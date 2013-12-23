Мама, когда будем дядю кушать?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:08

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 2 +1 Вчера, 19:08 by

Эта страшная история произошла со мной три года назад, я чудом выжил и хочу поделиться с вами. На улице стоя холодный ноябрьский день, я был выходной и решил немного отдохнуть и просто посидеть дома. Немного задремав, я услышал скрип автомобиля, выглянув в окно, я увидел, что возле нашего подъезда остановились газелька и грузовик.Я сразу понял, что это новые соседи, потому как год назад на моей площадке умерла бабулька, и её дочь планировала сдавать квартиру. В общем, из газельки начала выгружаться семья. Папа, мама, девочка лет восьми и мальчик лет трех. Выглядели они очень даже прилично и мне сразу понравились. В тот момент я даже представить не мог, какая страшная история произойдет со мной.Решив познакомиться, я вышел на улицу и предложил свою помощь.- Меня зовут Игорь, я ваш сосед, — представился я.- Алена, - представилась глава семьи, озарив меня своей прекрасной улыбкой.До глубокой ночи мы носили коробки, вещей было много. Мы постоянно болтали, и я был несказанно рад новым соседям. Услужливая Алена пригласила меня на ужин.Мне всегда хотелось посмотреть, как живут мои соседи, и вот, удача улыбнулась мне. Ужина я ждал как второе пришествие Бога и весь день готовился. И вот вечер настал, и я попал в обители святых. На мое удивление соседям очень быстро удалось расставить все вещи и навести порядок в квартире.Для меня накрыли большой стол с множеством блюд, многие из них были мясными. Я большой гурман мяса, и был несказанно рад. Пока главное блюдо запекалось в духовке, ко мне подбежал малыш и спросил:- Дядя, а почему вы еще не убежали?- Почему я должен бежать?- Потому что мы вас скушаем, - ответил ребенок и засмеялся.- Ой, да это он шутит, не обращай внимания, лучше пошлите кушать, все уже готово.Вечер прошел на позитивной и увлекательной ноте, еда была вкусная, а хозяева интересными. А про тот инцидент с ребенком я позабыл. Утро я узнал, что уезжаю в командировку на три месяца и причем срочную. Попрощаться не удалось, о чем я долго сожалел.Время пролетело быстро, и вот я лечу домой, на улице поздний вечер, а окна в моем доме почему-то ни у кого не горят, кроме моих соседей. «Ну, хоть они дома», - подумал я и решил утром зайти в гости.Приняв душ, я заварил кофе и сделал бутерброд, когда в мою дверь позвонили. Подойдя поближе, я увидел Мишутку — сынишку моих соседей.- Дядя Игорь, дайте нам соли и перца, мама мясо готовит, - я немного удивился, как они так быстро узнали о моем возвращении, но потом вынес специи и не успел я закрыть дверь, как услышал:- Мама, а когда мы будем дядю кушать….В этот момент мне стало не по себе, а в нос ударил зловонный запах. Он был настолько гадким, что я не могу описать словами. Решив, что мне послышалось, я пошел спать, решив обо всем подумать утром.Вот только на этом страшная история только началась. Ночью я проснулся от звука открывающегося замка. Едва я хотел выйти в коридор, как меня кто-то ударил по голове и я потерял сознание.Очнулся я привязанным к столу, возле меня стояли мои любимые соседи и точили ножи. Не стесняясь меня, они обсуждали кому какая часть тела достанется.Кажется, я начал понимать, почему все окна в нашем доме больше не светились… все начало становиться на свои места. В тот миг, когда надомной засверкал нож, я услышал сирену, это были полицейские, лишь спустя время я узнал, что мне просто повезло, и они приехали в тот самый момент, так как давно следили за нашим домом, из которого загадочным образом пропали все жители.Автор - ADMIN.

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