Вечер после похорон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:47

Причина: Изменен раздел.

performance Просмотров: 176 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:47 by

Все ниже пересказанные события происходили на территории Тамбовской области, в 90-х годах. Со слов знакомого:В одной состоятельной семье нашего маленького города произошло несчастье: заболела молодая девушка, лет 25-ти. Врачи разводили руками, точных диагнозов не было (либо на люди семья не делилась), куда бы её не возили, она угасала на глазах, и в итоге впала в кому. Точного времени не скажу, сколько она пролежала в коме, пока врачи не зафиксировали смерть.От данной новости шокирован буквально весь город, особенно когда молодые уходят, ведь ещё бы вся жизнь впереди, у молодой да красивой девушки.Родственники решили хоронить без вскрытия. Сам процесс похорон и поминок описывать смысла нет, девушку проводили достойно, людей было много, всё, в общем, как обычно в таких ситуациях. За исключением одного, что было после похорон вечером. Девушку хоронили в дорогом платье и дорогих украшениях: кольца, серьги, ожерелья и пр. так как семья богатая, позволить это могли. И в этот же вечер, мужики из бригады, хоронившие девушку, устроили застолье, и разговор зашёл за прошедшие похороны, в частности про украшения девушки, сколько можно было бы заработать, продав золото.Один из бригады сразу ушёл с застолья, услышав эту идею, двое остались, допили оставшийся пузырь и принялись за дело. Вскрыли могилу, открыли гроб, сняли все украшения и сели на перекур. Дальше произошло следующее... девушка встаёт, начинает плакать, кричать... Добирается домой, начинает в ужасе стучать по всем окнам и дверям, родственники видят её и не открывают, от шока не понимают что происходит, вызывают полицию. Там и разобрались, девушка чудом вышла из комы, родственники, естественно, сразу от одного шока отойти не успели, а тут такое ещё в день похорон… Мужик один из бригады в итоге сразу на месте умер, сердце не выдержало от испуга, а другой позже спился и тоже умер.Что было дальше с семьей - не знаю, девушка уехала, вроде бы, в другой город. Мой знакомый, естественно, в этом не участвовал. Мистики особо нет, скорее череда совпадений, но история явно неприятная, и привела меня в ужас.

Ключевые слова: Совпадения похороны кома авторская история

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