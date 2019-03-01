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Страшилки

Загадочная девица на пятнадцатом километре

Милицейский Архив 62 округа

Материалы из дела #3341

Показания выжившего парня

2003 г.

"...ну мы с ребятами очень любили потусоваться и всякое в этом роде, ну может, ещё выпить немного любили, но меру свою всегда знали... Короче, решили мы отпраздновать повышения по службе одного кореша. Ну сами знаете, баня... пивко... и конечно, же девчонки. Мы с этим типом редко пересекались, но точно знали, что он всегда при бабле, ведь уже майор милиции, а службу ведёт "честно", то тут взятка, то там откат, ну кому, как не вам это известно? Короче, не суть дела. Собрались мы у Тохи на хате, ждать водилу. Сама баня, в какую мы ехали, километров 20 от города, а при колёсах был только один кент, ну вот мы его и ждали. К слову, тачка у него лоховская - тазик, ещё советского производства, но несмотря на это, человек шесть с водилой должно поместиться...

Ну вот едем мы уже где-то пятнадцатый километр трассы, как глядь в окно, а там девица. Вся голая и в слезах. Ну мы естественно по тормозам, посадили в салон, одели. А она всё плачет и плачет, мы спрашивать: "Что, да как?" - молчит. Мы опять спрашиваем, а она нам такая раз и говорит: "Ой, мальчики, вы такие хорошие, может ещё, и телефон есть?" Конечно же, телефоны у нас были (не совок же), но мы ей его не дали, думали, что сейчас успокоится и составит нам компанию в баньке. Действительно, только мы ей сказали, что у нас нету телефона, но есть в бане, она успокоилась и согласилась поехать туда с нами. Ехали туда в тишине, ведь девчонка знатная была и каждый думал о своём, как вдруг водила наш упал на руль и кричит, мол что-то его душит. Мы с пацанами кинулись ему на помощь, но как-будто он был привязан к рулю. При этом машина летела уже километров 150. Всё пролетало перед глазами, как во сне. Но внезапно удар и тишина...
Очнулся я уже в этой городской больнице, где сейчас вам даю показания. Врачи говорят, что я чудом выжил, когда при ударил вылетел через лобовое окно. Так что, ребята-милиционеры, как-то так это всё было..."

Примечания участкового Русецкого А. В.

"...При исследовании места ДТП тело указанной девицы обнаружено не было. Но был выявлен кровавый след, что вёл в лес. Он резко обрывается у одного камня (фото 16), тело там тоже не обнаружено. Свидетель и заодно участник ДТП умер от сердечной недостаточности, примерно через 8 часов после дачи показаний..."


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:23
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 07:23 by Smok BeilПросмотров: 59Комментарии: 0
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Ключевые слова: Девушка авария баня авторская история

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