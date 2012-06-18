Нежность чудовища

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 112 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:11 by

Бабушка моего мужа, умирая, завещала нам свой старенький домик в частном секторе. Домик находился в живописном месте на берегу реки Самары, огород спускался прямо к реке, а дом находился на возвышенности, окруженный старыми вишневыми и абрикосовыми деревьями. Мы с мужем навели относительный порядок в доме и на участке, хотя всё там требовало капитального ремонта.Мужа вполне устраивало проживать в нашей городской квартире, ну а мне в этом небольшом домике да и на свежем воздухе было очень хорошо, и я старалась всё чаще оставаться ночевать здесь. Но однажды со мной произошел странный случай, о котором до сих пор кроме моей лучшей подруги я никому не рассказывала. Стыдно...Как обычно, управившись с делами, я легла спать на диване в большой комнате. Мне почему-то не спалось, разные мысли лезли в голову, я ворочалась с одного бока на другой, пытаясь заснуть, но не получалось. Потом я приподняла подушки одна на одну и легла на спину. В комнате было почти темно, потому что я всегда закрываю на ночь ставни.Я лежала, думая о разном. И вдруг я услышала осторожные крадущиеся шаги, и что-то очень огромное, лохматое и тяжелое навалилось на меня. Я попыталась оттолкнуть это лохматое двухметровое чудовище, но мои пальцы провалились в густую длинную шерсть. Я пыталась отвернуть в сторону своё лицо от его отвратительной, как у Кинг Конга, огромной лохматой головы, но ничего не могла сделать. Его косматые сильные лапы и тело придавили меня к дивану, а на своем лице и губах я ощутила его поцелуи. Так неописуемо нежно никто и никогда меня не целовал. Я обомлела от приятнейших ощущений, от восторга и удивления - настолько мягким, тактичным и нежным было это существо...Утром я проснулась в чудесном настроении. Следующей ночью я опять легла на приподнятых подушках на спину и ещё больше удивилась себе: я ловила себя на мысли, что хочу, чтобы он пришел опять. Я уснула. Он не пришел. И не пришел на следующую ночь. А мне было совсем не страшно, как ни странно. В какую бы комнату я не зашла, я не боялась, что встречусь с ним. Наоборот, я его искала, я его ждала... Но его не было...Через три дня я пригласила к себе подругу и рассказала ей свою историю. Мы пили чай и смеялись, а больше всего, конечно, надо мной.Подругу я положила спать на диване в большой комнате, а сама легла на кровати в спальне. Как ни странно, мы уснули, наболтавшись ещё и лежа. Дверей в спальню не было, и мы болтали, смеялись, шутили, пока не уснули.Ночью я проснулась от душераздирающего крика. Кричала моя подруга в комнате. Я вскочила, включила свет, а она сидит на диване с перепуганными глазами, но больше никого нигде не было видно. Заикаясь, она рассказала мне, что страшное лохматое чудовище навалилось на неё.Конечно, мы с подругой уже не спали до утра. А утром пошли в церковь и рассказали всё как было батюшке. Батюшка приехал, освятил все комнаты, двор, огород и сказал, что всё теперь будет хорошо.Через три дня после этого умер мой свекор, сын бабушки, которая нам завещала свой старенький домик. Свекор жил далеко в России. После всех этих событий дом мы решили продавать и сейчас ищем покупателей, но несовместимую с такой страшной дикой внешностью этого чудовища нежность я вряд ли когда-нибудь забуду.Автор неизвестен.

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