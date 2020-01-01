Вечер с медвежонком

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Пётр Плетенчук Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:05 by

Я смотрел сейчас кино.Интересное оно...Вечер, радость, тишина...В небе полная луна...Что такое? Офигеть!Кто мешает мне смотреть?!Я глазам своим не верю!Это маленький медведь!Он пришёл послушать сказку,Пораскрашивать раскраску.И немного поболтать...Лишь пока не видит мать...Я ему:"Ну, как здоровье?"Он в ответ:-"Да всё путём..."-"А давай в лесок соседнийМы с тобой гулять пойдём!Погуляем, освежимся, до малины пробежимся!"Я сказал: "Конечно сходим!По лесочку мы побродим...И поднимем настроеньеДо большого офигенья!"С медвежонком мы обнялисьПоиграли, посмеялись.Ну а ночью дождь пошёлИ медведь домой ушёл.Я немного посидел,Очень спать я захотел...Дождик шёл и ветер дул.Я спокойненько уснул...

Ключевые слова: Вечер медвежонок стихи авторский стих

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