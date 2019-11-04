Несколько коротеньких историй про призраков
Все истории, описанные в этой статье, не являются выдумкой. Эти истории про призраков произошли на самом деле.
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1.Призрак выдавал себя за моего сына
Мы переехали в этот дом совсем недавно. Я, моя жена и шестилетний сынишка.
Дом хоть и старый, но всё ещё крепкий и простоит не один десяток лет. Тем более что аренда была недорогой.
Уже месяц я пытаюсь привести в порядок одну из стен дома.
Но это оказалось не таким уж и лёгким делом, там постоянно что-то было не так.
То у меня сломается молоток, то сверло погнётся или обломится, то ещё что…
Это стена принадлежала спальне, где теперь жил мой сын.
Я хотел утеплить её получше, потому что сын жаловался, что из-под стены идёт сквозняк, особенно по ночам, а скоро осень, и хотелось бы, чтобы ребёнок был в тепле и не болел.
Кое-как с задачей я справился, утеплив стену, но затем началась другая напасть.
Мой сын начал жаловаться, что у него под кроватью живёт какой-то мальчик с очень бледным лицом.
Он появляется по ночам и говорит моему сыну, что скоро его не станет, а вместо него будет он.
Естественно, мы с женой сочли всё это детскими выдумками и сказали ему, чтобы он больше не читал на ночь страшных рассказов про приведений и других сущностей.
Мы постарались объяснить ему, что начитавшись ужастиков, его мозг, под впечатлением от прочитанного, пытается всё это воспроизвести во сне, отсюда у него эти видения.
Но однажды я проснулся от детского крика. Жена работала в ночь, потому дома были только я и сын.
Я вбежал в его комнату и кинулся к сыну, который сидел на кровати и растирал кулачком слёзы по щекам.
- Что случилось? Ты опять читал свои страшные рассказы?
- Нет, папа! Я не читал! Но он тут! Он под кроватью! Прямо сейчас…
В растерянности, я нагнулся и посмотрел под его кровать.
Я надеялся увидеть там кого угодно, но только не это…
На меня смотрело лицо сына. Его глаза были широко распахнуты, в них был такой ужас, который я никогда не видел.
- Папа, не верь ему, это не я. Это тот мальчик, который живёт в стене.
Прошептали его бледные губы.
Я не знаю, почему я ему поверил, и я не сомневался, что это происходит наяву.
Я резко вскочил на ноги, больно ударившись головой о край кровати.
Приготовился к схватке с неизвестной сущностью, сидящей на кровати моего сына, но кровать была пуста…
Мы съехали на следующий день из этого ужасного места.
Уже много позже, живя в другом районе города, я услышал одну легенду.
В том доме, который так неудачно угораздило нас снять, очень давно произошло преступление.
Там пропал мальчик.
Его собственный отец замуровал его в одной из стен дома.
Он во всём признался, но так и не сказал, где именно замуровал сына.
С тех пор там появляется это приведение, и дом пользуется плохой репутацией, но этого тогда мы не знали, так как приехали из другого города, а агент, который сдала нам этот дом, естественно, промолчала.
2.Мама
Мы с сестрой были тогда ещё маленькие и жили на старой ферме вместе с родителями.
У нас был один друг, о котором родители не знали.
Мы с сестрой звали её МАМА.
Почему МАМА? Мы и сами точно не помним, мы её и не видели никогда. Но она всегда заботилась о нас.
Она жила в нашей комнате, мы постоянно ощущали её присутствие рядом.
Тогда мы ничего не знали про призраков, нам это казалось нормальным, тем более, ничего плохого она нам не делала.
А ещё, когда мы с сестрой, смотрели телевизор, она постоянно двигала старый стул, который достался нам вместе с фермой.
Она начинала двигать его от дальней стены и останавливалась ровно посередине комнаты, так было почти каждый день.
А потом мы переехали. Однажды, будучи уже взрослой, мне попалась заметка из очень старой, уже пожелтевшей газеты.
Там описывался жуткий случай. Одна женщина, потеряв мужа, сошла с ума.
Она отравила двух своих дочерей, дав им отравленного молока, а затем повесилась.
В газетной заметке было фото женщины, которая висела в петле, а под ней был стул, точно стоящий посередине комнаты.
Адрес, по которому произошло преступление, полностью совпадал с адресом фермы, где мы когда-то жили.
3.Девушка с кладбища
Город Джастит-штат, Иллинойс, США Её часто можно встретить в тёмное время суток, на обочине.
Она идёт по дороге и голосует. Если её подобрать, она обязательно попросит высадить её около местного кладбища. Затем она просто растворяется…
Её звали Кэтрин. Однажды она сильно разругалась со своим парнем.
В чувствах, она сильно хлопнула дверью и пошла домой.
Но до дома она так и не добралась. В темноте её не заметил грузовик и на полном ходу сбил девушку.
Она надеялась, что кто-то подвезёт её, поэтому шла по обочине, ожидая попутную машину. Водитель просто не заметил Кэтрин.
Похороны состоялись на местном кладбище, но уже той же ночью впервые был замечен призрак девушки в нарядном платье, голосующий у обочины.
Теперь это местная знаменитость, и местные жители с удовольствием расскажут вам самый страшный рассказ про призрака в белом платье.
4.Призрак “Коричневой леди”
Своё прозвище призрак девушки получил за классическое платье коричневого цвета.
Некоторые называют её миссис Доротти и считают женой маркиза Тоусхенда, бывшего хозяина шикарного поместья “Рейхам Холл”.
В 26 лет она вышла замуж за маркиза. Доротти была счастлива, её мечта сбылась, она вышла замуж за человека, которого она любила всей душой.
Но её оболгали, нашептав маркизу о измене молодой жены. Маркиз был очень ревнив и вспыльчив…
Теперь её призрак встречается по всему поместью.
За это время разные хозяева пытались избавиться от призрака, но всё попусту.
Некоторые даже использовали огнестрельное оружие, но Доротти только качала головой с пустыми глазницами и исчезала в темноте коридоров, чтобы на следующую ночь появиться вновь.
5.Короткая история про призрак девочки с куклой
У нас есть друзья, хорошая пара - Миша и Вика. Как-то вечером они пришли к нам в гости.
Накрыли на стол, начали болтать о том, о сём. За окном уже начало темнеть, и разговор как-то сам собой перетёк в страшные истории, в истории про призраков и привидений.
Вот тут Вика и выдала:
- А вы знаете, что Мишка “видит”?
- Чего? - не поняли мы с женой.
- Ну. Он видит их - призраков. Не всегда, но иногда он видит умерших людей.
Мы переглянулись и поглядели на Михаила. Мишка сидел и задумчиво вертел пустую кружку из-под чая в руках.
- Да, вижу иногда. И ещё, у вас в квартире живёт девочка, у неё ещё кукла в руках, которую вижу только я.
Она призрак, я это точно знаю.
Мишка неуверенно улыбнулся и кивнул головой, как бы подтверждая свои слова.
От такой новости мы немножко опешили, и Светка, моя жена, сказала:
- Тогда как нам от неё избавиться?
- Не надо вам от неё избавляться, она оберегает ваш дом.
С этими словами они встали из-за стола и начали собираться домой.
После того странного разговора прошла неделя.
В тот день к нам пришла хозяйка квартиры. Мы так же сидели за столом и пили чай, когда Светка рассказала ту историю и пошутила, что с девочки тоже надо квартплату брать, а то непорядок.
Но хозяйка даже не улыбнулась, она нам сказала, что двадцать лет назад здесь пропала маленькая девочка. Её искали всем домом, вызывали милицию, но найти так и не смогли.
А ещё через месяц мы с женой собирались уже выходить из дома, когда в комнате раздался детский плач, забежав туда, мы увидели утюг, который Светка забыла выключить.
Мы переглянулись. Выходит, призрак девочки и впрямь нас оберегает.
Я молча выдернул вилку утюга из розетки, а Светка тихо прошептала — спасибо.
Автор - Роман Кац.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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