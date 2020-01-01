Испорченная тушёнка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:22

Хранилище ужасов Просмотров: 174 Комментарии: 0 +1 Вчера, 06:22 by

Мальчик Тёма мало видел своих родителей. Они работали за городом, в одной крутой строительной компании. Там хорошо платили, но заставляли работать с раннего утра и до позднего вечера. Работали и по субботам, а иногда по воскресеньям.Раньше за Тёмой присматривала бабушка-соседка. Она и еду готовила, и в садик отводила, а потом забирала. И в школу провожала, а потом встречала. Школа была совсем рядом, через дорогу идти не надо. Соседка просто смотрела через окно, как Тёма идёт в школу. Вечером она следила, чтобы Тёма делал домашку.Но когда Тёма был в третьем классе, эта бабушка умерла ужасной смертью. Какой-то маньяк прокрался к ней и отрубил ей руки и ноги. Бабушка умерла от потери крови.Некому стало следить за мальчиком. Хотели даже няньку нанять, но Тёма сказал, что уже большой, ему няньки не нужны. Поэтому он теперь весь день был один. Иногда к нему ходили друзья, вместе они играли.Этот Тёма почему-то очень любил тушёнку. Он сам открывал банку, перекладывал тушёнку в тарелку, разогревал в микроволновке, добавлял кетчупа, а потом ел с хлебом.Но как-то раз тушёнка закончилась. В холодильнике был борщ и котлеты, но Тёма их не хотел. Он стал рыться по шкафам – вдруг где-то завалялась какая-нибудь банка. О чудо, банка нашлась! В шкафу стоял пакет с мукой, а за ним банка.Банка была старая и раздутая. Тёма не знал, что если консервы вздулись, их нельзя есть. Он воткнул консервный нож... и из банки вышел вонючий-превонючий газ. Тёму даже затошнило. Он выкинул банку в мусорное ведро. Поел борща с котлетами, немного поделал домашнюю работу. Потом к нему пришёл одноклассник Дима, вместе они играли.В десять вечера приехали мама с папой. Тёма ещё не спал. Мама спросила, что он ел. Тёма рассказал про тушёнку, что её открыл, а она испорчена. Маме стало интересно. Она достала из ведра эту банку... Но она была открыта, и тушёнки в ней не было ни капли.– Я только дырочку сделал, из банки завоняло, и я её выбросил, – оправдывался Тёма. – Не знаю, может это Дима нашёл и съел.– Ладно, ложись спать, – скомандовала мама. Она решила, что это Тёма съел испорченную тушёнку, а теперь всё свалил на друга.Ночью Тёма проснулся от ужасного запаха. Он встал, включил настольную лампу. На столе сидело какое-то существо с щупальцами, похожее на осьминога. У него было два глаза. Эти глаза смотрели на мальчика. У Тёмы прошёл мороз по коже. Тут его осенило:– Тушёнка, это ты?Но осьминог-тушёнка ничего не сказал. Вместо этого он выпустил в воздух облако зелёного вонючего газа. Тёма вдохнул и потерял сознание.А когда очнулся, у него не было ни рук ни ног. Зато у соседей в их шкафах откуда ни возьмись появились банки тушёнки. Они хорошо спрятаны, так, чтобы их не сразу нашли. Эта тушёнка должна вызреть, а потом из неё вылезет такой же тушёночный демон и сделает из людей новую порцию тушёнки. Он так размножается и хочет покорить весь мир.Тёма стал инвалидом. Маме пришлось уволиться, теперь она постоянно сидит с сыном.Автор - неизвестен.

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