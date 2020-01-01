Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Хранитель парка

Здравствуйте! Прежде чем начать рассказ, объясню кто я. Я - хранитель парка. Не скажу какого конкретно, иначе людей в нём будет слишком много. Понаедут всякие, а мне за ними потом убирай.

Хранитель парка – это существо, призванное облагораживать и оберегать парки, такой уж у нас смысл жизни. Если мы не захотим, нас никто не увидит, так что ничто не мешает нам выполнять работу.

За всё время обитания в парке я видел многое: бомжи, маньяки, шишки, влюблённые, но с тем, что произошло со мной месяц назад, ещё не сталкивался.

Всё было как обычно, пока в парке не начали увядать цветы и умирать деревья. Всё вокруг стало каким-то серым, безжизненным. А потом стало еще хуже - начали пропадать дети. Сначала я погрешил на шишков. Мелкие существа, невидимые взрослым, они часто обитают в лесопарках, типа моего. Мне часто приходилось видеть, как они звали детей поиграть и уводили их от зазевавшихся родителей. Однако дети всегда находились. Потом я подумал, что в парке появился маньяк, и мне пришлось патрулировать местность в его поисках. В этом мне сильно способствовали полицейские, которые тоже искали маньяка.

Через несколько дней наблюдений мне предстала такая картина: шишки играли с маленькой девочкой, как вдруг из неоткуда появился высокий человек. Существа разбежались кто куда, оставив оцепеневшего ребёнка одного со странным незнакомцем. Я был готов напасть на него в любую секунду, но ждал его дальнейших действий. Вдруг человек сел. Его конечности захрустели, словно ими давно не шевелили. Тогда я почувствовал то, что ощутили шишки и девочка. Это был необъяснимый ужас перед этим человеком. Мужик медленно потянул руки к ребёнку. Я обратился псом, с лаем выскочил из кустов и встал между ними. Существо замахнулось рукой и с огромной силой отшвырнуло меня в сторону, затем схватило девочку и, хрустя конечностями, побежало прочь. Придя в себя, я обратился вороном и полетел следом, но тварь исчезла.

На следующий день, вооружившись топором, я начал следить за площадкой с дерева в надежде выследить и убить тварь. Через несколько дней слежки оно снова вышло на охоту. Тварь буквально вылезла из-под земли. «Вот как она так быстро скрылась», – подумалось мне в тот момент. А существо тем временем медленно приближалось к ребёнку, и опять его никто не видел. Спрыгнув с дерева, я подбежал к нему и ударил топором по позвоночнику. Оно заревело, вытащило из спины топор и кинуло его в сторону. Затем схватило меня за горло и подняло над землёй. Каждое его движение сопровождалось хрустом конечностей. Шипя, существо заговорило:

- Хранитель... ещё раз ты мне помешаешь… – существо раскрыло рот и продемонстрировало полную зубов пасть. - Намёк понял?!

Я кивнул, и существо швырнуло меня в сторону. Страх окутал мой разум, некоторое время я даже боялся выходить из своего убежища.

Дети пропадали ещё некоторое время, пока существо не покинуло парк. Когда это случилось, я всем телом почувствовал облегчение. Однако, каждый день меня мучает совесть за то, что я не остановил ту тварь и позволил тем детям умереть.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:46
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 05:43 by VapiruПросмотров: 77Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Парк хранитель дети существо авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.