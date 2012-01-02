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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 2 +1 Вчера, 12:31 by

Рассказ отца из его детства.Был он подростком и гулял с друзьями. У одного из друзей был младший брат, старшему не нравилось, что тот под ногами крутится, и сказал ему домой идти. Мальчик не хотел и спорил. Они поссорились, и мальчик обиженный ушел домой. Прошло минут 15, и видят эти ребята, что этот мальчик назад идёт, они позвали его, а тот не отзывается и никак не реагирует. Идёт и идёт.Ну, старшему, конечно, не понравилось такое поведение, вся толпа направилась к нему. Зовут, а он мимо них прошел и идёт дальше, не реагируя, а глаза – словно у загипнотизированного. Мальчишки догнали его, остановили насильно, зовут, орут, а тот как кукла.Они испугались уже, старший брат начал пощёчины давать, чтобы привести в чувство, всё сильнее и сильнее, и в какой-то момент мальчик пришел в себя и не понимал, как он здесь оказался. Всё, что он помнил, - что шёл домой и, переходя свалку, споткнулся и упал прям лицом в мусор, когда начал подниматься, то ощутил чью-то руку на плече, обернулся и увидел страшную рожу с рогами и красными глазами. Дальше – провал в памяти.Автор - Юлия.

Ключевые слова: Детство мальчишка рогатый гипноз страшилка

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