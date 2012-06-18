Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Нежность чудовища

Бабушка моего мужа, умирая, завещала нам свой старенький домик в частном секторе. Домик находился в живописном месте на берегу реки Самары, огород спускался прямо к реке, а дом находился на возвышенности, окруженный старыми вишневыми и абрикосовыми деревьями. Мы с мужем навели относительный порядок в доме и на участке, хотя всё там требовало капитального ремонта.

Мужа вполне устраивало проживать в нашей городской квартире, ну а мне в этом небольшом домике да и на свежем воздухе было очень хорошо, и я старалась всё чаще оставаться ночевать здесь. Но однажды со мной произошел странный случай, о котором до сих пор кроме моей лучшей подруги я никому не рассказывала. Стыдно...

Как обычно, управившись с делами, я легла спать на диване в большой комнате. Мне почему-то не спалось, разные мысли лезли в голову, я ворочалась с одного бока на другой, пытаясь заснуть, но не получалось. Потом я приподняла подушки одна на одну и легла на спину. В комнате было почти темно, потому что я всегда закрываю на ночь ставни.

Я лежала, думая о разном. И вдруг я услышала осторожные крадущиеся шаги, и что-то очень огромное, лохматое и тяжелое навалилось на меня. Я попыталась оттолкнуть это лохматое двухметровое чудовище, но мои пальцы провалились в густую длинную шерсть. Я пыталась отвернуть в сторону своё лицо от его отвратительной, как у Кинг Конга, огромной лохматой головы, но ничего не могла сделать. Его косматые сильные лапы и тело придавили меня к дивану, а на своем лице и губах я ощутила его поцелуи. Так неописуемо нежно никто и никогда меня не целовал. Я обомлела от приятнейших ощущений, от восторга и удивления - настолько мягким, тактичным и нежным было это существо...

Утром я проснулась в чудесном настроении. Следующей ночью я опять легла на приподнятых подушках на спину и ещё больше удивилась себе: я ловила себя на мысли, что хочу, чтобы он пришел опять. Я уснула. Он не пришел. И не пришел на следующую ночь. А мне было совсем не страшно, как ни странно. В какую бы комнату я не зашла, я не боялась, что встречусь с ним. Наоборот, я его искала, я его ждала... Но его не было...

Через три дня я пригласила к себе подругу и рассказала ей свою историю. Мы пили чай и смеялись, а больше всего, конечно, надо мной.

Подругу я положила спать на диване в большой комнате, а сама легла на кровати в спальне. Как ни странно, мы уснули, наболтавшись ещё и лежа. Дверей в спальню не было, и мы болтали, смеялись, шутили, пока не уснули.

Ночью я проснулась от душераздирающего крика. Кричала моя подруга в комнате. Я вскочила, включила свет, а она сидит на диване с перепуганными глазами, но больше никого нигде не было видно. Заикаясь, она рассказала мне, что страшное лохматое чудовище навалилось на неё.

Конечно, мы с подругой уже не спали до утра. А утром пошли в церковь и рассказали всё как было батюшке. Батюшка приехал, освятил все комнаты, двор, огород и сказал, что всё теперь будет хорошо.

Через три дня после этого умер мой свекор, сын бабушки, которая нам завещала свой старенький домик. Свекор жил далеко в России. После всех этих событий дом мы решили продавать и сейчас ищем покупателей, но несовместимую с такой страшной дикой внешностью этого чудовища нежность я вряд ли когда-нибудь забуду.

Автор неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:11
Сегодня, 07:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 112Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Бабушка завещание дом ночь подруга крик нежность чудовище существо

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: awesome-man
Сегодня, 14:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 218
Неожиданная такая история, вон в других чудовища пугают и на куски рвут, а тут засос с дамами smeh

Мне понравилось, плюсую
Зарегистрирован: 18.06.2012
#2 написал: Бессонница
Сегодня, 15:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (199|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 156
Цитата: awesome-man
Неожиданная такая история, вон в других чудовища пугают и на куски рвут, а тут засос с дамами smeh

Ну как вам сказать... встреча с инкубом - это ниразу не смешно. Странно, что женщина отделался лёгким испугом - однократно визитом.
Плюс за историю
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.