Несколько коротеньких историй про призраков

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:42 by

***Мы переехали в этот дом совсем недавно. Я, моя жена и шестилетний сынишка.Дом хоть и старый, но всё ещё крепкий и простоит не один десяток лет. Тем более что аренда была недорогой.Уже месяц я пытаюсь привести в порядок одну из стен дома.Но это оказалось не таким уж и лёгким делом, там постоянно что-то было не так.То у меня сломается молоток, то сверло погнётся или обломится, то ещё что…Это стена принадлежала спальне, где теперь жил мой сын.Я хотел утеплить её получше, потому что сын жаловался, что из-под стены идёт сквозняк, особенно по ночам, а скоро осень, и хотелось бы, чтобы ребёнок был в тепле и не болел.Кое-как с задачей я справился, утеплив стену, но затем началась другая напасть.Мой сын начал жаловаться, что у него под кроватью живёт какой-то мальчик с очень бледным лицом.Он появляется по ночам и говорит моему сыну, что скоро его не станет, а вместо него будет он.Естественно, мы с женой сочли всё это детскими выдумками и сказали ему, чтобы он больше не читал на ночь страшных рассказов про приведений и других сущностей.Мы постарались объяснить ему, что начитавшись ужастиков, его мозг, под впечатлением от прочитанного, пытается всё это воспроизвести во сне, отсюда у него эти видения.Но однажды я проснулся от детского крика. Жена работала в ночь, потому дома были только я и сын.Я вбежал в его комнату и кинулся к сыну, который сидел на кровати и растирал кулачком слёзы по щекам.- Что случилось? Ты опять читал свои страшные рассказы?- Нет, папа! Я не читал! Но он тут! Он под кроватью! Прямо сейчас…В растерянности, я нагнулся и посмотрел под его кровать.Я надеялся увидеть там кого угодно, но только не это…На меня смотрело лицо сына. Его глаза были широко распахнуты, в них был такой ужас, который я никогда не видел.- Папа, не верь ему, это не я. Это тот мальчик, который живёт в стене.Прошептали его бледные губы.Я не знаю, почему я ему поверил, и я не сомневался, что это происходит наяву.Я резко вскочил на ноги, больно ударившись головой о край кровати.Приготовился к схватке с неизвестной сущностью, сидящей на кровати моего сына, но кровать была пуста…Мы съехали на следующий день из этого ужасного места.Уже много позже, живя в другом районе города, я услышал одну легенду.В том доме, который так неудачно угораздило нас снять, очень давно произошло преступление.Там пропал мальчик.Его собственный отец замуровал его в одной из стен дома.Он во всём признался, но так и не сказал, где именно замуровал сына.С тех пор там появляется это приведение, и дом пользуется плохой репутацией, но этого тогда мы не знали, так как приехали из другого города, а агент, который сдала нам этот дом, естественно, промолчала.Мы с сестрой были тогда ещё маленькие и жили на старой ферме вместе с родителями.У нас был один друг, о котором родители не знали.Мы с сестрой звали её МАМА.Почему МАМА? Мы и сами точно не помним, мы её и не видели никогда. Но она всегда заботилась о нас.Она жила в нашей комнате, мы постоянно ощущали её присутствие рядом.Тогда мы ничего не знали про призраков, нам это казалось нормальным, тем более, ничего плохого она нам не делала.А ещё, когда мы с сестрой, смотрели телевизор, она постоянно двигала старый стул, который достался нам вместе с фермой.Она начинала двигать его от дальней стены и останавливалась ровно посередине комнаты, так было почти каждый день.А потом мы переехали. Однажды, будучи уже взрослой, мне попалась заметка из очень старой, уже пожелтевшей газеты.Там описывался жуткий случай. Одна женщина, потеряв мужа, сошла с ума.Она отравила двух своих дочерей, дав им отравленного молока, а затем повесилась.В газетной заметке было фото женщины, которая висела в петле, а под ней был стул, точно стоящий посередине комнаты.Адрес, по которому произошло преступление, полностью совпадал с адресом фермы, где мы когда-то жили.Город Джастит-штат, Иллинойс, США Её часто можно встретить в тёмное время суток, на обочине.Она идёт по дороге и голосует. Если её подобрать, она обязательно попросит высадить её около местного кладбища. Затем она просто растворяется…Её звали Кэтрин. Однажды она сильно разругалась со своим парнем.В чувствах, она сильно хлопнула дверью и пошла домой.Но до дома она так и не добралась. В темноте её не заметил грузовик и на полном ходу сбил девушку.Она надеялась, что кто-то подвезёт её, поэтому шла по обочине, ожидая попутную машину. Водитель просто не заметил Кэтрин.Похороны состоялись на местном кладбище, но уже той же ночью впервые был замечен призрак девушки в нарядном платье, голосующий у обочины.Теперь это местная знаменитость, и местные жители с удовольствием расскажут вам самый страшный рассказ про призрака в белом платье.Своё прозвище призрак девушки получил за классическое платье коричневого цвета.Некоторые называют её миссис Доротти и считают женой маркиза Тоусхенда, бывшего хозяина шикарного поместья “Рейхам Холл”.В 26 лет она вышла замуж за маркиза. Доротти была счастлива, её мечта сбылась, она вышла замуж за человека, которого она любила всей душой.Но её оболгали, нашептав маркизу о измене молодой жены. Маркиз был очень ревнив и вспыльчив…Теперь её призрак встречается по всему поместью.За это время разные хозяева пытались избавиться от призрака, но всё попусту.Некоторые даже использовали огнестрельное оружие, но Доротти только качала головой с пустыми глазницами и исчезала в темноте коридоров, чтобы на следующую ночь появиться вновь.У нас есть друзья, хорошая пара - Миша и Вика. Как-то вечером они пришли к нам в гости.Накрыли на стол, начали болтать о том, о сём. За окном уже начало темнеть, и разговор как-то сам собой перетёк в страшные истории, в истории про призраков и привидений.Вот тут Вика и выдала:- А вы знаете, что Мишка “видит”?- Чего? - не поняли мы с женой.- Ну. Он видит их - призраков. Не всегда, но иногда он видит умерших людей.Мы переглянулись и поглядели на Михаила. Мишка сидел и задумчиво вертел пустую кружку из-под чая в руках.- Да, вижу иногда. И ещё, у вас в квартире живёт девочка, у неё ещё кукла в руках, которую вижу только я.Она призрак, я это точно знаю.Мишка неуверенно улыбнулся и кивнул головой, как бы подтверждая свои слова.От такой новости мы немножко опешили, и Светка, моя жена, сказала:- Тогда как нам от неё избавиться?- Не надо вам от неё избавляться, она оберегает ваш дом.С этими словами они встали из-за стола и начали собираться домой.После того странного разговора прошла неделя.В тот день к нам пришла хозяйка квартиры. Мы так же сидели за столом и пили чай, когда Светка рассказала ту историю и пошутила, что с девочки тоже надо квартплату брать, а то непорядок.Но хозяйка даже не улыбнулась, она нам сказала, что двадцать лет назад здесь пропала маленькая девочка. Её искали всем домом, вызывали милицию, но найти так и не смогли.А ещё через месяц мы с женой собирались уже выходить из дома, когда в комнате раздался детский плач, забежав туда, мы увидели утюг, который Светка забыла выключить.Мы переглянулись. Выходит, призрак девочки и впрямь нас оберегает.Я молча выдернул вилку утюга из розетки, а Светка тихо прошептала — спасибо.Автор - Роман Кац.

Ключевые слова: Призраки ужас страх сущности

Другие, подобные истории: