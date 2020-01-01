Всё хорошо...

Timber Bird Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:33 by

"- с самого детства я стал говорить эту фразу, а всё благодаря маме: это она меня научила."Всё хорошо"- каждый раз она говорила, когда происходило что-то плохое, даже если я испачкаюсь на площадке или после ужина останется гора посуды.И этой фразы маме хватало, чтобы решить проблему, а точнее оставить всё как есть. Ведь всё хорошо.Я перенял эту привычку и теперь, лежа ночью в кровати в своей квартире, где я живу один, и слыша медленные, тяжёлые шаги в коридоре, при этом не услышав открытие входной двери, также себя успокаивал повторяя из раза в раз: "Всё хорошо".Даже когда шаги отчётливо раздавались у комнаты, где я был.Даже когда дверная ручка в мою комнату стала медленно поворачиваться...Всё хорошо.

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