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Страшилки

Одержимый

Рассказ отца из его детства.

Был он подростком и гулял с друзьями. У одного из друзей был младший брат, старшему не нравилось, что тот под ногами крутится, и сказал ему домой идти. Мальчик не хотел и спорил. Они поссорились, и мальчик обиженный ушел домой. Прошло минут 15, и видят эти ребята, что этот мальчик назад идёт, они позвали его, а тот не отзывается и никак не реагирует. Идёт и идёт.

Ну, старшему, конечно, не понравилось такое поведение, вся толпа направилась к нему. Зовут, а он мимо них прошел и идёт дальше, не реагируя, а глаза – словно у загипнотизированного. Мальчишки догнали его, остановили насильно, зовут, орут, а тот как кукла.

Они испугались уже, старший брат начал пощёчины давать, чтобы привести в чувство, всё сильнее и сильнее, и в какой-то момент мальчик пришел в себя и не понимал, как он здесь оказался. Всё, что он помнил, - что шёл домой и, переходя свалку, споткнулся и упал прям лицом в мусор, когда начал подниматься, то ощутил чью-то руку на плече, обернулся и увидел страшную рожу с рогами и красными глазами. Дальше – провал в памяти.

Автор - Юлия.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:31
Вчера, 12:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 80Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Детство мальчишка рогатый гипноз страшилка

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Комментарии

#1 написал: Marion Phauna
Вчера, 17:10
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (380|0)
Публикаций: 281
Комментариев: 3 874
слабоватая страшилка. можно было бы как-то покруче завернуть.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:33
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2848|-1)
Публикаций: 1 732
Комментариев: 11 081
Цитата: Marion Phauna
слабоватая страшилка. можно было бы как-то покруче завернуть.

Для мальчишки увидеть страшную рожу с рогами и красными глазами, куда уж страшнее нет страшилки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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