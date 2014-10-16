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Истории из жизни

Ночь у реки

Ночь у реки


Несколько лет назад мой друг по имени Руслан и его товарищи поехали порыбачить и отдохнуть на берега реки Камы. Взяли с собой палатки, мяса, чугунный котелок, спиртное, ну и, конечно же, удочки.

Приехали они в так называемые «дикие места», в таких местах бывает мало людей, и трава выше головы, в общем говоря, идиллия с природой. Нашли место в поле недалеко от воды, растоптали место, поставили там палатки, разожгли костер, набрали веток и щепок, чтоб хватило на весь день и ночь, поставили жариться мясо.

Смеркалось. Компания дружно сидела возле костра и под хмелем подпевала песням из автомобиля. Тут Руслан решил пойти порыбачить.

- Пойду я рыбку поймаю к ухе, - с улыбкой сказал он и пошел с удочкой к берегу.

- Ага, иди, без рыбы не возвращайся, – прокричали ему вдогонку.

Найдя удобное местечко, Руслан принялся рыбачить. Долго сидел, а рыба даже не клевала, менял наживки - все равно не клюет.

- Вот тебе и порыбачил, - с досадой проговорил он. – Пойду, окунусь лучше.

Руслан вытащил удочку, разделся и залез в воду. Вода за весь жаркий день хорошо прогрелась, поэтому купаться было только в удовольствие. Вдоволь накупавшись, решил он вернуться; развернувшись в сторону берега, он заметил мужчину и женщину, которые стояли рядом с его вещами и смотрели в его сторону. Руслан быстро поплыл к берегу. Доплыв и выйдя на сушу, он никого не обнаружил. Быстро надев одежду и собрав наживки с удочкой, он развернулся в сторону своих товарищей и увидел перед собой эту же парочку. Перед ним стояли мужчина и женщина лет тридцати, держались за руку и смотрели ему в глаза.

- Здрасти, - поздоровался Руслан.

В ответ тишина, также стоят и без ответа смотрят ему в глаза.

- Ага, ну я пойду тогда? - пробормотал он и быстрым шагом двинулся в сторону палаток.

У костра он рассказал всё своим товарищам. Выпив на дорогу по рюмке водки, а Руслан их выпил сразу две, компания двинулась на тот берег. На том месте никого не было: ни в воде, ни на суше, обошли все кусты, посмотрели все вокруг, но и следов не было.

- Ай да, пойдем, Русе больше не наливать, – со смехом сказал один из них.

Компания двинулась к месту своей стоянки. По пути все дружно обменивались шутками и колками в сторону Руслана по поводу этой ситуации, однако в ответ тот ничего не отвечал, а лишь молчал и думал об этой парочке.

Выйдя в поле, компания вдруг остановилась. Там возле их костра стояла парочка, держась за руки, и смотрели в их сторону.

- Смешно вам теперь?! – сказал Руслан и посмотрел на лица своих ошарашенных товарищей.

Группа двинулась к костру: подойдя к месту, они никого не обнаружили, тех нигде не было, они словно испарились. До утра все сидели вместе, никто никуда не выходил. С восходом солнца, осмелев от спиртного, товарищи забыли о случившимся, и продолжили веселье.

Наступил день, все вещи были собраны, собирались домой. С проселочной дороги в их сторону двинулся автомобиль. Машина подъехала, за рулем сидел старичок лет семидесяти.

- Вы, ребят, уезжаете уже? - спросил у них дедушка.

- Да, дедуль, только место здесь нерыбное, не клюет, лучше поискать другое.

- А я не рыбачить приехал, - сказал он. - Сегодня год прошел, как моя дочка пропала со своим мужем, машина здесь же стояла, вещи на берегу сложены, а их нет нигде - ни в поле, ни в воде, как испарились, - со слезами сказал он последние слова. - Вот они какие были, молодые и красивые, - и достал фото.

На фотографии была именно та парочка, которую в эту ночь Руслан и компания видели на берегу и возле костра. Они ничего не сказали деду, сели в машину и уехали. Больше на рыбалку они туда не ездили.

Автор - nikolai_sheiman.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:52
Сегодня, 04:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 545Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Друг отдых река рыбалка купание мужчина и женщина стоянка дед фото пропавшие

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 05:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
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Комментариев: 939
Видно нарушено правило поведения на воде.Без жилетов и спасательного круга, полезли купаться.У смерти свои планы на уик-энд.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: Luminary
Сегодня, 06:14
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 13
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Инопланетяне забрали?
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:31
0
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Репутация: (1705|-2)
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Утопших хотя бы одного нашли
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 10:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 2
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Ой, ну как-то так прямо по всем канонам страшной истории. Жутковато, но в правдивость верится с трудом.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 501
Всякое может быть. Все-таки, не зря там их души ходят, говорят же, что духов привлекают места их смерти. Плохо, видать, искали эту парочку, где-то они в этой местности, явно не испарились. Истории плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#6 написал: Мастер Талий
Сегодня, 12:01
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 138
Цитата: daytaler
Видно нарушено правило поведения на воде.Без жилетов и спасательного круга, полезли купаться.У смерти свои планы на уик-энд.

А кто ж так экипируется на речку? У нас, в деревне, сходить на речку в пьяном состоянии вообще нормой было. Ну как... На самом деле это совершенно не нормально, тут даже думать не нужно.

А было потому, что 2 года назад там человек потонул. Собралась компания погулять, подвыпили, дама пошла искупаться. Никто не обратил внимания на пропажу. Только минут через 30 начали искать. Нашли в реке. Вот теперь все и начали думать. Выпил бутылку пива, не, уже на речку не пойдёт.
Зарегистрирован: 11.05.2019
#7 написал: верю-не верю
Сегодня, 13:56
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Комментариев: 765
Похоже на то, что Где-то эта пара там недалеко похоронена. Видимо убили и закопали. Ходят неприкаянные, ждут, чтобы их нашли. Вот и ребятам показались.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#8 написал: Barbelo
Сегодня, 14:13
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 140
А мне нравится история. +
Зарегистрирован: 29.10.2019
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