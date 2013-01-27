Зубная... крыса

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:03 by

Многочисленная нечисть из славянского фольклора давно классифицирована и описана исследователями народной духовной культуры.Но иногда людям приходится воочию сталкиваться с мистическими сущностями, о существовании которых они не слышали и даже не подозревали. Об одной такой встрече и будет следующая история. Узнала я её от знакомой, дамы вполне разумной и адекватной.Произошедшее настолько потрясло её, что после, она – ярая атеистка – посетила храм, побеседовала со священником и освятила дом. И вообще кардинально поменяла взгляды на окружающий мир.Живёт знакомая вдвоём с кошкой Бусей, но частенько у неё гостят внуки, восьмилетние шустрые близнецы Матвей и Мирон, и любознательная пятилетка Дашуля. История, про которую идёт речь, приключилась с ней.Заметила как-то знакомая, что её внучка стала непривычно тихая. Не играет, как обычно, старается расположиться поближе, не остаётся одна в комнате. Стала расспрашивать – что случилось? Может, приболела или испугалась чего-то? Поначалу девочка помалкивала, но вечером вдруг расплакалась и попросилась спать к ней в комнату.Тут то и выяснилось следующее:У Даши пошатывался молочный зуб. И прошлой ночью её разбудила страшная незнакомая тётя.- Она меньше Буси. У неё шерсть лезет и глаза красные! Как у наших крысок. Зубы огромные, изо рта торчат! – твердила испуганная девочка. - Она злая, злая! Ей нужен мой зубик! Она опять придёт, я знаю!- Почему же ты меня не позвала? – удивилась знакомая.- Она запретила. Сказала, если закричу, то два зуба заберёт!.. Меня Буся спасла! Она скреблась в дверь, а потом вошла… И тётя пропала. Но она придёт. Ей мой зуб нужен.Знакомая была озадачена, но списала всё на живое воображение внучки.- Боится к зубному идти, вот и приснились страсти, - решила она.Однако просьбу девочки выполнила и взяла её спать к себе. Даша просила оставить в комнате и Бусю, но пушистая трёхцветка уже куда-то завеялась.Дальше привожу рассказ знакомой практически дословно:- Сплю я чутко. В этот раз долго не могла заснуть, невольно вслушивалась в шорохи и скрипы… Даже ночник оставила. Дашу напоила успокаивающим сбором, и та прижалась ко мне и придремнула. А я всё никак…Даже подумала грешным делом выйти во двор, Бусю кликнуть…И форточку не стала прикрывать, чтобы кошка могла легко забраться в комнату.Лежала так, лежала и всё-таки сморил меня сон. Только чувствую, кто-то мне, прыг, на грудь и завозился, затопотал.Буська, - думаю.Хотя та тяжелее будет, а это лёгонький кто-то. И возится, щекочет мне подбородок пушистым. И запах появился…неприятный такой сыростью, старьём залежалым.Я посмотреть пытаюсь - да только глаз не разлепить! Хочу Дашу позвать, не могу! И шевельнуться не выходит, в оцепенении каком-то полубредовом нахожусь.Тут Даша дёрнулась. А потом как закричит!Меня прям подбросило! Продрала глаза и вижу, сидит Дашка, глазёнки вытаращила, трясётся вся…А перед ней…Божечки святы!Крупная серая крыса! В коричневом тряпье! И с волосами! На голове что-то вроде причёски! А из под одёжки шерсть выглядывает седыми клоками. И хвост длинный, голый, весь в каких-то знаках! Вот клянусь, он исписан был! Что-то вроде татуировки. И морда странная…Вроде крысиная, а глаза человечьи, и нос будто другой…Я ведь всё мельком видела, мгновенно это жуткое видение мимо глаз пролетело… Лишь зыркнуло на меня, усмехнулось и исчезло! Как в кино показывают, испарилось вмиг! Только вот было и нету!Мы остаток ночи со светом провели, не спали обе. Вскорости Буся вернулась, спокойно обошла дом. Не шипела, не беспокоилась. И на кровать рядышком с нами отдыхать завалилась.Вот так.И да, зуб-то Дашин пропал! Как сквозь землю ухнул. Мы потом везде искали, так и не нашли. У меня же всё на виду. Ни щелей, ни закутков никаких нету, закатиться никуда не мог. Но так и не нашёлся.И я сразу подумала... Стыдно признаться, но чего уж теперь...Что, если та сущность действительно Дашкин зуб унесла? Она вроде как довольная была, что своё получила.Только зачем ей зуб? Для чего? Что она собирается с ним делать? Не навредит ли внучке?На это у меня ответа нет.Автор - Елена Ликина.

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