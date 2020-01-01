Вечер с медвежонком

Вечер с медвежонкомЯ смотрел сейчас кино.
Интересное оно...
Вечер, радость, тишина...
В небе полная луна...
Что такое? Офигеть!
Кто мешает мне смотреть?!
Я глазам своим не верю!
Это маленький медведь!
Он пришёл послушать сказку,
Пораскрашивать раскраску.
И немного поболтать...
Лишь пока не видит мать...
Я ему:
"Ну, как здоровье?"
Он в ответ:
-"Да всё путём..."
-"А давай в лесок соседний
Мы с тобой гулять пойдём!
Погуляем, освежимся, до малины пробежимся!"
Я сказал: "Конечно сходим!
По лесочку мы побродим...
И поднимем настроенье
До большого офигенья!"
С медвежонком мы обнялись
Поиграли, посмеялись.
Ну а ночью дождь пошёл
И медведь домой ушёл.
Я немного посидел,
Очень спать я захотел...
Дождик шёл и ветер дул.
Я спокойненько уснул...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 21:05 by Пётр ПлетенчукПросмотров: 9Комментарии: 0
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