Смешно вам теперь?! – сказал Руслан и посмотрел на лица своих ошарашенных товарищей.Группа двинулась к костру: подойдя к месту, они никого не обнаружили, тех нигде не было, они словно испарились. До утра все сидели вместе, никто никуда не выходил. С восходом солнца, осмелев от спиртного, товарищи забыли о случившимся, и продолжили веселье.Наступил день, все вещи были собраны, собирались домой. С проселочной дороги в их сторону двинулся автомобиль. Машина подъехала, за рулем сидел старичок лет семидесяти.- Вы, ребят, уезжаете уже? - спросил у них дедушка.- Да, дедуль, только место здесь нерыбное, не клюет, лучше поискать другое.- А я не рыбачить приехал, - сказал он. - Сегодня год прошел, как моя дочка пропала со своим мужем, машина здесь же стояла, вещи на берегу сложены, а их нет нигде - ни в поле, ни в воде, как испарились, - со слезами сказал он последние слова. - Вот они какие были, молодые и красивые, - и достал фото.На фотографии была именно та парочка, которую в эту ночь Руслан и компания видели на берегу и возле костра. Они ничего не сказали деду, сели в машину и уехали. Больше на рыбалку они туда не ездили.Автор - nikolai_sheiman.

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