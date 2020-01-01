Хранитель парка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:46

Причина: Изменен раздел

Vapiru Просмотров: 77 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:43 by

Здравствуйте! Прежде чем начать рассказ, объясню кто я. Я - хранитель парка. Не скажу какого конкретно, иначе людей в нём будет слишком много. Понаедут всякие, а мне за ними потом убирай.Хранитель парка – это существо, призванное облагораживать и оберегать парки, такой уж у нас смысл жизни. Если мы не захотим, нас никто не увидит, так что ничто не мешает нам выполнять работу.За всё время обитания в парке я видел многое: бомжи, маньяки, шишки, влюблённые, но с тем, что произошло со мной месяц назад, ещё не сталкивался.Всё было как обычно, пока в парке не начали увядать цветы и умирать деревья. Всё вокруг стало каким-то серым, безжизненным. А потом стало еще хуже - начали пропадать дети. Сначала я погрешил на шишков. Мелкие существа, невидимые взрослым, они часто обитают в лесопарках, типа моего. Мне часто приходилось видеть, как они звали детей поиграть и уводили их от зазевавшихся родителей. Однако дети всегда находились. Потом я подумал, что в парке появился маньяк, и мне пришлось патрулировать местность в его поисках. В этом мне сильно способствовали полицейские, которые тоже искали маньяка.Через несколько дней наблюдений мне предстала такая картина: шишки играли с маленькой девочкой, как вдруг из неоткуда появился высокий человек. Существа разбежались кто куда, оставив оцепеневшего ребёнка одного со странным незнакомцем. Я был готов напасть на него в любую секунду, но ждал его дальнейших действий. Вдруг человек сел. Его конечности захрустели, словно ими давно не шевелили. Тогда я почувствовал то, что ощутили шишки и девочка. Это был необъяснимый ужас перед этим человеком. Мужик медленно потянул руки к ребёнку. Я обратился псом, с лаем выскочил из кустов и встал между ними. Существо замахнулось рукой и с огромной силой отшвырнуло меня в сторону, затем схватило девочку и, хрустя конечностями, побежало прочь. Придя в себя, я обратился вороном и полетел следом, но тварь исчезла.На следующий день, вооружившись топором, я начал следить за площадкой с дерева в надежде выследить и убить тварь. Через несколько дней слежки оно снова вышло на охоту. Тварь буквально вылезла из-под земли. «Вот как она так быстро скрылась», – подумалось мне в тот момент. А существо тем временем медленно приближалось к ребёнку, и опять его никто не видел. Спрыгнув с дерева, я подбежал к нему и ударил топором по позвоночнику. Оно заревело, вытащило из спины топор и кинуло его в сторону. Затем схватило меня за горло и подняло над землёй. Каждое его движение сопровождалось хрустом конечностей. Шипя, существо заговорило:- Хранитель... ещё раз ты мне помешаешь… – существо раскрыло рот и продемонстрировало полную зубов пасть. - Намёк понял?!Я кивнул, и существо швырнуло меня в сторону. Страх окутал мой разум, некоторое время я даже боялся выходить из своего убежища.Дети пропадали ещё некоторое время, пока существо не покинуло парк. Когда это случилось, я всем телом почувствовал облегчение. Однако, каждый день меня мучает совесть за то, что я не остановил ту тварь и позволил тем детям умереть.

Ключевые слова: Парк хранитель дети существо авторская история

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